مجموعة صن سيت للضيافة تسرع وتيرة توسعها في آسيا مع إطلاق علامات فولي وأتيكو وسانتانا وماماسيتا في بالي

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 29, 2023/EINPresswire.com/ -- أعلنت مجموعة صن سيت للضيافة، مجموعة الضيافة المعروفة بتطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من علامات تجارب الحياة العصرية الشهيرة، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والنوادي الليلية، عن توسيع حضورها العالمي في عام 2023 مع إطلاق 20 وجهة جديدة قبل نهاية العام الحالي. وتتضمن خطط توسع المجموعة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في منطقة جنوب شرق آسيا إطلاق علامتي سانتانا وماماسيتا وافتتاح أول فروع علامتي فولي وأتيكو في أندونيسيا.
وتتعاون المجموعة مع ميراه للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في تطوير العقار والاستثمار في بالي، حيث يشهد المشروع المشترك إطلاق جميع الوجهات الأربع خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي. وفي إطار دعم خطة النمو في جنوب شرق آسيا، تواصل مجموعة صن سيت للضيافة البحث عن فرص إضافية تعزز حضور علاماتها التجارية في سوق بالي بأندونيسيا.
ويستضيف سيكانا بيتش تاون، المجمع الشاطئي المتكامل في منطقة كانجو جنوب بالي، ويضم فيلات فاخرة مع مسابح خاصة، ومرافق عصرية، علامتي فولي وأتيكو الشهيرتين المقرر افتتاح فرعيهما الجديدين في الربع الثاني من العام الجاري. وتطلق علامة فولي التابعة لمجموعة صن سيت للضيافة فرعها الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققته العلامة في بودروم بتركيا. بينما تفتتح أتيكو موقعها الثالث بعد الشهرة الواسعة التي حظي بها فرعيها في دبي وبودروم. ومن المقرر أن يتم افتتاح وجهة رابعة لعلامة أتيكو في الربع الثالث من العام الجاري في فيتنام. ويجمع فولي، المفهوم الراقي المستوحى من أجواء النوادي الشاطئية، بين الإطلالات البانورامية على المحيط وحوض السباحة المتماهي مع الأفق والأكواخ الشاطئية المخصصة لكبار الشخصيات وركن المشروبات المميز على السطح، بالإضافة إلى المطعم الفاخر الذي يقدم أشهى أطباق المطبخ البروفانسي. في حين يشكل أتيكو ردهة استثنائية على السطح، ويقدم قائمة غنية من المأكولات الآسيوية من تحضير الشيف مون.
وتطلق علامتا سانتانا وماماسيتا في يوليو موقعين مستقلين وعصريين في منطقة كانجو. ويركز مطعم سانتانا على تقديم الأطباق التقليدية من المطبخ اللاتيني، بما فيها شرائح اللحم الفاخرة إلى جانب الأطباق الشهية من أمريكا الجنوبية، بينما يوفر ماماسيتا تشكيلة متنوعة من المشروبات الفاخرة والكوكتيلات اللذيذة وسط أجواء كلاسيكية مميزة. كما تتميز الوجهتان بديكورات داخلية جذابة.
ويؤكد إطلاق الوجهات الأربع التزام المجموعة العالمي بعد إعلانها الأخير عن التوسع في إيطاليا وفيتنام، حيث تستعد للكشف عن مزيد من الوجهات في الأسابيع القادمة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة صن سيت للضيافة:" يسرنا الإعلان عن افتتاح وجهاتنا الأربع الجديدة في بالي وتعاوننا مع ميراه، التي تشاركنا قيم الشغف بالجودة والاهتمام بأدق التفاصيل ونهج تطوير أسلوب الحياة. وسنعلن عن العديد من الوجهات الجديدة في مختلف أسواق آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك في إطار خطتنا طويلة الأمد لترسيخ حضورنا في عدة وجهات عالمية بحلول نهاية العام وتعزيز مكانتنا الرائدة في مجال تقديم تجارب الضيافة الفاخرة".
وبدوره، قال سكوت ماتسون، رئيس تطوير الأعمال والاستحواذ لدى ميراه: "ننظر إلى شراكتنا مع مجموعة صن سيت باهتمام، حيث نتطلع إلى إطلاق أربعة مواقع رائعة تعزز محفظتنا المتنامية من وجهات الضيافة وأساليب الحياة في بالي. كما نسعى إلى بناء تعاون طويل الأمد بين الطرفين لتعزيز سوق تجارب الحياة العصرية والمأكولات الذي يشهد نموا متزايدا".
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