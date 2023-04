L'événement a célébré le succès des femmes, présenté par Sista Becky

La célèbre rappeuse congolaise, Sista Becky, a participé à l'événement "FautBaraAvecElles à L'Atmosphere le week-end dernier, pour célébrer le mois de la femme et l'autonomisation des femmes dans l'industrie de la musique, avec des rythmes en soirée prése

KINSHASA, DRC, April 5, 2023/ EINPresswire.com / -- La célèbre rappeuse congolaise, Sista Becky, a participé à l'événement "FautBaraAvecElles à L'Atmosphere le week-end dernier, pour célébrer le mois de la femme et l'autonomisation des femmes dans l'industrie de la musique, avec des rythmes en soirée présentés par la nouvelle et talentueuse DJ Ninikah.Lors de l'événement, organisé en partenariat avec Johnnie Walker, Sista Becky a également offert un prix de mentorat exclusif à l'un des heureux participants, qui pourra passer du temps avec elle et assister au tournage du prochain clip vidéo de l'artiste."C'était une occasion spéciale de célébrer ce mois important et de pouvoir offrir ce prix de mentorat. Lorsque nous partageons notre succès, nous sommes tous gagnants et ce qui est si important pour les femmes, c'est d'apprendre à croire en elles-mêmes, d'avoir une passion pour ce qu'elles font et d'être ouvertes à de constantes améliorations à tous les niveaux, en particulier dans le domaine de la musique qui est très dominé par les hommes", a déclaré Sista Becky.Selon UNWomen, la réduction de la vulnérabilité économique, le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'augmentation de la participation aux structures de prise de décision contribueront à une société beaucoup plus équitable et plus sûre.Adrian de Wet, directeur marketing de House of Walker, ajoute : " Dans les valeurs de la marque Johnnie Walker se trouve l'esprit d'aller de l'avant, de triompher des obstacles afin de parvenir à ses fins. À travers l'événement "FautBaraAvecElles, nous voulions célébrer le pouvoir des femmes, en particulier lorsqu'elles combinent détermination, résolution et talent et vont au-delà des attentes, et du statu quo, pour atteindre un grand succès, et nous inspirer tous."FIN