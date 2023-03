FRANCE, March 15, 2023 / EINPresswire.com / -- Le groupe de franchise BELFOR présentera ses marques Chem-Dry et HOODZ au Salon de la Franchise de Paris, Pavillon 1, Paris Expo Porte de Versailles, du 19 au 22 mars 2023.Plus grand salon de la franchise en Europe, il rassemble les meilleures opportunités de franchise permettant de devenir propriétaire indépendant de concepts éprouvés.Chem-Dry et HOODZ sont deux des franchises à succès les mieux établies sur le marché aujourd'hui. Chem-Dry est une entreprise de nettoyage de tapis et de tissus d'ameublement, existe depuis plus de 40 ans et compte plus de 3 000 franchises dans le monde entier. Elle a reçu à plusieurs reprises le prix du franchiseur de l'année décerné par Global Franchise Magazine. HOODZ est une société de nettoyage et d'entretien de cuisines professionnelles, existe depuis plus de 10 ans et compte plus de 150 franchises aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni.Nous vous invitons à visiter les stands de Chem-Dry et de HOODZ au Salon de la Franchise de Paris afin d’en savoir plus sur ces passionnantes opportunités de franchise et de propriété. L'équipe sera sur place pour répondre à vos questions et fournir toutes les informations nécessaires afin de vous faciliter le chemin vers l’acquisition d'une franchise Chem-Dry ou HOODZ.Les franchises Chem-Dry et HOODZ offrent une proposition de valeur exceptionnelle, trouvant un écho auprès de clients du monde entier. Les deux marques ont une clientèle fidèle et confiante en leur expertise et fiabilité, ce qui en fait des leaders dans leurs secteurs respectifs.Pour plus d'informations sur les opportunités de franchise Chem-Dry et HOODZ ou pour planifier une rencontre avec Joe Manuszak au Salon de la Franchise de Paris, veuillez écrire à joe.manuszak@belfrangroup.com ou visiter notre stand pendant le salon.Contact :Joe ManuszakVice-président du Développement Mondialjoe.manuszak@belfrangroup.com+1 616 560 8686 ou +44 7970 304 976