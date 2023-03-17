MaziMatic在创纪录的时间内筹集到480万美元用于“多元宇宙”元宇宙
EINPresswire.com/ -- 创新的娱乐公司MaziMatic在仅15天的代币预售中成功筹集到480万美元。该公司先驱性的多元宇宙概念吸引了投资者和爱好者的广泛关注，引发了对其代币预售的压倒性回应。
“我们对代币预售的回应感到非常兴奋，”MaziMatic的首席执行官卡兰·班德里(Karan Bhandari)说。“这对我们来说是一个重要的里程碑，我们很兴奋地继续建设世界上第一个获得许可的多现实娱乐元宇宙。”
MaziMatic旨在创造一种超越边界的沉浸式娱乐体验，使玩家能够参与多现实游戏，在实时中获胜，并以全新的方式相互交互。该公司的多元宇宙是技术和娱乐的结晶，承诺重新定义娱乐并将其推向新的高度。
“赌场宇宙只是我们为玩家准备的许多独特体验之一，”MaziMatic的首席营销官维尼特·米斯金(Vineet Miskin)说。“我们的NFT将使玩家拥有元宇宙的一部分，并且我们迫不及待地想看看他们如何使用它们。”
MaziMatic的NFT是其元宇宙的关键方面，使玩家能够拥有元宇宙的一部分并参与其开发。该公司之前举行的成功NFT销售吸引了收藏家和投资者的重要关注。
“我们希望创建一个包容、多元和社区驱动的元宇宙，”MaziMatic的社交媒体和内容负责人、联合首席营销官乌达拉克·达斯(Uddalak Das)说。“我们的社区是我们做的一切的核心，我们很兴奋地与他们合作，打造一个前所未有的沉浸式娱乐体验。”
MaziMatic致力于建立一个社区驱动的元宇宙，承诺为玩家提供无与伦比的体验。
该公司的元宇宙包括 CasinoVerse、AdventureVerse、PartyVerse 和 InfluencerVerse，每个都承诺独特而令人兴奋的体验。MaziMatic在代币预售中的成功只是一个
Riya
“我们对代币预售的回应感到非常兴奋，”MaziMatic的首席执行官卡兰·班德里(Karan Bhandari)说。“这对我们来说是一个重要的里程碑，我们很兴奋地继续建设世界上第一个获得许可的多现实娱乐元宇宙。”
MaziMatic旨在创造一种超越边界的沉浸式娱乐体验，使玩家能够参与多现实游戏，在实时中获胜，并以全新的方式相互交互。该公司的多元宇宙是技术和娱乐的结晶，承诺重新定义娱乐并将其推向新的高度。
“赌场宇宙只是我们为玩家准备的许多独特体验之一，”MaziMatic的首席营销官维尼特·米斯金(Vineet Miskin)说。“我们的NFT将使玩家拥有元宇宙的一部分，并且我们迫不及待地想看看他们如何使用它们。”
MaziMatic的NFT是其元宇宙的关键方面，使玩家能够拥有元宇宙的一部分并参与其开发。该公司之前举行的成功NFT销售吸引了收藏家和投资者的重要关注。
“我们希望创建一个包容、多元和社区驱动的元宇宙，”MaziMatic的社交媒体和内容负责人、联合首席营销官乌达拉克·达斯(Uddalak Das)说。“我们的社区是我们做的一切的核心，我们很兴奋地与他们合作，打造一个前所未有的沉浸式娱乐体验。”
MaziMatic致力于建立一个社区驱动的元宇宙，承诺为玩家提供无与伦比的体验。
该公司的元宇宙包括 CasinoVerse、AdventureVerse、PartyVerse 和 InfluencerVerse，每个都承诺独特而令人兴奋的体验。MaziMatic在代币预售中的成功只是一个
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