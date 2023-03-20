ترانسلوسيا تعيد رسم ملامح مستقبل الخبرات البشرية بإطلاق حل "دمج الأكوان المتعددة" و"ميتافيرس من أجل الخير"
EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة ترانسلوسيا ميتافيرس (ترانسلوسيا)، المشروع المشترك بين شركة ماجنوليا كوالتي ديفيلوبمنت وشركة تي آند بي ميديا جلوبال الرائدة في مجالي العقارات والترفيه في تايلاند، عن إطلاق حل "دمج الأكوان المتعددة" من خلال بروتوكول لايت لينك الخاص بها. ويعتبر هذا البروتوكول أول مشروع بلوك تشين من الطبقة الثانية في العالم، حيث تم تصميمه لتسريع دخول الشركات التقليدية إلى عالم الويب 3. ويتيح البرتوكول الجديد للشركات الانتقال إلى الويب 3 على نطاق واسع، من خلال تقديم تكلفة نهائية منخفضة وسهولة الوصول والاستعمال للدخول في العديد من عوالم الميتافيرس الخاصة بأطراف خارجية.
وتسعى ترانسلوسيا إلى بناء منظومة شاملة بالاستفادة من عناصر الميتافيرس لإنشاء عالم افتراضي متكامل. وتتخذ الشركة من الهند مقراً لها من خلال شراكتها مع سانوفاتيك، الشركة المتخصصة في تطوير تكنولوجيا الواقع التفاعلي والموسع. وبموجب الشراكة بين الطرفين، ستوفر تكون سانوفاتيك مركز عمل لترانسلوسيا لبناء الأصول والبيئات والوحدات ثلاثية الأبعاد لعالم الميتافيرس.
بروتوكول لايت لينك: تفعيل تقنية دمج الأكوان المتعددة في عالم الميتافيرس
تعد ترانسلوسيا شركة رائدة في تجسيد عالم الميتافيرس على أرض الواقع، حيث تقوم بإنشاء بنية تحتية حيوية من شأنها دمج مشاريع الميتافيرس التابعة لجهات خارجية لتفعيل قابلية التشغيل البيني، ما يتيح حل "دمج الأكوان المتعددة" ضمن الطبقة الأولى من شبكة البلوك تشين الشهيرة.
كما سيتيح بروتوكول لايت لينك الجديد إمكانية الاتصال المتبادل بين عوالم الميتافيرس التي يتم إنشاؤها وتملكها من قبل أطراف مختلفين، إضافة إلى دمج الوظائف فيما بينها، ما يفتح المجال لآفاق جديدة من تداول السلع والتجارة والتعاون بين مُلّاك عوالم الميتافيرس ويعزز فرص الابتكار في هذا الفضاء. ويعالج الحل الجديد في الوقت ذاته مشكلة التفكك الحالي لمنظومة الويب 3، ما يسمح للمستخدمين النهائيين بالاتصال بسلاسة من خلال تقنية "الإنترنت متعدد الأكوان".
انتقال المشاريع القديمة إلى الويب 3 بشكل فوري
باعتباره أول مشروع بلوك تشين من الطبقة الثانية في العالم، يلغي نمط لايت لينك التعقيد وضرورة الحصول على العملة المشفرة الأساسية للطبقة الأولى من البلوك تشين، كما يقلل رسوم الانضمام التي تطلبها الشركات للاستفادة من تقنية السجلات الموزعة. ويضمن البروتوكول تطبيق معدل نقل محدد مسبقاً عبر منظومته لضمان الاستقرار في رسوم المعاملات على شبكة البلوك تشين الخاصة بالإيثيريوم، إضافة إلى ثبات الأداء.
وتقدم شبكة البلوك تشين الحالية من الطبقة الأولى آليات لامركزية وإجراءات أمان مدمجة تؤدي إلى رسوم معاملات أعلى بالتوازي مع حاجة السوق، بما في ذلك المعاملات الخاصة بالإيثيروم ومنصة بوليجون، ما قد يؤدي إلى زيادة رسوم المعاملات المتنوعة مع تنافس المستخدمين على موارد محدودة.
ويرتكز بروتوكول لايت لينك على عملة الإيثيريوم، حيث يستفيد من ميزات الأمان العالية التي توفرها مع ضمان إمكانية التنبؤ والاستقرار في قيمة رسوم المعاملات. ويتيح البروتوكول للمستخدمين التفاعل مع شبكة البلوك تشين بسرعة أكبر وكفاءة أعلى وتكاليف أقل، من خلال ضمان إمكانية التنبؤ بالدفع، إضافة إلى المحافظة على مزايا السرعة والأمان التي يضمنها نمط المشروع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أثيد نانثاوارون، المدير التنفيذي في شركة ترانسلوسيا المحدودة: "تمثل ترانسلوسيا حلاً غاية في الأهمية لتسريع الاعتماد على تقنيات الميتافيرس، بالتوازي مع انتقالنا نحو عصر جديد من استخدام الإنترنت. وما يزال عالم الميتافيرس الحالي ومجزأً وغير واضح بما يكفي، كما يصعب الوصول إليه بالنسبة لأغلب الشركات العريقة والمستخدمين العاديين.
وأضاف السيد أثيد: "تسعى ترانسلوسيا إلى دمج مجموعة مختلفة من أنظمة الويب 3 في ميتافيرس واحد، مما يساعد الجهات الفاعلة في عالم الميتافيرس على توحيد التقنيات وسير العمل وتجربة المستخدم في منصة معيارية واحدة. وتسهم هذه المنهجية التعاونية داخل القطاع في تسريع التحول نحو استخدام الواقع الهجين وتوفير الويب 3 بشكل أكثر سهولة وشمولية للجميع".
وتم تصميم بلوك تشين لايت لينك حالياً ليشمل عملات الإيثيريوم والبوليجون، ومن المتوقع أن يحقق التوافقية مع البلوك تشين الأخرى المنتشرة في المستقبل القريب.
الميتافيرس من أجل الخير: جهد تعاون دولي
تحظى ترانسلوسيا بدعم من مؤسسة تي آند بي ميديا جلوبال، الشركة التايلاندية الرائدة في مجال الترفيه. وتستفيد ترانسلوسيا من الخدمات الاستهلاكية الواسعة المميزة لمؤسسة تي آند بي، إضافة إلى محفظتها الكبيرة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والمواهب الحية والشخصيات الإعلامية، والتي يمكن الاستفادة منها لدعم شركاء الأعمال في تطوير تجربة استخدام غامرة ضمن مشاريعهم الخاصة بالميتافيرس. كما توفر ترانسلوسيا الأساس والقدرات التشغيلية لتلك المشاريع في عالم الميتافيرس، بما يشمل تأسيس البنية التحتية والتصميم الاقتصادي وتقنيات الترميز للأصول المادية.
وبدوره، أضاف الدكتور جوانوات أهريافرارومب، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى تي آند بي ميديا جلوبال ومؤسس ترانسلوسيا: "تأسست ترانسلوسيا بهدف تمكين الأفراد الذين يتطلعون لتحقيق السعادة. كما نهدف من خلال الميتافيرس من أجل الخير إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في العالم. وسيعمل ترانسلوسيا ميتافيرس عند الانتهاء من تصميمه على تقديم الخير في صورة شاملة من الازدهار والسعادة".
وتابع الدكتور جوانوات: "تتيح التطورات التقنية للويب 3 فرصة سد الفجوة الرقمية ومعالجة عدم المساواة. ونتطلع في ترانسلوسيا لبناء الميتافيرس وفق لايت لينك، تقنية البلوك تشين الخاصة التي تعالج مشكلات الإنتاجية ومحدودية عرض النطاق ورسوم المعاملات المرتفعة. ويشكل التعاون في القطاع عاملاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف، وقد وضعنا الأساس لمنصة ميتافيرس قابلة للتطوير، وندعو الشركات التقليدية والمهندسين المختصين بالويب 3 إلى الانضمام لنا في عملية الإنشاء المشتركة لبيئة الميتافيرس المترابطة والتي تمتد لتشمل جميع الشركاء والشبكات".
وتواصل ترانسلوسيا تعزيز الشراكات العالمية المختلفة، بما فيها:
● تونومس، الشركة التكنولوجية الرائدة التي تشغل أول نظام قائم على التقنيات المعرفية في العالم.
● إمباكت ديستريكت، التي تتيح استخدام الويب 3 لتوفير التجارب الغنية والفرص في المؤسسات المعتمدة على التأثير.
● باند بروتوكول، منصة لامركزية متوافقة مع مختلف أنواع البلوك تشين وتربط بيانات العالم الحقيقي وواجهات برمجة التطبيقات بالعقود الذكية.
● أنيموكا براندز، شركة بلوك تشين شهيرة عالمياً تتخذ من هونج كونج مقراً لها، وتركز على بناء نظام الأصول الرقمية للويب 3 من خلال عملياتها واستثماراتها.
وسيتم الكشف عن مزيدٍ من المعلومات والتفاصيل في وقت لاحق.
Pragati Malik
وتسعى ترانسلوسيا إلى بناء منظومة شاملة بالاستفادة من عناصر الميتافيرس لإنشاء عالم افتراضي متكامل. وتتخذ الشركة من الهند مقراً لها من خلال شراكتها مع سانوفاتيك، الشركة المتخصصة في تطوير تكنولوجيا الواقع التفاعلي والموسع. وبموجب الشراكة بين الطرفين، ستوفر تكون سانوفاتيك مركز عمل لترانسلوسيا لبناء الأصول والبيئات والوحدات ثلاثية الأبعاد لعالم الميتافيرس.
بروتوكول لايت لينك: تفعيل تقنية دمج الأكوان المتعددة في عالم الميتافيرس
تعد ترانسلوسيا شركة رائدة في تجسيد عالم الميتافيرس على أرض الواقع، حيث تقوم بإنشاء بنية تحتية حيوية من شأنها دمج مشاريع الميتافيرس التابعة لجهات خارجية لتفعيل قابلية التشغيل البيني، ما يتيح حل "دمج الأكوان المتعددة" ضمن الطبقة الأولى من شبكة البلوك تشين الشهيرة.
كما سيتيح بروتوكول لايت لينك الجديد إمكانية الاتصال المتبادل بين عوالم الميتافيرس التي يتم إنشاؤها وتملكها من قبل أطراف مختلفين، إضافة إلى دمج الوظائف فيما بينها، ما يفتح المجال لآفاق جديدة من تداول السلع والتجارة والتعاون بين مُلّاك عوالم الميتافيرس ويعزز فرص الابتكار في هذا الفضاء. ويعالج الحل الجديد في الوقت ذاته مشكلة التفكك الحالي لمنظومة الويب 3، ما يسمح للمستخدمين النهائيين بالاتصال بسلاسة من خلال تقنية "الإنترنت متعدد الأكوان".
انتقال المشاريع القديمة إلى الويب 3 بشكل فوري
باعتباره أول مشروع بلوك تشين من الطبقة الثانية في العالم، يلغي نمط لايت لينك التعقيد وضرورة الحصول على العملة المشفرة الأساسية للطبقة الأولى من البلوك تشين، كما يقلل رسوم الانضمام التي تطلبها الشركات للاستفادة من تقنية السجلات الموزعة. ويضمن البروتوكول تطبيق معدل نقل محدد مسبقاً عبر منظومته لضمان الاستقرار في رسوم المعاملات على شبكة البلوك تشين الخاصة بالإيثيريوم، إضافة إلى ثبات الأداء.
وتقدم شبكة البلوك تشين الحالية من الطبقة الأولى آليات لامركزية وإجراءات أمان مدمجة تؤدي إلى رسوم معاملات أعلى بالتوازي مع حاجة السوق، بما في ذلك المعاملات الخاصة بالإيثيروم ومنصة بوليجون، ما قد يؤدي إلى زيادة رسوم المعاملات المتنوعة مع تنافس المستخدمين على موارد محدودة.
ويرتكز بروتوكول لايت لينك على عملة الإيثيريوم، حيث يستفيد من ميزات الأمان العالية التي توفرها مع ضمان إمكانية التنبؤ والاستقرار في قيمة رسوم المعاملات. ويتيح البروتوكول للمستخدمين التفاعل مع شبكة البلوك تشين بسرعة أكبر وكفاءة أعلى وتكاليف أقل، من خلال ضمان إمكانية التنبؤ بالدفع، إضافة إلى المحافظة على مزايا السرعة والأمان التي يضمنها نمط المشروع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أثيد نانثاوارون، المدير التنفيذي في شركة ترانسلوسيا المحدودة: "تمثل ترانسلوسيا حلاً غاية في الأهمية لتسريع الاعتماد على تقنيات الميتافيرس، بالتوازي مع انتقالنا نحو عصر جديد من استخدام الإنترنت. وما يزال عالم الميتافيرس الحالي ومجزأً وغير واضح بما يكفي، كما يصعب الوصول إليه بالنسبة لأغلب الشركات العريقة والمستخدمين العاديين.
وأضاف السيد أثيد: "تسعى ترانسلوسيا إلى دمج مجموعة مختلفة من أنظمة الويب 3 في ميتافيرس واحد، مما يساعد الجهات الفاعلة في عالم الميتافيرس على توحيد التقنيات وسير العمل وتجربة المستخدم في منصة معيارية واحدة. وتسهم هذه المنهجية التعاونية داخل القطاع في تسريع التحول نحو استخدام الواقع الهجين وتوفير الويب 3 بشكل أكثر سهولة وشمولية للجميع".
وتم تصميم بلوك تشين لايت لينك حالياً ليشمل عملات الإيثيريوم والبوليجون، ومن المتوقع أن يحقق التوافقية مع البلوك تشين الأخرى المنتشرة في المستقبل القريب.
الميتافيرس من أجل الخير: جهد تعاون دولي
تحظى ترانسلوسيا بدعم من مؤسسة تي آند بي ميديا جلوبال، الشركة التايلاندية الرائدة في مجال الترفيه. وتستفيد ترانسلوسيا من الخدمات الاستهلاكية الواسعة المميزة لمؤسسة تي آند بي، إضافة إلى محفظتها الكبيرة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والمواهب الحية والشخصيات الإعلامية، والتي يمكن الاستفادة منها لدعم شركاء الأعمال في تطوير تجربة استخدام غامرة ضمن مشاريعهم الخاصة بالميتافيرس. كما توفر ترانسلوسيا الأساس والقدرات التشغيلية لتلك المشاريع في عالم الميتافيرس، بما يشمل تأسيس البنية التحتية والتصميم الاقتصادي وتقنيات الترميز للأصول المادية.
وبدوره، أضاف الدكتور جوانوات أهريافرارومب، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى تي آند بي ميديا جلوبال ومؤسس ترانسلوسيا: "تأسست ترانسلوسيا بهدف تمكين الأفراد الذين يتطلعون لتحقيق السعادة. كما نهدف من خلال الميتافيرس من أجل الخير إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في العالم. وسيعمل ترانسلوسيا ميتافيرس عند الانتهاء من تصميمه على تقديم الخير في صورة شاملة من الازدهار والسعادة".
وتابع الدكتور جوانوات: "تتيح التطورات التقنية للويب 3 فرصة سد الفجوة الرقمية ومعالجة عدم المساواة. ونتطلع في ترانسلوسيا لبناء الميتافيرس وفق لايت لينك، تقنية البلوك تشين الخاصة التي تعالج مشكلات الإنتاجية ومحدودية عرض النطاق ورسوم المعاملات المرتفعة. ويشكل التعاون في القطاع عاملاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف، وقد وضعنا الأساس لمنصة ميتافيرس قابلة للتطوير، وندعو الشركات التقليدية والمهندسين المختصين بالويب 3 إلى الانضمام لنا في عملية الإنشاء المشتركة لبيئة الميتافيرس المترابطة والتي تمتد لتشمل جميع الشركاء والشبكات".
وتواصل ترانسلوسيا تعزيز الشراكات العالمية المختلفة، بما فيها:
● تونومس، الشركة التكنولوجية الرائدة التي تشغل أول نظام قائم على التقنيات المعرفية في العالم.
● إمباكت ديستريكت، التي تتيح استخدام الويب 3 لتوفير التجارب الغنية والفرص في المؤسسات المعتمدة على التأثير.
● باند بروتوكول، منصة لامركزية متوافقة مع مختلف أنواع البلوك تشين وتربط بيانات العالم الحقيقي وواجهات برمجة التطبيقات بالعقود الذكية.
● أنيموكا براندز، شركة بلوك تشين شهيرة عالمياً تتخذ من هونج كونج مقراً لها، وتركز على بناء نظام الأصول الرقمية للويب 3 من خلال عملياتها واستثماراتها.
وسيتم الكشف عن مزيدٍ من المعلومات والتفاصيل في وقت لاحق.
Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
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