Empresa de serviços de inovação Fresh Consulting adquire Oktara, uma empresa Latino-Americana de software

MONTES DE OCA, SAN JOSE, COSTA RICA, March 28, 2023/ EINPresswire.com / -- Fresh Consulting , uma firma de serviços de inovação, anunciou a aquisição da empresa de software latino-americana Oktara, como parte do seu planejamento estratégico para aumentar as suas capacidades de desenvolvimento de software, com fim a acelerar os percursos e o crescimento dos seus clientes.Fundada em 2011, Oktara é uma empresa de 60 pessoas sedeada em Costa Rica e especializada em desenvolvimento e manutenção de software que combina programação front-end, back-end, móvel, web, assim como uma robusta prática de capacidades de teste e controle de qualidade. Sua experiência em tecnologias atuais e emergentes inclui, entre outras, React, React Native, Angular, Vue.js, Node.js, Java, C#/.NET, Flutter, Kotlin, Ionic, Android, Swift, Objective-C. Adicionalmente, Oktara também tem uma equipe dedicada ao controle de qualidade, que usa métodos de teste funcionais, manuais e automatizados. Servindo a indústria imobiliária, tecnológica, assim como a indústria de serviços profissionais, óleo e gás e educação. Atualmente, todos os seus clientes estão nos Estados Unidos, principalmente nas regiões perto dos escritórios da Fresh Consulting.“Os fundadores de Oktara preocupam-se muito com as pessoas, com crescimento e inovação. Eles cultivam uma cultura que está profundamente alinhada com a da Fresh. Eles inclusive atraem o melhor talento com experiência em programação moderna na América Latina. Com as nossas capacidades combinadas podemos acelerar o crescimento de ambos os nossos clientes e conquistar projetos de maior escala como uma equipe unida.” disse Jeff Dance, CEO e Fundador da Fresh Consulting.Em 2022, 95% dos empregados nomearam a Oktara um ótimo lugar para trabalhar (Great Place to Work). Os fundadores de Oktara, Diego Avendano e Federico Castillo, com 20 anos de experiência como líderes e engenheiros de software, juntaram-se à equipe como Diretores da Fresh na América Latina.“A visão da Fresh para o seu futuro nos fez sentir que esta era a decisão certa para a Oktara. Nós acreditamos profundamente em cada um dos membros da nossa equipe e juntarmo-nos com a Fresh significa acesso a novos colegas, novos desafios e expandir as oportunidades profissionais numa empresa líder na indústria.” disse Diego Avendano, Co-Fundador de Oktara e novo Diretor da América Latina da Fresh.“Desde a primeira vez que conversamos com a equipe executiva da Fresh, nós sentimos que este era um presente fantástico para nós. De uma perspectiva cultural, ambas as empresas são orientadas para o time e isso se traduz em atitudes positivas e num bom desempenho. Para a missão da empresa, este é um passo importante em direção ao nosso objetivo de ter uma grande presença e impacto na América Latina.” disse Federico Castillo, Co-Fundador e CEO da Oktara e novo Diretor da América Latina da Fresh.Esta marca a quinta aquisição estratégica da Fresh nos seus 15 anos, de forma a acelerar as suas capacidades de inovação. Baseada nas redondezas de Seattle, Fresh tem atualmente seis escritórios e 460 empregados, com capacidades de ponta a ponta, desde estratégia e design a serviços de desenvolvimento de hardware e software.Sobre Fresh ConsultingFresh Consulting é uma empresa de estratégia de inovação, design e desenvolvimento de software e hardware, providenciando serviços de produto de ponta a ponta e equipes integradas. A empresa desenha e desenvolve estratégias, marcas, produtos, robótica, sistemas e aplicações para ajudar as empresas a se manterem competitivas. Aprenda mais em freshconsulting.com.