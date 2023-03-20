أيالا لاند تشهد نموا دوليا في الإيرادات داخل السوق الإماراتي ب 157٪ في عام 2022
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 20, 2023 /EINPresswire.com/ --
Meean Dy, Ayala Land Executive Vice President (right) and Bing Gumboc, President, Ayala Land International Sales, Inc. at the Ayala Land
Meean Dy, Ayala Land Executive Vice President giving her keynote message during the Ayala Land media conference
تحتفل شركة أيالا لاند، أكبر مطور عقاري في الفلبين، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في الإمارات العربية المتحدة بنمو نسبته 157 ٪، متجاوزًا جميع المبيعات الدولية الأخرى في السوق الإماراتي الأسرع نموًا للشركة.
من خلال محفظة عقارية متنوعة والطلب المتزايد على الاستثمارات من الفلبينيين الأجانب والأجانب من منطقة الشرق الأوسط، سجلت أيالا لاند دخلاً قدره 7 مليارات درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، مقارنة بـ 2.7 مليار درهم إماراتي في العام السابق.
ارتفعت مبيعات الحجوزات الإجمالية لشركة أيالا لاند إلى 104.9 مليار بيزو، بزيادة قدرها 14 في المائة على أساس سنوي، مع تصدر الفلبينيين المقيمين في الإمارات المجموعة بصفتهم أكثر المشترين نشاطاً. على الصعيد العالمي، زادت المبيعات من الفلبينيين والأجانب في الخارج بنسبة 59 ٪ و39 ٪ على التوالي.
هذا، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد الفلبيني بالكامل، مكّن أيالا لاند من تحقيق إيرادات موحدة قدرها 126.2 مليار بيزو ، بزيادة 19 ٪ عن العام السابق بينما بلغ صافي دخلها 18.6 مليار بيزو ، أي أعلى بنسبة 52 ٪.
قالت آنا ماريا مارجريتا دي، نائب الرئيس التنفيذي في أيالا لاند، التي قادت زيارة الوفد الرفيع من أيالا لاند إلى الإمارات: "إن تمكين الفلبينيين في الخارج من خلال الاستثمارات الذكية ليس مجرد التزام ، بل مسؤولية. لهذا السبب تفخر أيالا لاند بكونها في طليعة تأمين مستقبل أكثر إشراقًا لهم. كما يسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد حقًا مركزًا تجاريًا وعالميًا على مستوى عالمي. مع احتفالنا بعقد من التواجد في الإمارات العربية المتحدة، نعيد تأكيد وعدنا بمواصلة إثراء حياة المزيد من الفلبينيين وجعل الفلبين وجهة الاستثمار العقاري المفضلة للجميع ".
سفير الفلبين في دولة الإمارات العربية المتحدة قال ألفونسو إيه فير: "أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى أيالا لاند في الذكرى العاشرة لتأسيسها، وأعرب عن أملي في أن يواصل الفلبينيون في الإمارات العربية المتحدة القيام باستثمارات حكيمة، لا سيما في قطاع العقارات ، لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة لهم ".
قال بينغ غامبوك، رئيس شركة أيالا لاند الدولية " بينما نشهد عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة، نحن في أيالا لاند متحمسون أيضًا لعرض كيف دمجت أيالا لاند الممارسات البيئية في جميع مشاريعها ، من الاستحواذ المسؤول على الأراضي وتصميم المباني الخضراء إلى ممارسات البناء والإدارة المستدامة. "
سلطت دي الضوء على التطورات المستدامة في أيالا لاند في كلمتها الرئيسية في قائمة المتابعة من فلبينو تايمز في قمة وجوائز كبار المهندسين في الشرق الأوسط في 17 مارس.
ستعرض ألسي للعقارات أيضًا فرص الاستثمار المطلوبة في الفلبين، أحد الاقتصادات الأسرع نموًا في آسيا، في سلسلة من العروض الترويجية من 17 إلى 19 مارس في فندق سوفتيل الغرير في دبي ، ومن 24 إلى 26 مارس في فندق ملينيوم جراند الوحدة في أبو ظبي.
و سيتم تسليط الضوء على التطورات المستدامة في أيالا لاند من قبل دي الذي سيكون متحدثًا رئيسيًا عن قائمة المتابعة من فلبينو تايمز في قمة وجوائز كبار المهندسين في الشرق الأوسط في 17 مارس.
قال مانويل آربوس، الرئيس الإقليمي لألسي للعقارات:" تعززت ثقة المستثمرين الأجانب والفلبينيين خاصة في السوق الإماراتي على مر السنين . مفتاح ذلك هو تطوير أيالا لاند لتلبية احتياجات المستثمرين ومختلف الفئات وأنماط حياتهم الديناميكية. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلتهم ونتطلع إلى إنشاء المزيد من المنازل التي سيحبونها ".
وفقًا لمسح وطني أجرته صحيفة فليبينو تايمز في منتدى الأعمال العالمي خلال معرض إكسبو 2020 في دبي، عبر 96 ٪ من الفلبينيين في الإمارات بإيجابية تجاه التوسع المستمر وازدهار الاقتصاد الاماراتي في الأشهر الـ 12 المقبلة. كما كشف الاستطلاع أن 89٪ من المستجيبين واثقون من أن نمو شركاتهم سيؤدي إلى زيادة الرواتب أو حزم التعويضات في العام التالي.
أعرب 80 ٪ من الفلبينيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن اهتمامهم القوي بالاستثمار خلال العام المقبل، مدعومين بزيادة الدخل وتحسين المعرفة المالية.
Vince Ang
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