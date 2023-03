Extermination Pro Nature : Lutte antiparasitaire conforme alliant efficacité et respect de l'environnement

Extermination Montreal PRO Nature Martin St-Jacques - CEO & Founder

Afin de se conformer aux règlements sur la Biodiversité à Montréal, Extermination Pro Nature utilise des méthodes et produits respectueux de l'environnement.

Nous sommes convaincus que la lutte contre les nuisibles doit se faire dans le respect de l'environnement et des réglements, surtout dans la grande région de Montréal.” — Martin Saint-Jacques

MONTREAL, QC, CANADA, March 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Extermination Pro Nature est une entreprise Montréalaise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles, propose des solutions efficaces et respectueuses de l'environnement dans la lutte contre l'infestation de rongeurs, suite aux conséquences d'un règlement municipal entré en vigueur le 1er janvier 2022, qui interdit la vente et l’utilisation de produits rodenticides.Fondée en 2015, l'entreprise s'est rapidement imposée comme un acteur majeur du marché Québécois, grâce à son expertise locale et à son engagement pour la préservation de la biodiversité.Pesticides, poisons et Règlement municipalLes sociétés d’extermination ne sont plus autorisées à vendre du poison pour les rats et à en mettre autour des bâtiments, déplore le CEO d'Extermination PRO NATURE. Cela a eu pour conséquence directe la prolifération de rongeurs dans la métropole. Le règlement stipule en effet que «36 molécules qui entrent dans la composition des pesticides sont interdites à Montréal». Parmi celles-ci, tous les rodenticides et produits d’extermination des rats. Pour justifier cette interdiction, la Ville de Montréal assure vouloir «préserver l’environnement et la biodiversité».Conscients des enjeux environnementaux, les techniciens d'Extermination Pro Nature utilisent des méthodes et des produits respectueux de l'environnement pour éradiquer les nuisibles qui peuvent causer des dommages dans les habitations, les entreprises ou les espaces publics. La priorité de l'entreprise est de trouver des solutions durables pour éliminer les nuisibles, sans nuire à l'environnement.Lutte contre les nuisibles et respect de la biodiversitéLes techniciens d'Extermination Pro Nature sont formés aux dernières techniques de lutte contre les rongeurs et nuisibles, et sont équipés de matériels de pointe pour garantir des résultats optimaux, de manière contigentée. L'entreprise intervient rapidement et efficacement pour éliminer les nuisibles, qu'il s'agisse de rats, de souris , de guêpes, de blattes ou de tout autre insecte nuisible.« Chez Extermination Pro Nature, nous sommes convaincus que la lutte contre les nuisibles doit se faire dans le respect de l'environnement et des normes en vigueur, surtout récemment dans la grande région de Montréal. Nous sommes fiers de proposer des solutions conformes, et respectueuses de la nature pour répondre aux besoins de nos clients », explique Martin Saint-Jacques, fondateur de l'entreprise.Si vous avez besoin d'une intervention pour éliminer des nuisibles, n'hésitez pas à contacter Extermination Pro Nature. Les techniciens de l'entreprise interviennent rapidement et efficacement pour vous débarrasser de tout nuisible, tout en préservant votre environnement.