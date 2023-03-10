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CSSI ANNOUNCEMENT

 

TO ALL SUCCESSFUL CANDIDATE FOR THE THIRD (3) PHASE OF THE RECRUITMENT AND SELECTION OF THE CORRECTIONAL SERVICE OF SOLOMON ISLANDS.

WOULD LIKE TO INFORM YOU ALL THAT THE EXAMINATION HAS POSTPONDED FOR SATURDAY 11TH MARCH 2023 AND RE-SCHEDULE FOR WEDNESDAY 15TH MARCH 2023.

THE LIST OF THE SCHOOLS ARE STILL REMAIN THE SAME. PLEASE ENSURE YOU MUST BE AT THE RESPECTIVE SCHOOLS AT 3PM.

EXAMINATION WILL COMMENCE EXACTLY AT 4PM – 6PM.

THANK YOU ALL FOR YOUR UNDERSTANDING AND COOPORATION.

FROM CSSI MANAGEMENT

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CSSI ANNOUNCEMENT

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