LA FORCE DES FEMMES QUI VONT DE L'AVANT

L'événement a célébré la réussite des femmes à travers du networking et un partage d’expériences.

Pour y parvenir, il faut d'abord croire en soi, être passionnée par ce que l'on fait et être ouverte à une amélioration progressive” — Paola Audrey

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, April 3, 2023/ EINPresswire.com / -- Paola-Audrey, personnalité des médias et entrepreneuse dans le domaine du divertissement, et Marie-Laure Akin-Olugbade, chef d'entreprise, ont été les principales oratrices de l'événement #WalkwithHer qui s'est tenu au Highball Bar, à Abidjan, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, vendredi dernier.Organisé par Boomplay GM et l'ambassadrice de Johnnie Walker, Paola-Audrey, cet événement était centré sur l'art, la gastronomie et la musique, et était animé par DJ Baddass, " LA Fille " du moment, DJ en vogue à Abidjan.Tout au long de sa présentation, Paola-Audrey a partagé avec les invités son parcours vers le succès et la manière dont elle a surmonté les défis pour devenir la femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui. En partageant des astuces et des conseils avec d'autres femmes, Paola a parlé de l’importance de la pluridisciplinarité, qui lui a permis d’arriver à sa position actuelle." Ce fut une occasion exceptionnelle de parler aux femmes du monde des affaires tout en contribuant à forger l'avenir des entreprises dirigées par elles-mêmes. Pour y parvenir, il faut d'abord croire en soi, être passionnée par ce que l'on fait et être ouverte à une amélioration progressive", a déclaré Paola Audrey, qui a également offert un mois de mentorat comme prix à une participante chanceuse.Marie-Laure Akin-Olugbade, invitée spéciale, a donné un aperçu fascinant de son parcours en tant que femme dans le monde dominé par les hommes de la finance. Gestionnaire réputée au sein de la Banque africaine de développement, qu'elle a rejointe en 1991, Marie-Laure a partagé ses connaissances techniques, stratégiques et de leadership dans les domaines des marchés des capitaux, de la trésorerie, de la gestion d'actifs, du développement et de la politique des produits financiers, ainsi que de la gestion de groupe au sein de la BAD."Ce fut un événement incroyable. Il est remarquable de voir tant de femmes aspirant à la réussite, brisant les barrières, et montrant qu'elles ont ce qu'il faut pour relever et surmonter les défis. Elles ne doivent plus rester en dehors de l'économie", a déclaré Mme Akin-Olugbade.Adrian de Wet , Responsable de la marque House of Walker a ajouté : "Dans les valeurs de la marque Johnnie Walker, il y a l'esprit d'aller de l'avant, de briser les barrières et les normes sociales. L'événement #WalkwithHer est un élément important qui nous permet non seulement de parler, mais aussi d'inspirer les femmes africaines à travers le continent en mettant en valeur l'incroyable talent qui existe ici dans notre pays. Nous sommes tous attachés aux étapes audacieuses et ces artistes qui montent sur scène aujourd'hui ont définitivement fait un pas en avant. À toutes les femmes africaines. Nous vous célébrons. À la vôtre !"FIN