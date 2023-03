La tolérance au changement

Une compétence que nous avons tous à développer dans notre nouveau contexte d’immédiateté!

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, March 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Montréal, le 16 mars 2023La tolérance au changement, une compétence que nous avons tous à développer dans notre nouveau contexte d’immédiateté!Grâce au lancement d’un nouvel outil développé par A7 ressources, prenez conscience de votre niveau de tolérance au changement. Parcourez gratuitement ce quiz vous permettant de prendre le pouls de votre propre niveau de tolérance au changement, selon le résultat que vous obtiendrez à la toute fin…Le changement est inévitable, c’est une constance. Mais vous pouvez vous y préparer en essayant de comprendre ce qui motive vos réactions et votre état d’esprit lorsque les règles, les manières de faire et les situations dans votre vie personnelle, professionnelle ainsi que dans vos relations sont en mouvance. De fait, des périodes mouvementées et déstabilisantes exigent des ajustements constants.Dans cette perspective, A7ressources vous propose de découvrir votre niveau de tolérance au changement; celle-ci est une mesure importante dans les équipes de travail, car elle est un indicateur précieux pour les gestionnaires. En fait, un certain niveau de tolérance s’impose en période de changement.Et pour cause : selon Béatrice Javaudin, présidente d’A7ressources et formatrice agréée par Emploi-Québec, un manque de tolérance peut être un frein à l’épanouissement de l’équipe et du projet en cours. À l’inverse, une grande tolérance au changement peut apporter davantage de flexibilité, d’innovation, d’opportunités et de résilience.Découvrez, en quelques clics, votre niveau de tolérance au changement grâce à ce quiz développé par A7ressources. Il est parfois nécessaire d’inverser votre façon habituelle d’agir pour augmenter votre niveau de tolérance. Quels réflexes pouvez-vous développer dans ce sens? Ce quiz vous aidera à amorcer votre réflexion.Le quiz est ouvert à tous. Lancez le questionnaire! À PROPOS D’A7ressources : Basée à Montréal et agréée par Emploi Québec, A7ressources ( https://a7ressources.com/ ) allie la performance et l’épanouissement grâce à des techniques de formation et d’accompagnement efficaces, des événements signifiants et des apprentissages durables.