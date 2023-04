Pâques vue à travers les Yeux de l'Art

l'étreinte (Version B) - Cesare Catania - année 2016 - Huile sur Toile L'artiste Cesare Catania en train de sculpter Cesare Catania décrit le projet de l'Étreinte au public

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, April 9, 2023/EINPresswire.com/ -- Pâques est la fête célébrée dans le monde entier, un message de paix et une célébration d'espoir.

Bien que chaque peuple ait ses croyances et ses rites, la dérivation du mot "Pâques" du grec pascha est unique et valable pour tous, dérivant à son tour de l'araméen pasah et signifie proprement "passer", donc "passage". Et aujourd'hui, partout dans le monde, nous célébrons l'espérance et le début d'une résurrection entendue comme passage, traversée, libération, renaissance et fécondité.

Dans ce contexte, l'expression "Joyeuses Pâques" est une invitation à affronter les obstacles et à les surmonter, à voir les difficultés d'un autre point de vue, oser et repartir plus fort qu'avant mais ensemble.

L'importance de se rassembler, d'être unis contre tout racisme et toute injustice est aussi le message sous-jacent du projet socioculturel international de l'artiste italien Cesare Catania appelé "Projet de l'étreinte" ; un projet qui s'intéresse avant tout aux catégories les plus petites et les plus faibles pour qu'elles renaissent à l'intérieur dans un acte intime d'accueil de l'autre au-delà de toute différence et idéologie sous le chapeau d'un art démocratique. Ses œuvres d'art envoient le même message, surtout la série de peintures intitulée "l'étreinte" et sa sculpture à fond démocratique intitulée "La bouche de Etna" (Version E), la première sculpture d'art contemporain pour les personnes touchées par Syndrome de Dalton. Le même esprit démocratique et inclusif a ses NFT et son art numérique, un art pour tous !

« Le Projet est né de longues réflexions sur le concept d'"embrasser", mot et verbe ensemble, qui ne se matérialise pas seulement dans un acte physique mais le dépasse en devenant action : les idées sont embrassées.... les visions sont embrassées.. Et dans ce sens le câlin devient un moyen d'impliquer les gens dans des activités artistiques, récréatives et culturelles pour communiquer au-delà de toute distance géographique et de toute différence religieuse, sociale, culturelle. Bref, cela devient un geste intense, pratique mais aussi virtuel pour se rapprocher de l'autre, changer ensemble et créer quelque chose de nouveau ensemble. Un acte de paix révolutionnaire. Quel meilleur terrain que l'art pour exprimer tout cela avec un langage universel ? Le désir fondamental est que le projet puisse également être adopté par des réalités telles que les institutions, les écoles, les structures de santé et les réalités transversales pour apporter une aide concrète, en particulier aux groupes les plus faibles qui ont été laissés seuls ou en marge après la pandémie », explique l'artiste Cesare Catania.

Tout a commencé pour l'artiste italien avec un tableau de 2016, "l'étreinte (Version B)" : c'est le titre de ce chef-d'œuvre, une peinture à l'huile sur toile de Cesare Catania et représentant strictement l'étreinte entre un homme et une femme, en gros l'étreinte entre deux personnes de couleurs différentes. Et c'est précisément l'œuvre d'art qui relie essentiellement l'art italien de Cesare Catania et le sentiment d'appartenance et de fraternité de Pâques.

Tout au long de l'histoire de l'art, de nombreux clients ont voulu commander des œuvres à Pâques aux plus grands peintres et artistes italiens de Giotto au Caravage, en passant par Léonard, Titien et Mantegna, jusqu'à des moments historiques plus récents avec la colombe dessinée dans le 1961 par Pablo Picasso, qui a fait de l'image biblique l'emblème même du concept de paix.

Aujourd'hui, même l'artiste Catania - nommé ambassadeur officiel du Monde pour le National Hugging Day en janvier 2023 aux États-Unis par le révérend Kevin Zaborney - apporte son message de paix au monde, rejoignant le parcours historique de tous ces artistes et de toutes ces personnalités publiques qui croient fermement dans l'homme, dans la Fraternité et dans le Partage.