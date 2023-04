La Pasqua vista attraverso gli Occhi dell'Arte

L'abbraccio B Version - Cesare Catania - anno 2016 - Olio su Tela L'Artista Cesare Catania mentre scolpisce Cesare Catania descrive al pubblico di Palazzo Pirelli il progetto dell'Abbraccio

Pasqua è in tutto il mondo la festa celebrata un messaggio di pace e celebrazione di speranza.

MILAN, LOMBARDY, ITALYA, April 9, 2023/EINPresswire.com/ -- Pasqua è in tutto il mondo la festa celebrata un messaggio di pace e celebrazione di speranza.

Sebbene ogni popolo abbia le sue credenze e i suoi riti, unica e valida per tutti è la derivazione della parola "pasqua" dal greco pascha, a sua volta derivante dall'aramaico pasah e significa propriamente “passare oltre”, quindi “passaggio”. E oggi in tutto il mondo si celebra la speranza e l'inizio di una resurrezione intesa come passaggio, attraversamento, liberazione, rinascita e fertilità.

In questo contesto l'espressione “Buona Pasqua” è un invito ad affrontare gli ostacoli e superarli, a vedere le difficoltà da un altro punto di vista, osando e ripartendo più forti di prima ma insieme.

L'importanza di ritrovarsi, di essere uniti contro ogni razzismo e ingiustizia è anche il messaggio alla base del Progetto Internazionale socio-culturale dell'artista italiano Cesare Catania denominato "Progetto dell'Abbraccio"; un progetto che guarda soprattutto ai più piccoli e alle categorie più deboli affinché si rinasca dentro in un atto intimo di accoglienza dell'altro al di là di qualsiasi differenza e ideologia sotto il cappello di un'arte democratica. Lo stesso messaggio lanciano le sue opere d'arte, soprattutto la serie di dipinti denominati "L'Abbraccio" e la sua scultura a sfondo democratico intitolata "La Bocca dell'Etna" (E Version), la prima scultura di arte contemporanea per persone affette da sindrome di Dalton. Lo stesso spirito democratico e inclusivo hanno i suoi NFT e la sua arte digitale, un'arte per tutti!

“Il Progetto nasce da lunghe riflessioni sul concetto di 'abbraccio', parola e verbo insieme, che non si limita a concretizzarsi in un atto fisico ma lo supera diventando azione: si abbracciano le idee.... si abbracciano le visioni.... E in questo senso l'abbraccio diventa un modo per coinvolgere le persone in attività artistiche, ludiche e culturali per comunicare al di là di ogni distanza geografica e di ogni differenza religiosa, sociale, culturale. Diventa insomma un gesto intenso, pratico ma anche virtuale per avvicinarsi all'altro, per cambiare insieme e creare insieme qualcosa di nuovo. Un rivoluzionario atto di pace. Quale terreno migliore dell'arte per esprimere tutto questo con un linguaggio universale? Il desiderio di fondo è che il Progetto possa essere abbracciato anche da realtà come Istituzioni, Scuole, Strutture Sanitarie e realtà trasversali per essere di aiuto concreto soprattutto a quelle fasce più deboli che dopo la pandemia sono state lasciate sole o comunque ai margini” spiega l'artista Cesare Catania.

Tutto iniziò per l'artista italiano con un dipinto del 2016, "L'Abbraccio (B Version)": questo è il titolo di questo capolavoro, dipinto olio su tela da Cesare Catania e raffigurante in senso stretto l'abbraccio tra un uomo e una donna, in senso lato l'abbraccio tra due persone di colore diverso. Ed è proprio questa l'opera d'arte che in sostanza lega l'arte italiana di Cesare Catania e il senso di appartenenza e fratellanza della Pasqua.

Nel corso della storia dell'arte, tantissimi committenti hanno voluto commissionare opere sulla Pasqua ai più grandi pittori e artisti italiani da Giotto a Caravaggio, passando per Leonardo, Tiziano e Mantegna, sino ad arrivare a momenti ti storici più recenti con la colomba disegnata nel 1961 da Pablo Picasso, che rese l'immagine biblica emblema stesso del concetto di pace.

Oggi anche Cesare Catania - nominato Ambassador ufficiale della Giornata Mondiale dell’Abbraccio a Gennaio 2023 negli Stati Uniti dal Reverendo Kevin Zaborney - porta al mondo il suo messaggio di pace inserendosi nella scia storica di tutti quegli artisti e di tutte quei personaggi pubblici che credono fermamente nell'uomo, nella Fratellanza e nella Condivisione.