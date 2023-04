Amerikanische Jazz-Sängerin Und Komponistin Jacqui Naylor Auf Tournee In Europa

Jazz-Sängerin und Komponistin Jacqui Naylor. Foto von Thomas Heinser. Jazzalbum „The Long Game“ von Jacqui Naylor. Foto von Thomas Heinser. Jazz-Sängerin und Komponistin Jacqui Naylor. Foto von Thomas Heinser.

Jacqui Naylor Tritt Mit Ihrem Quartett In Deutschland, Frankreich, Belgien Und Portugal Auf

Die Zusammenarbeit mit diesen außergewöhnlichen Musikern über viele Jahre hinweg ermöglicht es uns, Musik zu schaffen, die dynamisch, sensibel und explosiv ist. Wir können spontan sein.” — Jacqui Naylor

SAN FRANCISCO, CA, USA, April 4, 2023/ EINPresswire.com / -- ZUR SOFORTIGEN FREIGABEMEDIENANFRAGENPatricia Phillipspatricia@jacquinaylor.comAMERIKANISCHE JAZZ-SÄNGERIN & KOMPONISTIN JACQUI NAYLOR AUF TOURNEE IN EUROPAJacqui Naylor tritt mit ihrem Quartett in Deutschland, Frankreich, Belgien und Portugal aufDie gefeierte amerikanische Jazzsängerin und Songwriterin JACQUI NAYLOR tritt mit ihrem Quartett vom 14. April bis 13. Mai 2023 in Europa auf, mit Konzerten in Deutschland, Frankreich, Belgien und Portugal. Zu den Höhepunkten gehören Naylors Rückkehr in den Birdland Jazz Club in Hamburg (14./15. April), das französische Debüt der Künstlerin in Paris im ehrwürdigen Sunset-Sunside (3. Mai) und ihr belgisches Debüt in Brüssel im historischen Music Village (5./6. Mai).Naylor ist bekannt für ihre Fähigkeit, ein vielfältiges Repertoire mit einer tiefen, gefühlvollen Stimme und einer innovativen Herangehensweise an Jazzstandards, Rockhymnen und ihre eigene Originalmusik zu interpretieren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte die Sängerin und Songwriterin mit einer Arrangementtechnik, die sie „acoustic smashing“ nannte, bei der sie den Text und die Melodie eines Jazzstandards über den Groove einer bekannten Rockhymne singt oder umgekehrt. „Naylor hat das Können und das Feingefühl, um das zu schaffen“, schreibt das New York Magazine.Dieser einzigartige Jazzkünstler hat elf Alben veröffentlicht, von denen mehrere in den „Top Ten“-Listen von USA Today, Jazziz Magazine und The Washington Post aufgeführt sind. Naylors Originalkompositionen wurden in Werbekampagnen, Fernsehsendungen und Filmen verwendet, darunter ein abendfüllender Dokumentarfilm über sie namens „Lucky Girl“. Ihr Bossa Nova-Cover von REMs „Losing My Religion“ hat über vier Millionen Streams auf Spotify und war in der erfolgreichen Reality-Serie „So You Think You Can Dance“ zu sehen.Naylors neues Album The Long Game enthält ätherische Jazz-Arrangements von Rock-Klassikern von David Bowie, Peter Gabriel und Coldplay. Diese passen gut zu Latin-Bearbeitungen von Standards von Kurt Weill und Charlie Chaplin und zu den Eigenkompositionen der Sängerin, die sie gemeinsam mit dem Pianisten, Gitarristen und Arrangeur ART KHU geschrieben hat.Naylors Quartett spielt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen. Neben Khu am Klavier und an der Gitarre gehören PHIL STEEN am Bass und ELE HOWELL am Schlagzeug zur Band. Howell hat als Kind mit Khu studiert und tourt nun regelmäßig mit Ravi Coltrane und Christian Scott. „Die Zusammenarbeit mit diesen außergewöhnlichen Musikern über viele Jahre hinweg ermöglicht es uns, Musik zu schaffen, die dynamisch, sensibel und explosiv ist. Wir können spontan sein“, sagt Naylor.Naylor war Headliner bei angesehenen Jazzclubs und Festivals auf der ganzen Welt, darunter das Monterey Jazz Festival, das SFJAZZ, das Women in Jazz Festival in Deutschland, Jazz Aspen Snowmass, das Vancouver Jazz Festival, das Ronnie Scott's in London, das Quasimodo in Berlin, das Birdland in New York und die Blue Note Jazz Clubs in New York, Mailand und Tokio.WER: Jacqui Naylor (Gesang) mit Art Khu (Klavier und Gitarre), Phil Steen (Bass), Ele Howell (Schlagzeug)WAS: Live Jazz-KonzerteWANN: April 14 - Mai 13, 2023WO: Jazzclubs und -theater in Deutschland, Frankreich, Belgien und Portugal:Freitag 14. April & Samstag 15. Mai, Hamburg Deutschland, Birdland Jazz Club, Gärtnerstrasse 12220:30 MEZ, 22€ www.birdlandhamburg.de +49 40405277Freitag 21. April, Lucklum Deutschland, Wegwarte Lucklum, Kommendestraße/ Gutshof 3b20:00 MEZ, 22€ www.wegwarte-lucklum.de Samstag 22. April, Wiesloch Deutschland, PZN Wiesloch, Heidelberger Straße 1a20:00 MEZ, 15€ www.bit.ly/JacquiNaylorPZN +49 06519790777Mittwoch 3. Mai, Paris Frankreich, Sunset-Sunside, 60 Rue Des Lombards21:30 MEZ, 28€ www.sunset-sunside.com +33 0140264660Freitag 5. und Samstag 6. Mai, Brüssel Belgien, Music Village, Rue des Pierres 50 Steenstraat20:30 MEZ, 22-25€ www.themusicvillage.com +32 35080623Sonntag, 7. Mai, Brügge Belgien, 27Bflat, Sint-Jakobsstraat 1520:00 MEZ, 20€ www.27bflat.be +32 479297429Samstag, 13. Mai, Covilhã Portugal, Teatro Municipal da Covilhã, Rua Ruy Faleiro 121:30 WET www.facebook.com/tmcovilha +351 275330690Weitere Informationen über Jacqui Naylor, einschließlich Links zu weiteren Tourdaten, Musik, Videos und Social Media Seiten, finden Sie unter www.jacquinaylor.com und www.linktr.ee/jacquinaylor

My Funny Valentine (ACDC Back In Black-Arrangementtec) - Jacqui Naylor (Gesang) mit Art Khu (Klavier), Ugonna Okegwo (Bass), Danny Gottlieb (Schlagzeug)