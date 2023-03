Vopaa continue sa croissance et maintient la qualité de services de réparation de fissures de fondations à Gatineau

Leonardo Ferrandez, CEO Vopaa

GATINEAU, QC, CANADA, March 17, 2023 / EINPresswire.com / -- Vopaa , une entreprise de réparation de fissures de fondations établie à Gatineau, est fière d'annoncer la stabilité de sa croissance en 2023 en matière de satisfaction client et de qualité de service.Selon une étude récente menée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, les fissures de fondations représentent la principale préoccupation des propriétaires québécois. Les résultats de l'étude montrent que 70 % des propriétaires de maisons au Québec sont préoccupés par les fissures de fondations, tandis que 40 % ont déclaré avoir déjà connu des problèmes de fissures de fondations. Dans ce contexte, Vopaa est heureuse d'offrir des solutions efficaces pour réparer les fissures de fondations.L'entreprise Vopaa propose des services de réparation de fissures de fondations de qualité supérieure, avec une garantie à vie sur ses travaux. L'équipe de professionnels de l'entreprise dispose d'une expérience considérable dans le domaine et utilise des technologies de pointe pour assurer une réparation durable et efficace des fissures de fondations.En 2022, Vopaa a réparé plus de 300 fissures de fondations pour des propriétaires résidentiels et commerciaux dans la région de Gatineau, avec un taux de satisfaction client de plus de 98%. La société s'efforce de fournir un service de qualité supérieure, en utilisant des méthodes de réparation de pointe et des matériaux de haute qualité pour garantir la durabilité des réparations effectuées.De plus, Vopaa offre un service d'urgence 24 heures sur 24 pour les situations de réparation de fondation critiques, permettant ainsi aux clients de bénéficier de réparations rapides et efficaces. La société est également engagée dans des pratiques commerciales éthiques, en offrant des tarifs transparents et compétitifs, ainsi que des conseils d'experts en matière de maintenance de fondations pour aider les clients à éviter de futurs problèmes."Nous sommes ravis de la croissance que nous avons connue ces dernières années et nous sommes déterminés à continuer à offrir un service exceptionnel à nos clients", a déclaré Leonardo Ferrandez, le fondateur de Vopaa. "Notre équipe est fière de faire partie de la solution pour les propriétaires de Gatineau qui cherchent des réparations de fondation fiables et durables."