L’événement dédié à la prise en charge de la myopie du Conseil mondial d’optométrie attire 1 700 participants, 123 pays

L’événement virtuel « Perfectionnement de la norme internationale de soins » disponible à la demande sur le site internet du Conseil mondial d’optométrie

ST. LOUIS, MISSOURI, USA, April 4, 2023/ EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (World Council of Optometry, WCO) et CooperVision, leader du secteur, ont accueilli plus de 1 700 participants originaires de 123 pays à l’occasion de l’événement virtuel « Prise en charge de la myopie : Perfectionnement de la norme internationale de soins » du 16 février dernier. Cet événement virtuel a été marqué par l’intervention de spécialistes venus partager leur expertise sur la norme de soins internationale et la façon dont ils intègrent la prise en charge de la myopie auprès de leurs patients. L’événement, qui a également recueilli des témoignages de patients, est à présent disponible à la demande sur https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/multimedia-resources/ Le Conseil mondial d’optométrie a lancé la résolution appelant à une norme de soins pour la prise en charge de la myopie en avril 2021. Cette résolution définissait une norme de soins factuelle basée sur trois éléments clés : l’atténuation, la mesure et la prise en charge.La Dr Sandra Block, présidente élue du WCO, explique : « Nous savons que les optométristes du monde entier ont une vie professionnelle et personnelle extrêmement chargée, qui leur laisse rarement le temps de regarder des webinaires. C’est pourquoi le Conseil mondial d’optométrie a le plaisir d’annoncer la parution des vidéos à la demande de l’événement virtuel « Perfectionnement de la norme internationale de soins ». Les professionnels de la vue pourront ainsi s’informer sur l’actualité de la prise en charge de la myopie en tant que norme de soins, au moment qui leur convient. »Le programme « Prise en charge de la myopie : Perfectionnement de la norme internationale de soins » du WCO, maintenant disponible à la demande, présente le regard de patients et d’éminents spécialistes oculaires sur l’épidémie de myopie. De nombreux invités étaient présents à cette occasion :La professeure Seang-Mei Saw, titulaire d’une licence de médecine et de chirurgie (MBBS), d’une maîtrise de santé publique (MPH), d’un doctorat et d’un postdoctorat à l’Académie de médecine de Singapour (FAMS), occupe la chaire Wallace Foulds au sein de la Duke-NUS Medical School de Singapour. Elle assure également la co-présidence du comité d’éthique (domaine biomédical) de l’université nationale de Singapour, NUS-IRB. Les travaux de la Pre Saw dans le domaine de la myopie sont reconnus à l’international. Elle est à l’origine de découvertes majeures en matière d’épidémiologie de la myopie et de caractérisation des facteurs environnementaux, génétiques et anatomiques prédictifs de la myopie aussi bien chez l’enfant que l’adulte, à Singapour et dans le monde entier.Le Dr Kai-yip Choi est professeur de recherche adjoint au sein de l’université polytechnique d’optométrie de Hong Kong (Hong Kong Polytechnic University School of Optometry). Il dispose d’une licence et d’un doctorat en optométrie de l’université polytechnique de Hong Kong, obtenus en 2014 et 2021. Il exerce en tant qu’optométriste au centre hospitalier universitaire associé depuis 2014.La Dr Foo Li Lian exerce en qualité d’ophtalmologue au sein des centres Singapore National Eye Centre (service Ophtalmologie et myopie) et Myopia Centre of Excellence. Spécialisée dans le domaine de la myopie, et plus précisément le contrôle de la myopie chez l’enfant ainsi que les chirurgies réfractives et de la cataracte, la Dr Foo souhaite créer des modalités thérapeutiques nouvelle génération capables de stopper la progression inexorable de cette pathologie.Indie Grewal, titulaire d’une licence spécialisée (BSc [Hons]), d’un diplôme de prescription indépendante DipTp (IP), d’une certification professionnelle pour le glaucome (Prof Cert Glau), membre des organisations College of Optometrists (MCOptom), British Dispensing Opticians (FBDO) et British Contact Lens Association (FBCLA), est un opticien et optométriste qualifié qui cumule plus de trente ans d’expérience dans l’industrie optique. En plus de ses travaux cliniques sur les lentilles de contact, il s’intéresse de près à la prise en charge de la myopie et à l’ajustement des lentilles multifocales.Jessica Haynes, docteure en optométrie, FAAO, FORS, Dipl ABO, exerce en tant que professeure consultante à la clinique de soins avancés des affections oculaires du Southern College of Optometry et en tant qu’optométriste agrégée à plein temps au Charles Retina Institute. Elle est membre de l’American Academy of Optometry (FAAO) ainsi que de l’Optometric Retina Society (FORS), et médecin agrégée de l’American Board of Optometry (Dipl ABO).Yasmin Whayeb, titulaire d’une licence spécialisée (BSc [Hons]) et membre de l’organisation College of Optometrists (MCOptom), est optométriste et doctorante à Aston University, Birmingham, R.-U. Ses travaux de recherche se concentrent notamment sur l’avancée et la prise en charge de la myopie chez l’enfant, ainsi que sur la réponse choroïdienne aux interventions optiques contre la myopie.Kyle Klute, docteur en optométrie, dirige et exerce au sein du cabinet Good Life Eyecare, présent dans l’est du Nebraska et l’ouest de l’Iowa, aux États-Unis. Il est membre de l’American Academy of Optometry, reconnu en optométrie médicale par l’American Board of Certification et rédacteur en chef du Journal of Medical Optometry.Le site Web du Conseil mondial d’optométrie pour la prise en charge de la myopie permet de consulter la résolution en faveur de la norme de soins, sa page d’adoption, ainsi qu’un centre de ressources multimédias avec des outils de recherche et de tri pratiques à l’intention des optométristes. Il est à retrouver à l’adresse suivante : https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/ À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.worldoptometry.org ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.