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Senate Floor Calendar: Friday, March 10, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
12TH LEGISLATIVE DAY
Friday, March 10, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 155
    USE OF TELECOMM FUND FOR BROADBAND     (PADILLA/SARIÑANA)
(2) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 464     AGRITOURISM PROMOTION ACT     (MAESTAS)
(3) SENATE BILL 423 NMFA OPERATING CAPITAL     (RODRIGUEZ)
(4) SENATE BILL 205     COUNTY HOSPITAL GROSS RECEIPTS TAX     (GONZALES)
(5) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 13
     REPRODUCTIVE HEALTH PROVIDER PROTECTIONS
    (LOPEZ/SEDILLO LOPEZ)
(6) SENATE BILL 442/aa     INCREASE ELECTED OFFICIAL SALARIES/
     SHPAC AMENDED/SFC AMENDED     (MUÑOZ/DUHIGG)
(7) SENATE BILL 108     CAREER TECHNICAL EDUCATION PROGRAM UNIT
     (BRANDT)
(8) SENATE BILL 75     SALE OF UNLEADED FUEL AT AIRPORTS     (SOULES)
(9) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
     SENATE BILL 453/a     PUBLICLY FUNDED HEALTH AGENCY PURCHASING/
     SFC AMENDED     (HICKEY)
(10) SENATE BILL 427     FIREARM SALES WAITING PERIOD
     (CERVANTES/ROMERO, A)
(11) SENATE BILL 124/a     PUBLIC EMPLOYEES RETURNING TO WORK/
     SHPAC AMENDED     (PADILLA)
(12) SENATE BILL 492     EDUCATIONAL RETIREES RETURNING TO WORK (MUÑOZ)
(13) SENATE BILL 66/a     GRT DISTRIBUTION TO CERTAIN ENTITIES/STBTC AMENDED     (WOODS)
(14) SENATE BILL 328/a     FOSTERING CONNECTIONS ELIGIBILITY/
SHPAC AMENDED     (PADILLA)
(15) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 336/a/ec     USE OF RACETRACK FUNDS
FOR INSURANCE/SFC AMENDED     (PADILLA)
(16) SENATE BILL 398     HOUSING AUTHORITY COMMISSIONER EMPLOYMENT     (RODRIGUEZ)
(17) SENATE BILL 493/aa     BRACKISH WATER REUSE/SCONC AMENDED/
    SFC AMENDED     (MUÑOZ)
(18) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
     SENATE BILL 316     JUVENILE CORRECTIONS GRANT FUNDING     (LOPEZ)
(19) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 164     FUTURE OIL &
GAS LEASE ROYALTY RATES     (TALLMAN/SARIÑANA)
(20) SENATE BILL 374     COURT EMERGENCY PROPERTY RESERVE FUND     (GRIGGS)
(21) SENATE BILL 472     BALANCE INFO TO CERTAIN BORROWERS     (CERVANTES)
(22) SENATE BILL 142     NM MINERS LICENSE PLATE     (MUÑOZ)
(23) SENATE BILL 276     MAKE-A-WISH LICENSE PLATE
     (GALLEGOS/HEMPHILL)
(24) SENATE BILL 284     SPECIAL OLYMPICS LICENSE PLATE
     (LOPEZ/SHARER)
(25) SENATE BILL 338     TRANSFER OF PROPERTY AFFIDAVITS
     (NEVILLE)
(26) SENATE BILL 305     ROUTE 66 LICENSE PLATE     (CAMPOS)
(27) SENATE BILL 329     NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP
     (STEWART)
(28) SENATE BILL 467     SPECIAL OLYMPICS FUNDING     (LOPEZ/PADILLA)
(29) SENATE BILL 439     LEG. APPROVAL FOR CERTAIN LAND PURCHASES
     (SHARER/MUÑOZ)
(30) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 172
     NO DETAINING FOR FED IMMIGRATION VIOLATIONS
     (ORTIZ y PINO/MAESTAS)
(31) SENATE BILL 272     ACEQUIA & COMMUNITY DITCH ED PROGRAM     (CAMPOS)
(32) SENATE BILL 48/a     CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE INSPECTIONS/SJC AMENDED     (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(33) SENATE JOINT RESOLUTION 13     NORTHEAST ABQ LAND SALE     (O’NEILL)
(34) SENATE MEMORIAL 29     IMPORTANCE OF FORESTS (STEWART)
(35) SENATE MEMORIAL 38     STUDY BROAD CANYON RANCH STATE PARK
     (STEINBORN/SMALL)
(36) SENATE MEMORIAL 44     HISPANICS ENJOYING CAMPING
     (JARAMILLO/CAMPOS)
(37) HOUSE BILL 76/aa/ec     JUDICIAL EDUCATION SVCS FUND & ADMIN/
     HJC AMENDED/HAFC AMENDED     (HOCHMAN-VIGIL)
(38) HOUSE BILL 148     EARLY CHILDHOOD DEPT. TRIBAL AGREEMENTS
     (LENTE)
(39) HOUSE BILL 201/a     EXTEND CERTAIN BOARD SUNSET DATES/HGEIC AMENDED     (GARCIA, H./ALCON)
(40) HOUSE BILL 377/aaa    TOURISM DEPT. MARKETING EXCELLENCE
BUREAU/HCEDC AMENDED / HAFC AMENDED/H/FLOOR AMENDED
     (HERNANDEZ)
(41) HOUSE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 268/a
     ARROYO HONDO ARRIBA LAND GRANT/SCONC AMENDED
     (GARCÍA, MP/GONZALES)
(42) HOUSE BILL 125/a     SCHOOL DUAL CREDIT TASK FORCE/H/FLOOR AMENDED     (ROMERO, GA/FIGUEROA)
(43) HOUSE BILL 370     SURPRISE BILLING PROTECTION ACT SUNSET DATE     (CHÁVEZ/CADENA)
(44) HOUSE BILL 209     HEALTH PROFESSIONAL LOAN REPAYMENT
     (ORTEZ/ARMSTRONG)
(45) HOUSE BILL 35/a     FREE CULTURAL SERVICES FOR FOSTER FAMILIES/
     H/FLOOR AMENDED     (LORD/DIAMOND)
(46) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 83     PODIATRY LICENSURE CHANGES
     (MATTHEWS)
(47) HOUSE BILL 181     NATIONAL BOARD CERTIFIED PROGRAM UNITS
     (SARIÑANA/FERRARY)
(48) HOUSE BILL 175/a     CRIME REDUCTION ACT CHANGES & FUND/
     HAFC AMENDED     (ROMERO, A/HOCHMAN-VIGIL)
(49) HOUSE BILL 198 CAREER TECH FUNDS FOR INDIAN ED SCHOOLS
     (LENTE/HERRERA)
(50) HOUSE BILL 216/a     LESC PUBLIC EDUCATION STUDY /
H/FLOOR AMENDED     (ROMERO, GA/ROYBAL CABALLERO)
(51) HOUSE BILL 184/aaa     STATE GAME COMMISSION CHANGES/
     H/FLOOR AMENDED/SRC AMENDED/SCONC AMENDED      (McQUEEN/DIAMOND)
(52) HOUSE BILL 126/a     SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/
     H/FLOOR AMENDED     (ROMERO, GA/LANE)
(53) HOUSE GOVERNMENT, ELECTIONS AND INDIAN AFFAIRS COMMITTEE
     SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 277     FIRST RESPONDER SURVIVOR BENEFITS     (HARPER/VINCENT)
(54) HOUSE BILL 304     PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT NEEDS TRUSTS
     (CHASEY/THOMSON)
(55) HOUSE CONCURRENT RESOLUTION 1     PUBLICATION OF AMENDMENTS &  AGENCY ANALYSIS     (McQUEEN/SCOTT)
(56) HOUSE JOINT MEMORIAL 3/a     “YEAR OF BILINGUAL
     MULTICULTURAL EDUCATION”/HEC AMENDED     (LENTE/GURROLA)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
     EDUCATION     (GONZALES)
(2) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
      (NEVILLE)


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