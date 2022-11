Maillage d’emplois saisonniers : dévoilement des résultats d’une étude démontrant l’efficacité de la pratique au Québec

LONGUEUIL, QUéBEC, CANADA, November 1, 2022 / EINPresswire.com / -- Maillage d’emplois saisonniers : dévoilement des résultats d’une étude démontrant l’efficacité de cette pratique au Québec!Le Chantier sur la saisonnalité* a dévoilé aujourd’hui, lors d’un webinaire, les résultats d’une vaste étude qui démontre que le maillage des emplois saisonniers constitue une pratique gagnante pour les entreprises et les travailleurs. Le maillage d’emplois saisonniers consiste à combiner des emplois dans des entreprises saisonnières distinctes afin d’allonger la période d’emploi des travailleurs.La démarche s’inscrit dans la volonté de reconnaître que les activités saisonnières ne cessent de se complexifier et d’y apporter des pistes de solution concrètes. Ces initiatives de maillage d’emplois permettent de soutenir les industries saisonnières situées aux quatre coins du Québec. Il s’agit de leur proposer une solution adaptée et accessible puisque 80 % des maillages documentés concernent des emplois qui requièrent peu de qualification et dont les compétences sont facilement transférables d’une entreprise à l’autre.Le partage de main-d'œuvre permet ainsi de maintenir les liens d’emplois initiaux, de pourvoir les postes disponibles et d’allonger la période d’emploi.Le Chantier sur la saisonnalité a donc invité les travailleuses et travailleurs ainsi que les employeurs à participer à ce webinaire afin d’en apprendre plus sur les réalités de la saisonnalité. Ce projet démontre le soutien constant que les six comités sectoriels de main-d'œuvre apportent à leurs industries respectives.L’initiative est réalisée grâce aux soutiens du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et du ministère du Tourisme (MTO).Citation:« Le Québec et ses saisons amènent son lot de défis supplémentaires aux entreprises affectées par la saisonnalité des emplois. À titre de Chantier sur le sujet, nous continuerons de déployer nos énergies pour imaginer de nouvelles façons de faire innovantes, qui répondront aux besoins du marché du travail, surtout dans le contexte ardu de rareté de main-d’œuvre actuel. »Chantier sur la saisonnalité*Composé de six comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) : tourisme (CQRHT), production agricole (AGRIcarrières), services automobiles (CSMO-AUTO), horticulture ornementale – commercialisation et services (HortiCompétences), aménagement forestier (ForêtCompétences) et pêches maritimes (CSMO des pêches maritimes).À propos du Chantier sur la saisonnalitéLe Chantier sur la saisonnalité est un chantier de recherche, d’échange et de concertation mené par des partenaires du marché du travail, en vue de faire le point sur les enjeux liés à la saisonnalité. Depuis 2010, il vise à convenir de nouvelles orientations, d’initiatives et de pistes d'action durables et structurantes en faveur de l’emploi saisonnier au Québec. Spécifiquement, le Chantier tend à développer des stratégies et des outils permettant de stabiliser et de valoriser l’emploi saisonnier, de sécuriser les parcours d’emplois, de développer les compétences de la main-d’œuvre et de maintenir la vitalité des régions.- 30 -Renseignements :Mélody Bellier, Conseillère en communicationsCourriel: melody.bellier@cqrht.qc.caTéléphone : 450 651-1099, poste : 222Comité sectoriel de main-d’œuvre en tourisme (CQRHT) | BLOGUE https://cqrht.qc.ca/ ) | ( https://cqrht.qc.ca/conseils-experts-rh/ Johanne Dubé, Coordonnatrice de projets spéciaux - affaires corporativesCourriel: johanne.dube@csmo-auto.comTéléphone : 450 670-3056, poste 221Comité sectoriel de main-d’œuvre des services automobilesSabrina Giard, Agente aux communicationsCourriel: sgiard@agricarrieres.qc.caTéléphone : 450 679-0540, poste 8501Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricoleLaurence Ricard, Chargée des communicationsCourriel: laurence.ricard@foretcompetences.caTéléphone : 418 864-7126, poste 225Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestierAriane Faribault, Coordonnatrice des communicationsCourriel: ariane.faribault@horticompetences.caTéléphone : 450 774-3456, poste 5Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale – commercialisation et servicesClémence Poirier, Chargée de projets - ressources humaines et communicationsCourriel: rh@pechesmaritimes.orgTéléphone : 418 368-3774Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes