L’industrie du chocolat prône la durabilité quand les cultivateurs de cacao sont en proie à la pauvreté

AMSTERDAM, NEDERLANDS, April 6, 2023/ EINPresswire.com / -- Messages clés• Les affirmations des entreprises du secteur du chocolat sur la durabilité ne sont pas nécessairement dignes de confiance ;• 11 % seulement des entreprises du secteur du chocolat sont capables de retracer l’intégralité de la provenance de leur cacao , une condition sine qua non pour prétendre à la durabilité ;• Il faut rémunérer davantage les cultivateurs pour leur cacao pour qu’ils puissent prétendre à une vie digne.« Cacao à 100 % d’origine durable », peut-on lire sur le présentoir d’un supermarché vantant les mérites d’une célèbre marque de chocolat. En fait, on ne peut pas forcément se fier à ce message.Le Tableau de bord du chocolat analyse la chaîne d’approvisionnement en cacao des entreprises qui vendent du chocolat dans le monde entier au regard des performances de leurs politiques et de leur impact sur la lutte contre la pauvreté, le travail des enfants et la destruction de l’environnement.« La pauvreté nous touche toujours au plus profond de notre âme, a déclaré Fuzz Kitto (directeur de Be Slavery Free, l’ONG qui coordonne le Tableau de bord du chocolat). Personne n’est vraiment préparé à y faire face. Moi-même, je n’étais pas préparé à avoir cette conversation avec une femme âgée travaillant dans une coopérative de cacao qui approvisionne des multinationales du chocolat. Elle m’a pris à part, s’est frotté le ventre en me disant : “J’ai faim.” »Les revendications de durabilité formulées par les entreprises se rapportent uniquement leurs propres programmes, qui peuvent favoriser des pratiques durables, mais ne se rapportent pas au statut réel de leur cacao et n’améliorent pas nécessairement les conditions de vie des cultivateurs. Ainsi, si un cultivateur participe à un le cacao qu’il cultive est alors considéré comme « durable ». Cette affirmation ne tient pas compte du fait que le cultivateur peut vivre dans une extrême pauvreté et que ses enfants travaillent (ce qui peut être dangereux) plutôt que d’aller à l’école.Comment savons-nous que ces affirmations ne sont pas fiables ?11 % seulement des entreprises du secteur du chocolat ayant participé au Tableau de bord du chocolat sont parvenues à retracer l’origine de leur cacao. En outre, environ 50 % du cacao est acheté indirectement, ce qui signifie que l’acheteur ne sait pas à qui il l’a acheté ni d’où il provient. Si l’on ne sait pas d’où provient le cacao, on ne peut raisonnablement prétendre qu’il est durable selon la définition communément admise : « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins . »Le Tableau de bord du chocolat est un collectif réunissant 37 ONG et universités. Il appelle les entreprises du secteur du chocolat à s’engager en faveur d’un « revenu vital » pour les cultivateurs de cacao. Qu’entend-on par « revenu vital » ? Un revenu vital est le revenu annuel net nécessaire à un ménage pour assurer un niveau de vie décent à tous les membres de ce ménage dans un endroit donné. Les éléments d’un niveau de vie décent comprennent : la nourriture, l’eau, le logement, l’éducation, les soins de santé, le transport, l’habillement et d’autres besoins essentiels, y compris des réserves en cas d’imprévu.Près de la moitié des entreprises participantes déclarent avoir calculé ou adopté un « prix de référence pour un revenu vital ». Il s’agit du prix auquel un cultivateur doit vendre son cacao pour obtenir un « revenu vital ». Ceci indique qu’un grand nombre d’entreprises sait ce qu’est le prix de référence. Elles savent parfaitement combien elles devraient payer les cultivateurs pour leur permettre de vivre décemment. La plupart d’entre elles ne pratiquent pas ce prix pour une grande partie du cacao qu’elles achètent, ou, dans le cas des négociants, ne le pratiquent que pour certains clients.Carolyn Kitto, du Tableau de bord du chocolat, commente : « Tous les calculs ne sont pas crédibles. Certaines entreprises proposent un prix aussi bas que 1,90 dollar US par personne et par jour, ce qui correspond à l’ancien seuil d’extrême pauvreté fixé par la Banque mondiale avant 2022 . Payer plus que ce montant signifie tout simplement que vous sortez des gens de l’extrême pauvreté pour les plonger dans la pauvreté. »Le Baromètre du cacao aborde les différentes solutions pour lutter contre la pauvreté et montre que les approches [de lutte contre la pauvreté] qui ont été privilégiées jusqu’alors… ne permettront pas de résorber le déficit de revenus ; des rendements plus élevés ne se traduisent pas nécessairement par une augmentation du revenu net, mais comportent des risques plus élevés pour les cacaoculteurs. Sans hausse significative des prix au producteur, la durabilité de la filière cacao est une pure chimère.La solution à ce problème apparemment complexe est en fait assez simple. Les entreprises du secteur du chocolat doivent trouver un moyen de mieux rémunérer les cultivateurs pour leur cacao. Elles peuvent soit réduire leurs profits ahurissants, soit répercuter les coûts sur vous et moi. 