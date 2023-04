Descubra quais os melhores brunches do mundo

Brunch Russ The Best Brunches Seventh Brunch Chiado

SãO PAULO, SP, BRASIL, April 30, 2023/EINPresswire.com/ -- Às vezes parece que o brunch é um passatempo americano. Mas acontece que o mundo sente o mesmo, e ótimos brunches podem ser servidos em restaurantes em qualquer lugar, de Barcelona a Xangai , de Phuket a Portland, Oregon . O que torna essa disponibilidade global tão divertida é uma variedade de alimentos que você pode experimentar se comprometer a fazer do brunch parte de suas experiências itinerantes.

Claro, não há necessidade de mexer com a perfeição, e alguns pontos em nossa lista foram cortados porque cumprem os padrões em sua forma original - e o fazem bem. Não vai querer sugestões para um Eggs Benedict adequado, um prato generoso de salmão defumado ou croissants perfeitamente escamosos. Finalmente, nenhum brunch estaria completo sem a bebida certa para acompanhar sua comida, e esses lugares fazem de tudo, desde sucos feitos na hora até martinis inovadores e cheios de energia.

Levamos em consideração, vistas incríveis, uma vibração de convívio ou design especializado. Adicione esses lugares à sua lista e prepare-se - o brunch nunca foi tão bom.

Lisboa:

Seventh Brunch

Fica num espaço pequeno e acolhedor, na Calçada do Combro, Chiado, em Lisboa. Ao ver o Elétrico 28, amarelo e antigo, descer a Calçada do Combro, são muitos os clientes que levam à boca uma colher de caldo verde com chouriço, releitura do clássico da cozinha Portuguesa é um dos itens que compõem o brunch Lisbon, no Seventh.

Eduardo Volpato, Empresário Italiano, agora radicado em Portugal, é fundador deste Brunch que se destaca mundialmente. No Seventh, cujo nome tem inspiração Cristã, propõem um menu com quatro brunches definidos, com bebidas incluídas, e itens individuais, para quem preferir compôr a mesa ao próprio gosto.

Além do Lisbon (ovos mexidos, caldo verde com chouriço, tomate assado, bolo do caco, queijo creme, doce e bebida quente) há o American (com ovos mexidos ou benedict, entre outros), o Vegan e o English (que a par de outros elementos traz ovos estrelados, bacon e salsicha). Todos eles apresentam uma sugestão de bebida – o lisboeta propõe um cálice de bagaço. À parte, é possível pedir tostas variadas e panquecas doces e salgadas.

A Twist, por exemplo, traz duas panquecas com bacon, queijo cheddar, ovo estrelado, xarope de ácer e granola salgada; enquanto a La Lechera é uma das mais solicitadas e composta por duas panquecas, doce de leite, banana e crumble de frutos secos. Tudo sabores para ir provando com calma, ao som de uma eclética banda-sonora e a ver o Elétrico 28 subir e descer a rua, repleto de turistas ávidos de conhecer Lisboa

Portland: Tasty N Alder

Se você já passou algum tempo no PDX, sabe que às vezes esses esquetes de "Portlandia" são verdadeiros - principalmente quando se trata da cena ridiculamente competitiva do brunch. No topo do jogo está o Tasty N Alder , o restaurante do centro de John Gorham. Os destaques em seu menu eclético e de inspiração internacional incluem frango frito coreano servido sob um ovo frito ou como patatas bravas espanholas com ovos fáceis. Também digno de nota são as muitas iterações criativas do Bloody Mary, como o Dim Summore feito com vodka, tomate, hoisin, limão, Sriracha e gengibre.

São Francisco:

O cardápio deste restaurante de Portrero Hill pode não parecer muito inovador, mas o brunch não é sobre comida de sofisticação de qualquer maneira. É sobre os clássicos - panquecas, batatas e ovos, bem feitos. E é aí que o Arado se destaca. Peça o café da manhã The Plough e você pode comer de tudo: dois ovos, sua escolha de hambúrgueres de linguiça de porco feito na casa, bacon Nueske ou linguiça de frango com maçã, além de panquecas de ricota com limão e um acompanhamento de batatas crocantes dignas de desmaio. Cerveja artesanal, vinho local e mimosas também estão em oferta - afinal, é São Francisco.

Los Angeles:

Se o brunch de fim de semana em LA é um ritual religioso de fim de semana, então o Republique - com a sua estonteante variedade de doces franceses, tigelas de arroz frito com kimchi e pratos frescos do mercado - é a superigreja da cidade. Provavelmente haverá uma fila do lado de fora se você não chegar cedo, mas vale a pena esperar. Se você conseguir chegar à frente sem ser tentado pelas crostatas de frutas vermelhas e kougin amman escamoso na caixa de vidro que flanqueia a entrada, talvez seja necessário verificar seu pulso.

Paris:

Mama Shelter

Este hotel boutique ultra moderno e acessível , que agora também possui uma localização em Los Angeles, ganhou fama com suas tradições modernas e design peculiar e minimalista criado por ninguém menos que Philippe Starck. A localização de Paris tem o que é, sem dúvida, um dos locais mais cobiçados da cidade. Eles servem um sofisticado buffet de brunch que é uma mistura de pratos americanos, europeus e franceses, incluindo uma caçarola de chouriço e ovo, autênticas dinamarqueses e uma escandalosa tarte de frutas amandina.

Nova York:

Café Russ & Daughters brunch russ e filhas

Ninguém entende a arte do peixe defumado como o pessoal da Russ & Daughters , que após 100 anos de negócios em Nova York, abriu um café com serviço completo e bar completo. Aqui não faltam pratos à base de ovos e saladas para encomendar, mas as verdadeiras estrelas do espectáculo são as travessas de peixe, feitas para serem degustadas em conjunto e divididas entre três ou quatro pessoas. Jogue a cautela ao vento e peça o The Anne (US $ 90), carregado com salmão defumado Western Nova, esturjão, zibelina, truta defumada e ovas de salmão selvagem do Alasca, além de uma cesta de pão e todos os acessórios. Certifique-se de pedir um martini de café da manhã rápido, feito com Beefeater Gin, geléia, suco de limão, clara de ovo, Pernod Absinthe e Angostura bitters.Considere-o o ajudante de ressaca ideal.

Seventh