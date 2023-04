Empresário Eduardo Volpato lança Brunch Spot de inspiração Cristã, Seventh, na Capital de Portugal

Eduardo Volpato Eduardo Volpato Bruna Bronguel

LISBOA, PORTUGAL, April 7, 2023/EINPresswire.com/ -- O Seventh, um novo espaço para brunch que combina influências cristãs com gastronomia, foi lançado na capital portuguesa e está agora a expandir-se pelo mundo. Idealizado pelo empresário ítalo-brasileiro Eduardo Volpato, o Seventh nasceu de uma paixão por Portugal e do desejo de criar uma experiência gastronômica única que alimente o corpo e a alma.

Volpato, que tem experiência em segurança privada, marketing, desenvolvimento pessoal e filantropia, mudou-se para Lisboa em 2021 com sua família depois de enfrentar problemas de segurança em seu país natal, o Brasil. Apaixonou-se por Portugal e pelas suas gentes e decidiu criar algo que combinasse o seu espírito empreendedor, a sua fé cristã e o seu amor pela gastronomia.

“O Seventh não é apenas mais um brunch, é um lugar onde a comida é preparada com amor e carinho, e onde as pessoas vêm para se sentir diferentes e melhores do que quando chegaram”, diz Volpato. "Acreditamos que quando a comida é cozinhada com amor, nutre não só o corpo mas também a alma."

O conceito foi um sucesso instantâneo quando a Seventh abriu as suas portas no Chiado em 2022, e a empresa expandiu-se rapidamente para Cascais em 2023. Agora, a equipa planeja tornar a marca global, com Milão e Manhattan no horizonte.

O nome da empresa reflete a fé cristã de Volpato, mas ele enfatiza que o Seventh não é um estabelecimento religioso. "Sou cristão e ajo assim, mas o Seventh está aberto a todos, independentemente de suas crenças", diz ele. "Queremos criar um espaço onde as pessoas possam se reunir, desfrutar de boa comida e se sentir amadas e cuidadas."

O sucesso do Seventh é construído sobre uma base de serviço excelente e comida excepcional, com uma equipe de funcionários que compartilham a paixão de Volpato por hospitalidade e gastronomia. Os valores da empresa são centrados na caridade, e uma parte de seus lucros vai para apoiar causas sociais no Brasil e no exterior.

"A caridade é um princípio fundamental do cristianismo e é algo que levamos muito a sério na Seventh", diz Volpato. "Queremos causar um impacto positivo no mundo e acreditamos que cada pedacinho conta."

Os espaços do Seventh são projetados para serem aconchegantes, acolhedores e cheios de personalidade, com decorações de todo o mundo, citações motivacionais e pequenos toques que tornam cada canto único. "Queremos que as pessoas se sintam em casa quando vierem para o Seventh", diz Volpato. "Queremos que eles se sintam amados, cuidados e inspirados."

Apesar do competitivo mercado de brunch em Portugal, o Seventh já conquistou a reputação de ser um dos melhores locais da cidade, com ótimas críticas no TripAdvisor e um público fiel de clientes que apreciam o compromisso da empresa com a qualidade, o serviço e a caridade.

A próxima localização da Seventh será no coração de Lisboa, perto da Avenida da Liberdade, com planos de expansão na Europa e além. Com uma filosofia que combina valores cristãos, excelência gastronômica e compromisso com a caridade, a Seventh está prestes a se tornar uma marca global que une as pessoas e nutre o corpo e a alma.