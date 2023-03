Le Conseil mondial d’optométrie et Alcon concluent le série de webinaires avec Roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon 

Les inscriptions sont à ouvertes pour cet événement gratuit prévu 9 mai, dédié à l’atténuation, la mesure et la prise en charge de la sécheresse oculaire

ST. LOUIS, MISSOURI, USA, March 28, 2023/ EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (World Council of Optometry, WCO) et Alcon invitent les professionnels de la vue du monde entier à découvrir un outil pratique et inédit dédié au diagnostic et au traitement de la sécheresse oculaire. Les inscriptions sont à présent ouvertes pour le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 4 : Roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon » prévu le 9 mai, le point culminant d’une série d’événements en ligne gratuits visant à sensibiliser à la pathologie de la sécheresse oculaire. La roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon, mise au point par les éminents professeurs Jennifer Craig, Lyndon Jones, et James Wolffsohn, dont la réputation internationale n’est plus à faire, est un outil synthétique et interactif qui permet de consulter facilement les trois piliers que sont l’atténuation, la mesure et la prise en charge, et dont l’usage se veut le plus large possible.Une session de questions-réponses suivra la présentation de cet outil, l’occasion pour les participants de s’entretenir de manière privilégiée avec des experts reconnus et de se familiariser avec la roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon. Inscrivez-vous au webinaire du 9 mai sur https://bit.ly/DryEyeWheel La docteure en optométrie Sandra S. Block, présidente élue du WCO, M.Ed., MPH, FAAO, FCOVD, déclare : « Les professeurs Craig, Wolffsohn et Jones se sont attaqués aux problèmes que rencontrent les optométristes du monde entier, exploitant avec brio leur expertise en matière de traitement de la sécheresse oculaire. Ce dernier webinaire s’achève sur la présentation de la roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon, un outil pratique conçu pour permettre aux cliniciens d’appliquer immédiatement l’atténuation, la mesure et la prise en charge de la sécheresse oculaire dans leurs pratiques cliniques. Je remercie Alcon pour cette collaboration visant à traiter ce problème oculaire. »La docteure en optométrie Carla Mack, responsable de la formation et du développement professionnels d’Alcon Global et US, MBA, FAAO, FBCLA, explique : « Étant donné la prévalence des symptômes de sécheresse oculaire et du nombre de patients atteints, nous sommes confrontés quotidiennement à cette maladie en tant qu’optométristes. La roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon est un outil révolutionnaire qui combine connaissances étendues et simplicité d’approche, conçu pour les cabinets de soins de la vue du monde entier. Alcon est fier de collaborer avec le Conseil mondial d’optométrie et le corps enseignant afin de sensibiliser à la sécheresse oculaire et de soutenir les optométristes dans les soins qu’ils apportent aux personnes touchées. »Le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 4 : Roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon », qui comprendra un moment d’échange en direct entre spécialistes et participants, sera présenté de manière indépendante le mardi 9 mai dans trois fuseaux horaires :17 h 00 HKT/SST = Hong Kong/Singapour18 h 00 CET = Europe centrale21 h 00 EDT = Heure avancée de l’EstLes participants peuvent choisir leur session en s’inscrivant sur https://bit.ly/DryEyeWheel Les trois premiers webinaires de la série, « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 1 : Atténuation », « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 2 : Mesures » et « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 3 : Prise en charge », sont à présent disponibles à la demande sur dryeye.worldcouncilofoptometry.info.Le site Web de la campagne de formation à la sécheresse oculaire contient également des outils pratiques factuels destinés à tous les optométristes, où qu’ils se trouvent et quelles que soient les ressources dont ils disposent déjà. Le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 4 : Roue de la sécheresse oculaire WCO Alcon » ainsi que l’outil seront disponibles à la demande à la suite de l’événement du 9 mai.Le WCO et Alcon se sont associés pour mettre sur pied ce programme de formation sur la sécheresse oculaire. L’objectif : aider les optométristes à mieux comprendre cette pathologie et leur fournir des ressources pour assurer sa prise en charge. La sécheresse oculaire est une affection chronique et douloureuse. Environ 1,4 milliard de personnes présentent des symptômes de sécheresse oculaire dans le monde. L’augmentation de la fréquence de cette affection est liée à des facteurs importants tels que l’utilisation croissante de la technologie, des déclencheurs environnementaux et le vieillissement de la population. Le programme de formation réunit des experts de renommée mondiale qui souhaitent partager les dernières données et avancées scientifiques sur la sécheresse oculaire avec l’ensemble de la communauté des optométristes.À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, consultez www.worldcouncilofoptometry.info ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. À propos d’AlconAlcon aide les gens à voir le monde dans toute sa splendeur. En tant que leader mondial des soins ophtalmologiques, fort d’un héritage de plus de 75 ans, nous offrons la plus large gamme de produits visant à améliorer la vue et la vie des gens. Nos produits chirurgicaux et de soins de la vue changent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays et souffrant de maladies comme la cataracte, le glaucome, les maladies de la rétine et les défauts de réfraction. Nos plus de 24 000 collaborateurs améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui favorisent l’accès à des soins oculaires de qualité. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.alcon.com Contacts médias :Charla Kucko, McDougall Communications pour le Conseil mondial d’optométrie (WCO)charla@mcdougallpr.com ou 1-585-434-2146Kevin Nicoletti, Directeur, Communications pour la franchise mondiale, Alconkevin.nicoletti@alcon.com ou 1-817-551-8549______________________1) MarketScope (2020) 2020 Dry Eye Products Market Report. [Rapport sur le marché des produits pour la sécheresse oculaire.] A Global Analysis for 2019 to 2025. [Une analyse mondiale pour 2019 à 2025.] Octobre 2020.2) Stapleton F, Alves M, Bunya VY, Jalbert I, Lekhanont K et al. (2017) Rapport épidémiologique TFOS DEWS II. Ocul Surf 15 (3) : 334-365.