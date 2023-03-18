Senate Floor Calendar: Saturday, March 18, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
22nd LEGISLATIVE DAY
Saturday, March 18, 2023
Senate Convenes at 12:00 noon
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE INSPECTIONS/
SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(2) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 164 FUTURE OIL & GAS LEASE ROYALTY RATES
(TALLMAN/SARIÑANA)
(3) SENATE BILL 272 ACEQUIA & COMMUNITY DITCH ED PROGRAM (CAMPOS)
(4) SENATE BILL 329 NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP (STEWART)
(5) SENATE BILL 338 TRANSFER OF PROPERTY AFFIDAVITS (NEVILLE)
(6) SENATE BILL 427 FIREARM SALES WAITING PERIOD
(CERVANTES/ROMERO, A)
(7) SENATE BILL 439 LEG. APPROVAL FOR CERTAIN LAND PURCHASES
(SHARER/MUÑOZ)
(8) SENATE BILL 467 SPECIAL OLYMPICS FUNDING (LOPEZ/PADILLA)
(9) SENATE BILL 493/aa BRACKISH WATER REUSE/SCONC AMENDED/
SFC AMENDED (MUÑOZ)
(10) SENATE JOINT MEMORIAL 1 IMPACT OF COVID-19 (POPE/JARAMILLO)
(11) SENATE JOINT MEMORIAL 2 STATE EMPLOYEE EVALUATION TASK FORCE
(MUÑOZ)
(12) SENATE MEMORIAL 1 ROUTE 66 MUSICAL HIGHWAY RESTORATION
(SCHMEDES)
(13) SENATE MEMORIAL 67/a GUN VIOLENCE PREVENTION TASK FORCE/
SHPAC AMENDED (PINTO/SEDILLO LOPEZ)
(14) SENATE MEMORIAL 68/a SCHOOL RESTRAINT & SECLUSION TECHNIQUES/
SEC AMENDED (LOPEZ)
(15) SENATE MEMORIAL 69/a IMPORTANCE OF WATER IN TAOS & QUESTA/
SCONC AMENDED (GONZALES)
(16) SENATE MEMORIAL 71 BLACKDOM HOMESTEADER COLONY (PIRTLE)
(17) HOUSE BILL 271 CAR ACCIDENTS REQUIRING REPORTS (SANCHEZ)
(18) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 83 PODIATRY LICENSURE CHANGES
(MATTHEWS)
(19) HOUSE BILL 286 MOTOR VEHICLE SUN SCREEN MATERIALS
(HARPER/SARIÑANA)
(20) HOUSE BILL 233/a RLD REORGANIZATION/HGEIC AMENDED (MATTHEWS)
(21) HOUSE BILL 459 HORSE BREEDER FEE DISTRIBUTIONS
(LUNDSTROM/SANCHEZ)
(22) HOUSE BILL 403/a PUBLIC SERVICE LOAN FORGIVENESS MULTIPLIER/
HEC AMENDED (GARRATT/JARAMILLO)
(23) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 399 5 MEMBER COUNTY COMMISSIONER
BOARDS (HERRERA/JARAMILLO)
(24) HOUSE BILL 26/aa NOTICE FOR ABANDONED PROPERTY LISTS/
HJC AMENDED/H/FLOOR AMENDED (CHANDLER)
(25) HOUSE TAXATION & REVENUE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 231/a
CYFD CHILD ID CARDS/SHPAC AMENDED (REEB/LORD)
(26) HOUSE TRANSPORTATION, PUBLIC WORKS & CAPITAL IMPROVEMENTS
COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 428 TRANSPORTATION TRUST FUND
(HOCHMAN-VIGIL/ GARCIA, H)
(27) HOUSE BILL 381/aa HISPANIC EDUCATION FUND/HEC AMENDED/
HAFC AMENDED (TRUJILLO/GALLEGOS)
(28) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 277 FIRST RESPONDER SURVIVOR BENEFITS
(HARPER/VINCENT)
(29) HOUSE BILL 11/aaa OFFICE OF CHILD ADVOCATE ACT/
HAFC AMENDED/H/FLOOR AMENDED/SJC AMENDED (JARAMILLO/CATES)
(30) HOUSE BILL 320 OFF-HIGHWAY MOTOR VEHICLE DEFINITIONS
(CASTELLANO/SANCHEZ)
(31) HOUSE BILL 204 SMITHSONITE AS STATE MINERAL (ARMSTRONG/MADRID)
(32) HOUSE JOINT MEMORIAL 3/a “YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION”/HEC AMENDED (LENTE/GURROLA)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)