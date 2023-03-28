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CanAm 與台灣客戶和業務合作夥伴一起慶祝總還款額21.9 億美元的里程碑

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator

2020-2022年期間，CanAm共返還了10個項目，總額達9.5億美元

項目還款履行了 CanAm 為投資人做出的承諾，因此看到我們每年不斷超越巔峰，達到新的還款里程碑，尤其令我高興。”
— CamAm President and CEO Tom Rosenfeld

TAIPEI, TAIWAN, March 28, 2023/EINPresswire.com/ -- 美國美加企業 (CanAm) 為美國EB-5 區域中心領導品牌，日前，其高層和台灣的投資客戶及業務合作夥伴，一起開香檳慶祝 CanAm項目總還款額達 21.9 億美元的新里程碑。在一系列慶祝活動中，CanAm 的營運長 Christine Chen女士、亞洲區負責人 Min Wu 女士和東南亞客戶關係副總裁 Evonne Chua 女士，親自感謝獲得本金全額返還的投資人對CanAm的信任，一同攜手走過他們的移民歷程。

與會中，CanAm向台灣投資人贈送了刻有紀念意義的香檳酒瓶。他們是來自 88 個國家的 4,400 多個投資家庭中獲得本金全額返還的其中之一。

『與我們的投資人面對面，親身分享他們獲得 EB-5 本金返還時的喜悅，讓我深感榮幸。』陳女士說。 『能與我們在台灣的業務合作夥伴一起慶祝這個時刻也非常重要，因為他們直接幫助我們的客戶通過 EB-5 計劃實現了他們的投資和移民目標，為此，我們由衷感謝。』

隨著台灣慶祝活動的展開，國際知名會計師事務所 PKF O’Connor Davis（“PKF”）正在完成每年例行對 CanAm 累積的 EB-5 往績記錄的獨立審計。

這標誌著 CanAm 第五次聘請 PKF 的審計服務，目的是為投資者和行業利益相關者提供可信的第三方驗證，以證實公司EB-5 項目紀錄的公正性。

CanAm 總裁兼首席執行長，同時也是註冊會計師的羅生富(Tom Rosenfeld) 表示：『沒有其他區域中心像我們這樣，通過嚴格的獨立審計來記錄其記錄，但這是投資人應該要獲得的資訊。』 『項目還款履行了 CanAm 為投資人做出的承諾，因此看到我們每年不斷超越巔峰，達到新的還款里程碑，尤其令我高興。』

EB-5 投資移民計劃由美國公民及移民服務局 (USCIS) 管理。

該計劃為合格的外國投資人提供獲得“有條件”或臨時兩年簽證的機會，作為回報，他們向位於目標就業區的企業投資 800,000 美元，並為美國工人創造至少 10 個全職工作崗位。除了獲得綠卡福利外，投資人還有機會獲得資本返還。

Thomas Vincz
CanAm Enterprises
+1 646-825-8707
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