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Senate Floor Calendar: Friday, March 17, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
20TH LEGISLATIVE DAY
Friday, March 17, 2023
Senate Convenes at 12:00 noon

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:

(1) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 503
    PUBLIC PEACE, HEALTH, SAFETY & WELFARE     (MUÑOZ)
(2) SENATE BILL 48/a     CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE INSPECTIONS/
    SJC AMENDED     (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(3) SENATE BILL 329     NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP     (STEWART)
(4) SENATE BILL 272     ACEQUIA & COMMUNITY DITCH ED PROGRAM     (CAMPOS)
(5) SENATE BILL 467     SPECIAL OLYMPICS FUNDING     (LOPEZ/PADILLA)
(6) SENATE BILL 427     FIREARM SALES WAITING PERIOD     (CERVANTES/ROMERO, A)
(7) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
     SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 164     FUTURE OIL & GAS LEASE ROYALTY RATES
     (TALLMAN/SARIÑANA)
(8) SENATE BILL 439 LEG.     APPROVAL FOR CERTAIN LAND PURCHASES
     (SHARER/MUÑOZ)
(9) SENATE BILL 338     TRANSFER OF PROPERTY AFFIDAVITS     (NEVILLE)
(10) SENATE BILL 493/aa     BRACKISH WATER REUSE/SCONC AMENDED/
     SFC AMENDED     (MUÑOZ)

(11) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
      SENATE BILL 452/a     BROADBAND CHANGES/SJC AMENDED     (PADILLA)
(12) SENATE JOINT MEMORIAL 1     IMPACT OF COVID-19     (POPE/JARAMILLO)
(13) SENATE JOINT MEMORIAL 2     STATE EMPLOYEE EVALUATION TASK FORCE
     (MUÑOZ)
(14) SENATE MEMORIAL 1     ROUTE 66 MUSICAL HIGHWAY RESTORATION
     (SCHMEDES)
(15) SENATE MEMORIAL 67/a     GUN VIOLENCE PREVENTION TASK FORCE/
     SHPAC AMENDED     (PINTO/SEDILLO LOPEZ)
(16) SENATE MEMORIAL 69/a     IMPORTANCE OF WATER IN TAOS & QUESTA/
     SCONC AMENDED     (GONZALES)
(17) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
      SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 512     PUBLIC PROPERTY SALES & COUNTIES
     (LARA)
(18) HOUSE BILL 179/aaa     FILING OF LIENS WITH PROPERTY OWNER/
     HJC AMENDED/H/FLOOR AMENDED/SJC AMENDED     (CHÁVEZ/JARAMILLO)
(19) HOUSE BILL 79     3-YEAR INSURANCE PREMIUM RATE HEARINGS
     (HOCHMAN-VIGIL)
(20) HOUSE BILL 366     ADDITIONAL DISABLED VETERAN LICENSE PLATES
     (FERRARY/SARIÑANA)
(21) HOUSE TRANSPORTATION, PUBLIC WORKS & CAPITAL IMPROVEMENTS
      COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 141
     CONCERNS OF POLICE SURVIVORS LICENSE PLATE     (EZZELL/NIBERT)
(22) HOUSE BILL 360/aa     NATIONAL FFA LICENSE PLATE SUPPORT/
     HTPWC AMENDED/HAFC AMENDED     (MASON/PETTIGREW)
(23) HOUSE BILL 240/a     ACEQUIA & COMMUNITY DITCH LICENSE PLATES/
     HTPWC AMENDED     (ORTEZ/CASTELLANO)
(24) HOUSE TRANSPORTATION, PUBLIC WORKS & CAPITAL IMPROVEMENTS
     COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 287
     DRIVER SAFETY AWARENESS LICENSE PLATES     (CHANDLER)
(25) HOUSE BILL 363/a     SMOKEY BEAR LICENSE PLATE/
     HTRC AMENDED     (DUNCAN/ORTEZ)
(26) HOUSE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 139/a
     ELIMINATING COURT FEES / H/FLOOR AMENDED     (CADENA)
(27) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE
     SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 364     ALCOHOL DELIVERY, LICENSES &
     AD MONEY     (LANE/GALLEGOS)
(28) HOUSE FLOOR SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 62/a
     LIMIT CAR SALE LOCATIONS & SELLERS/SJC AMENDED     (REHM)
(29) HOUSE BILL 424     APPRENTICESHIP COUNCIL APPOINTIVE AUTHORITY
     (TRUJILLO)
(30) HOUSE BILL 379/aa     LOCAL GOV’T & REFRIGERANT USE BANS/
     HGEIC AMENDED/SCONC AMENDED     (CASTELLANO/DIXON)
(31) HOUSE BILL 395/a DEV.     DISABILITY SUPPORT PROVIDER EMPLOYEES/
     HHHC AMENDED     (CATES/THOMSON)
(32) HOUSE BILL 40/a     NONTRADITIONAL COMMUNICATION REGISTRY/
     HJC AMENDED     (THOMSON)
(33) HOUSE LABOR, VETERANS & MILITARY AFFAIRS COMMITTEE
      SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 345/a     FIREFIGHTER RECRUITMENT/
     H/FLOOR AMENDED     (BORREGO/LUJAN)
(34) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE
      SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 83     PODIATRY LICENSURE CHANGES
     (MATTHEWS)
(35) HOUSE BILL 459     HORSE BREEDER FEE DISTRIBUTIONS
     (LUNDSTROM/SANCHEZ)
(36) HOUSE BILL 181     NATIONAL BOARD CERTIFIED PROGRAM UNITS
     (SARIÑANA/FERRARY)
(37) HOUSE BILL 26/aa     NOTICE FOR ABANDONED PROPERTY LISTS/
     HJC AMENDED/H/FLOOR AMENDED     (CHANDLER)
(38) HOUSE BILL 286      MOTOR VEHICLE SUN SCREEN MATERIALS
     (HARPER/SARIÑANA)
(39) HOUSE BILL 233/a     RLD REORGANIZATION/HGEIC AMENDED     (MATTHEWS)
(40) HOUSE BILL 204     SMITHSONITE AS STATE MINERAL     (ARMSTRONG/MADRID)
(41) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
     SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 399 5 MEMBER COUNTY COMMISSIONER BOARDS
     (HERRERA/JARAMILLO)
(42) HOUSE BILL 403/a     PUBLIC SERVICE LOAN FORGIVENESS MULTIPLIER/
     HEC AMENDED     (GARRATT/JARAMILLO)
(43) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE
     SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 228     IMPROVEMENT SPECIAL
     ASSESSMENT ACT     (SERRATO/SMALL)
(44) HOUSE BILL 471     ALZHEIMER’S DISEASE & OTHER DEMENTIA COUNCIL
     (GARRATT/FIGUEROA)
(45) HOUSE BILL 320     OFF-HIGHWAY MOTOR VEHICLE DEFINITIONS
     (CASTELLANO/SANCHEZ)
(46) HOUSE TRANSPORTATION, PUBLIC WORKS & CAPITAL IMPROVEMENTS
     COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 428
     TRANSPORTATION TRUST FUND     (HOCHMAN-VIGIL/GARCIA, H)
(47) HOUSE LABOR, VETERANS & MILITARY AFFAIRS COMMITTEE
     SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 255/a     EMPLOYEE LEASING BENEFIT PLANS/
     SJC AMENDED     (SERRATO)
(48) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
      SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 262/a     TRANSFER CONNECT NM GRANT
      PROGRAM/HAFC AMENDED     (GARRATT/SARIÑANA)
(49) HOUSE BILL 271     CAR ACCIDENTS REQUIRING REPORTS     (SANCHEZ)
(50) HOUSE BILL 462/aa     NUISANCE PENALTIES & PROCEDURES/
     HGEIC AMENDED/HJC AMENDED     (CHASEY/LITTLE)
(51) HOUSE BILL 11/aaa     OFFICE OF CHILD ADVOCATE ACT/
     HAFC AMENDED/H/FLOOR AMENDED/SJC AMENDED     (JARAMILLO/CATES)
(52) HOUSE CONSUMER & PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
     HOUSE BILL 73/a     BIOMARKER TESTING INSURANCE REQUIREMENTS/
     H/FLOOR AMENDED     (DIXON/GARRATT)
(53) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
     SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 277     FIRST RESPONDER SURVIVOR BENEFITS
     (HARPER/VINCENT)
(54) HOUSE BILL 165/a     UNIFORM UNCLAIMED PROPERTY ACT/HJC AMENDED
     (NIBERT)
(55) HOUSE TAXATION & REVENUE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 231/a
     CYFD CHILD ID CARDS/SHPAC AMENDED     (REEB/LORD)
(56) HOUSE JOINT RESOLUTION 5     EXTEND VETERAN PROPERTY
     TAX EXEMPTION, CA     (ALCON/GARCIA, H)
(57) HOUSE JOINT RESOLUTION 6     INCREASE VETERAN PROPERTY
     TAX EXEMPTION, CA     (ALCON/GARCIA, H)
(58) HOUSE JOINT MEMORIAL 7     STUDY SCHOOL VENTILATION &
     AIR CONDITIONING     (GARRATT/CHANDLER)
(59) HOUSE JOINT MEMORIAL 3/a     “YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
     EDUCATION”/HEC AMENDED     (LENTE/GURROLA)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:

(1) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
     EDUCATION     (GONZALES)

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Senate Floor Calendar: Friday, March 17, 2023

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