Arhi.ee 3D virtuaaltuurid koguvad populaarsust

eksporditeenused virtuaaltuur 3D Korteri pildistamine

Salesfunnel.works alustas koostööd kinnisvara sisutootjaga Arhi.ee, et aidata võita neile 3D virtuaaltuuride turgu.

Kui palju maksab sinu aeg ummikus istudes selle asemel, et potensiaalne huviline võiks müügiobjektiga vabalt ise tutvuda? Arhi 3D tuurid aitavad parandada ajajuhtimist ning säästavad kütusekuludelt.” — Andres Seeman

TALLINN, INTERNATIONAL LOCATIONS, ESTONIA, April 5, 2023/ EINPresswire.com / -- "Aitame järjekordsele ettevõtele leida uusi kliente ja genereerida müügikontakte, aga kõva töö tuleb ära teha, sest konkurentsi on turul piisavalt" ütles Andres Seeman, Salesfunnel.works tegevjuht, "Arhi.ee pakub 3D virtuaaltuuride tegemist ja kinnisvara pildistamist. Keskmiselt näidatakse müügis olevat kinnisvara ca. 10-20 korda enne kui leidub ostja, seega aja ja kütuse kokkuhoiu väärtuspakkumine on klientide jaoks olemas."Koostöö algab olemasolevate kliendibaasi ning müükide andmete analüüsimisega, mille eesmärk on leida lahti segmenteerida erinevad klienditüübid ning objektid, millele on enim tehtud kinnisvara pildistamine ning virtuaaltuurid. Järgmises etapis valitakse välja kellele peamiselt keskenduda ning kuidas disainida tugevad väärtuspakkumised, mis võimaldaks läheneda konkreetsele klienditüübile.Kolmandas etapis disainitakse valmis erinevad maandumislehed koos hariv sisu , mida oleks võimalik sihtida tasuliste Google ja Facebooki reklaamikampaaniatega.Arhi.ee on eelnevalt teinud koostööd paljude majatehastega ning teinud väikemajamudelitele põhjaliku kinnisvara pildistamise, 360 virtuaaltuurid ning droonifotod. Paljud majamudelite ostjad soovivad eelnevalt tutvuda reaalse valmistehtud majanäidisega või on valmis ka kohale lendama majatehasesse, et seda oma käega katsuda. Koroona piirangute tõttu on olnud aga rahvusvaheline reisimine piiratud, ning mitmed majatehased on hakanud otsima alternatiivseid digitaliseerituid lahendusi oma toodete paremaks presenteerimiseks. Rohkem infot tehtud töödest on võimalik leida https://www.arhi.ee/virtuaaltuurid "Tegemist on meeskonnatööga, mille eesmärgiks on strateegilise turundusplaani välja töötamine ja selle elluviimine. Peame üles ehitama turundustegevused, et tagada kliendile sissetulevad päringute mahud. Hästi tehtud sisu on tänapäeva digitaalse maailmas absoluutselt oluline - see parandab konverteerust ja tõstab müüke", kommenteeris Andres Seeman.Salesfunnel.works pakub oma klientidele järgmiseid teenuseid eksporditurgudele laienemiseks ning turuosa suurendamiseks: growth hacking, B2B turundus ning videoturunduse täislahendus müügijuhtidele.