Senate Floor Calendar: Tuesday, March 14, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
17TH LEGISLATIVE DAY
Tuesday, March 14, 2023
Senate Convenes at 11:00 a..m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 432/a LOW-INCOME SOLAR ACT/STBTC AMENDED (HAMBLEN)
(2) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 482
STATE-TRIBAL EDUCATION COMPACT SCHOOLS ACT (SHENDO)
(3) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE
FOR SENATE BILL 51 COST-SHARING CONTRIBUTIONS FOR PRESCRIPTIONS
(STEFANICS/THOMSON)
(4) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILLS 19 & 252/a
LAW ENFORCEMENT & PUBLIC SAFETY TELECOMM/SFC AMENDED (MAESTAS)
(5) SENATE BILL 315 INTERSTATE COMPACT ON CHILD PLACEMENT (ORTIZ y PINO)
(6) SENATE BILL 417 TEACHER VOCATIONAL ED LICENSURE TRACK (BRANDT)
(7) SENATE BILL 170 INCREASE JUROR COMPENSATION (SOULES)
(8) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 339 RENAME JUVENILE CONTINUUM GRANT FUND
(LOPEZ/SEDILLO LOPEZ)
(9) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 172
NO DETAINING FOR FED IMMIGRATION VIOLATIONS (ORTIZ y PINO/MAESTAS)
(10) SENATE BILL 427 FIREARM SALES WAITING PERIOD (CERVANTES/ROMERO, A)
(11) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE
FOR SENATE BILL 164 FUTURE OIL & GAS LEASE ROYALTY RATES
(TALLMAN/SARIÑANA)
(12) SENATE BILL 439 LEG. APPROVAL FOR CERTAIN LAND PURCHASES
(SHARER/MUÑOZ)
(13) SENATE BILL 338 TRANSFER OF PROPERTY AFFIDAVITS (NEVILLE)
(14) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE INSPECTIONS/
SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(15) SENATE BILL 329 NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP
(STEWART)
(16) SENATE BILL 272 ACEQUIA & COMMUNITY DITCH ED PROGRAM (CAMPOS)
(17) SENATE BILL 467 SPECIAL OLYMPICS FUNDING (LOPEZ/PADILLA)
(18) SENATE BILL 493/aa BRACKISH WATER REUSE/SCONC AMENDED/
SFC AMENDED (MUÑOZ)
(19) SENATE JOINT MEMORIAL 2 STATE EMPLOYEE EVALUATION TASK FORCE
(MUÑOZ)
(20) SENATE MEMORIAL 30 HEALTH COVERAGE FOR BRAIN INJURIES
(ORTIZ y PINO)
(21) SENATE MEMORIAL 38 STUDY BROAD CANYON RANCH STATE PARK
(STEINBORN/SMALL)
(22) SENATE MEMORIAL 29 IMPORTANCE OF FORESTS (STEWART)
(23) SENATE MEMORIAL 37 COMPLIANCE WITH FED PRISON RAPE ELIMINATION
(POPE)
(24) SENATE MEMORIAL 64 SUPPORTING UKRAINE (McKENNA/SEDILLO LOPEZ)
(25) HOUSE BILL 191/aa INCREASE EARLY CHILDHOOD FUND TRANSFER/
HAFC AMENDED/SFC AMENDED (DIXON/HEMPHILL)
(26) HOUSE BILL 209 HEALTH PROFESSIONAL LOAN REPAYMENT (ORTEZ/ARMSTRONG)
(27) HOUSE BILL 199/a INCREASE SCHOOL AT-RISK INDEX/
HAFC AMENDED (BACA/ROMERO, GA)
(28) HOUSE BILL 31/a NO PUBLICATION REQUIRED FOR NAME CHANGES/
HJC AMENDED (CHANDLER)
(29) HOUSE ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 142/a GENERATING FACILITY AND
MINE REMEDIATION/HAFC AMENDED (ALLISON/SZCZEPANSKI)
(30) HOUSE BILL 466/a ETHICS COMMISSION JURISDICTION/HGEIC AMENDED
(NIBERT/ROMERO, A)
(31) HOUSE BILL 270 EMERGENCY SUSPENSION OF TRUCKING LAWS
(GARCIA, H)
(32) HOUSE BILL 76/aa/ec JUDICIAL EDUCATION SVCS FUND & ADMIN/
HJC AMENDED/HAFC AMENDED (HOCHMAN-VIGIL)
(33) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 357
LAW ENFORCEMENT WORKFORCE BUILDING FUND (DIXON/LANE)
(34) HOUSE BILL 8/aa CREATIVE INDUSTRIES DIVISION IN EDD/
HCEDC AMENDED/HAFC AMENDED (SZCZEPANSKI/STEINBORN)
(35) HOUSE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 232/ec
DISCLOSURE OF CERTAIN INFO (SARIÑANA/IVEY-SOTO)
(36) HOUSE BILL 253/a NONPROFIT GAMING CHANGES/HCPAC AMENDED
(ZAMORA/GARCIA, H)
(37) HOUSE BILL 314/aa CANNABIS RECORD EXPUNGEMENT/HCPAC AMENDED/
HJC AMENDED (ROMERO, A/ MARTÍNEZ, J)
(38) HOUSE BILL 134/a MENSTRUAL PRODUCTS IN SCHOOL BATHROOMS/
HAFC AMENDED (TRUJILLO/ORTEZ) |
(39) HOUSE BILL 145 NMMI LEGISLATIVE SCHOLARSHIP PROGRAM
(NIBERT/EZZELL)
(40) HOUSE BILL 106/a INCREASE PUBLIC EMPLOYEE PENSION MAX/SFC AMENDED
(ALCON/ROYBAL CABALLERO)
(41) HOUSE BILL 197 INCREASE FREE FISHING DAYS (GALLEGOS/LARA)
(42) HOUSE BILL 304 PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT NEEDS TRUSTS
(CHASEY/THOMSON)
(43) HOUSE BILL 175/a CRIME REDUCTION ACT CHANGES & FUND/HAFC AMENDED
(ROMERO, A/ HOCHMAN-VIGIL)
(44) HOUSE HEALTH & HUMAN SERVICES COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 53/a DELIVERY OF NECESSARY DIABETIC RESOURCES/
HAFC AMENDED (THOMSON)
(45) HOUSE BILL 186/a DISABLED VETERAN PROPERTY TAX PROOF/
HLVMC AMENDED (MARTINEZ, A)
(46) HOUSE BILL 229 INSURANCE ADJUSTER BOND EXCLUSION (LUJAN)
(47) HOUSE BILL 389/a NO ID CARD FEE FOR HOMELESS INDIVIDUALS/
HTRC AMENDED (LARA)
(48) HOUSE BILL 411/a ENGINEER & SURVEYOR LICENSURE/H/FLOOR AMENDED
(PETTIGREW/SMALL)
(49) HOUSE BILL 198 CAREER TECH FUNDS FOR INDIAN ED SCHOOLS
(LENTE/HERRERA)
(50) HOUSE BILL 216/a LESC PUBLIC EDUCATION STUDY/H/FLOOR AMENDED
(ROMERO, GA/ROYBAL CABALLERO)
(51) HOUSE BILL 184/aaa STATE GAME COMMISSION CHANGES/
H/FLOOR AMENDED/SRC AMENDED / SCONC AMENDED (McQUEEN/DIAMOND)
(52) HOUSE BILL 179/aaa FILING OF LIENS WITH PROPERTY OWNER/
HJC AMENDED/H/FLOOR AMENDED / SJC AMENDED (CHÁVEZ/JARAMILLO)
(53) HOUSE BILL 170 TELECOMM ACT “CRAMMING” DEFINITION
(ROMERO, A/ARMSTRONG)
(54) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 83 PODIATRY LICENSURE CHANGES (MATTHEWS)
(55) HOUSE BILL 181 NATIONAL BOARD CERTIFIED PROGRAM UNITS
(SARIÑANA/FERRARY)
(56) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 277 FIRST RESPONDER SURVIVOR BENEFITS
(HARPER/VINCENT)
(57) HOUSE BILL 26/aa NOTICE FOR ABANDONED PROPERTY LISTS/
HJC AMENDED/H/FLOOR AMENDED (CHANDLER)
(58) HOUSE BILL 375 CHARTER SCHOOL EXPENDITURE PLAN
(GARRATT/HERNANDEZ)
(59) HOUSE BILL 126/a SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/
H/FLOOR AMENDED (ROMERO, GA/LANE)
(60) HOUSE BILL 363/a SMOKEY BEAR LICENSE PLATE /HTRC AMENDED
(DUNCAN/ORTEZ)
(61) HOUSE BILL 360/aa NATIONAL FFA LICENSE PLATE SUPPORT/
HTPWC AMENDED/HAFC AMENDED (MASON/PETTIGREW)
(62) HOUSE BILL 240/a ACEQUIA & COMMUNITY DITCH LICENSE PLATES/
HTPWC AMENDED (ORTEZ/CASTELLANO)
(63) HOUSE BILL 204 SMITHSONITE AS STATE MINERAL (ARMSTRONG/MADRID)
(64) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 512 PUBLIC PROPERTY SALES & COUNTIES
(LARA)
(65) HOUSE BILL 233/a RLD REORGANIZATION/HGEIC AMENDED (MATTHEWS)
(66) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 115/a HOME INSPECTOR LICENSING EXAMINATION CHANGES/
HJC AMENDED (CATES/FERRARY)
(67) HOUSE BILL 118/a CREATE OFFICE OF ENTREPRENEURSHIP/HAFC AMENDED
(LANE/DIXON)
(68) HOUSE BILL 269/a FED INFO FOR COMMERCIAL DRIVER’S LICENSES/
HTRC AMENDED (GARCIA, H./HARPER)
(69) HOUSE BILL 271 CAR ACCIDENTS REQUIRING REPORTS (SANCHEZ)
(70) HOUSE BILL 286 MOTOR VEHICLE SUN SCREEN MATERIALS
(HARPER/SARIÑANA)
(71) HOUSE BILL 309 NONPROFIT GAMING MACHINE MAX AWARD
(HERNANDEZ/DIXON)
(72) HOUSE BILL 353 SOUTH CAMPUS TAX INCREMENT DEVELOPMENT DIST.
(HOCHMAN-VIGIL/MARTÍNEZ, J)
(73) HOUSE CONCURRENT RESOLUTION 1 PUBLICATION OF AMENDMENTS &
AGENCY ANALYSIS (McQUEEN/SCOTT)
(74) HOUSE JOINT MEMORIAL 3/a “YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION”/HEC AMENDED (LENTE/GURROLA)
(75) HOUSE JOINT MEMORIAL 2 19TH AMENDMENT PLAQUE IN CAPITOL
(TRUJILLO)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)