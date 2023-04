O evento que celebra o poder multifacetado das mulheres, e oferece um espaço para networking e partilha de experiências

Realizou-se na tarde do dia 1 de Abril, o brunch de networking #CaminhaComEla, organizado pela celebridade e influenciadora Moçambicana, Jeckcy, em parceria com a Johnie Walker no Restaurante Botánica. Este evento alusivo ao Mês Internacional da Mulher e

MAPUTO, MOZAMBIQUE, April 4, 2023/ EINPresswire.com / -- Realizou-se na tarde do dia 1 de Abril, o brunch de networking #CaminhaComEla, organizado pela celebridade e influenciadora Moçambicana, Jeckcy, em parceria com a Johnie Walker no Restaurante Botánica. Este evento alusivo ao Mês Internacional da Mulher e o Dia da Mulher Moçambicana, destacou através da troca de histórias e experiências, o papel da mulher no mercado de negócios em Moçambique.A noite contou também com as contribuições das convidadas especiais: estilista, Taussy Daniel e directora criativa, Wacy Zacarias e DJ Filipa Mondlane, que partilharam com os convidados o conhecimento que colheram nas suas caminhadas como também as lições que lhes tranformaram nas empresárias criativas que são hoje. Partilhando dicas e conselhos com outras mulheres, Jeckcy, Taussy e Wacy falaram sobre o que significa ser uma empresária criativa em Moçambique e como usar a versatilidade ao seu favor."Foi uma oportunidade especial para falar com mulheres sobre negócios e ao mesmo tempo ajudar a moldar o futuro de empresas lideradas por mulheres. Para o fazer, é preciso primeiro acreditar em si próprio, ter paixão pelo que faz e estar aberto ao aprendizado", disse Jeckcy, que também proporcionou um prémio único de mentoria a uma participante sortuda, incluindo um mês de sessões semanais de mentoria em criação de conteúdos para as redes sociais e criação de marca."Eu acredito que quando um de nós cresce, é nosso dever assegurar que os outros cresçam connosco", adicionou Jeckcy.As mulheres são uma das principais contribuintes para a economia Moçambicana com quase 78% de todas as mulheres activas na economia formal e informal, a oitava maior percentagem de participação feminina na força de trabalho no mundo.Adrian de Wet, Director de Marketing da House of Walker, acrescentou: “A essência da marca Johnnie Walker é avançar, triunfando sobre os obstáculos para alcançar as metas traçadas. O objectivo do evento #CaminhaComEla, é inspirar as mulheres moçambicanas a combinar determinação, persistência e talento para ir além das expectativas, e do status quo e alcançar o sucesso".FIM