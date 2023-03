Sotheby’s Concierge Auctions annuncia un'asta inaugurale in diretta da Londra

La più società d'aste immobiliari di lusso al mondo sta accettando consegne di prestigio in conto vendita al fine di soddisfare gli acquirenti internazionali.

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, March 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- Sotheby's Concierge Auctions, la più grande società d'aste immobiliari di lusso al mondo, ha annunciato oggi di aver iniziato ad accettare consegne in conto vendita per la vendita inaugurale in diretta da Londra, in cui esporrà al mondo le migliori proprietà di Sotheby's International Realty.

La vendita di maggio consentirà ad acquirenti di alto livello di aggiudicarsi proprietà multimilionarie in tutto il mondo, con offerte che si chiuderanno in diretta presso le gallerie di Sotheby's in New Bond Street a Londra.

Le proprietà selezionate, presentate allo stesso tempo insieme ad altre offerte di alto livello su sothebys.com e casothebys.com, si avvalgono di una vasta presenza internazionale grazie alla partnership con Sotheby's, la principale destinazione al mondo per l'arte e i beni di lusso.

"Le date delle nostre vendite globali sono tra le più ambite", ha dichiarato Chad Roffers, presidente di Sotheby's Concierge Auctions. "Grazie al legame del nostro marchio con Sotheby's, è un piacere annunciare questa vendita inaugurale, esclusiva per gli annunci di Sotheby's International Realty in tutto il mondo, con la chiusura delle offerte in diretta dalla sede di Sotheby's a Londra. Questa rara opportunità offre a venditori e agenti la possibilità di essere tra i primi a vendere una proprietà dal vivo presso la rinomata casa d'aste. Inoltre, la nostra vendita di maggio è particolarmente memorabile in quanto sarà la prima del suo genere in ambito internazionale, a Londra."

Le proprietà ricevono anche visibilità attraverso una piattaforma comprovata e un database globale di Sotheby's Concierge Auctions, con un accesso diretto e mirato per oltre 825.000 acquirenti, agenti, esperti del settore e più di 2.500 miliardari in tutto il mondo, nonché a intenditori di beni immobili con un alto patrimonio nei principali mercati di riferimento e nelle città di lusso in più rapida crescita nel mondo.

Nel suo debutto in diretta mondiale dalla sede di Sotheby's a New York, l'asta di dicembre, condotta dal capo banditore Frank Trunzo, ha raggiunto oltre 620 milioni di dollari e quasi 200 offerte complessive e il 93% di vendite per lotto, che hanno consentito di raggiungere un totale di vendite mondiali di Sotheby's Concierge Auctions pari a quasi 3 miliardi di dollari. Parte integrante del ciclo biennale di vendite della Luxury Week di Sotheby's, esposta e posta in vendita insieme alle rare ed eccezionali offerte di gioielli, orologi, auto da collezione, borse firmate, libri e manoscritti, articoli di storia naturale, Sneakers, liquori, vini e altro ancora, ha attirato un pubblico di oltre un centinaio di persone, con più di 82 intenditori di beni immobili che hanno rivaleggiato con entusiasmo da 11 paesi-territori (Stati Uniti, Singapore, Isole Cayman, Canada, Isole Vergini Americane, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Porto Rico) in sala, al telefono grazie a un team di specialisti di Sotheby's Concierge Auctions e online.

Sotheby's Concierge Auctions accetta solo un numero molto limitato di proprietà per la vendita di maggio. La data di scadenza per il conto vendita è il 16 marzo. Oltre all'asta in diretta il 16 maggio, gli acquirenti possono anche rilanciare in formato digitale attraverso il mercato online di Sotheby's Concierge Auctions, su casothebys.com, che consente la partecipazione in tempo reale da qualsiasi parte del mondo.

Come parte del programma di donazioni Key for Key® di Sotheby's Concierge Auctions, in collaborazione con Giveback Homes, la vendita di ogni proprietà permetterà la costruzione di una nuova casa per una famiglia bisognosa.

Per saperne di più su come la vostra proprietà o annuncio potrebbe essere selezionato per la vendita, chiamare il numero 212.984.3890 o visitare il sito GlobalSaleSeries.com.

Le proprietà selezionate verranno annunciate all'inizio di aprile.

Per tutti i dettagli, consultare i termini e le condizioni dell'asta.

Informazioni su Sotheby's Concierge Auctions

Sotheby's Concierge Auctions è il più grande mercato di aste di immobili di lusso al mondo, con una piattaforma digitale all'avanguardia per il marketing, gli annunci e le offerte. La società abbina i venditori di case esclusive con alcuni dei più esperti conoscitori di beni immobili del pianeta. I venditori ottengono una visibilità, una rapidità e una garanzia ineguagliabili. Gli acquirenti ricevono opportunità mirate. Gli agenti guadagnano commissioni in 30 giorni. Nel novembre 2021, la società è stata acquisita da Sotheby's, la principale destinazione mondiale per l'arte e i beni di lusso, e da Anywhere Real Estate, Inc. (NYSE: HOUS), la più grande società di servizi immobiliari residenziali full-service degli Stati Uniti, con una quota congiunta dell'80%. Oggi Sotheby's Concierge Auctions continua a operare in modo indipendente, in collaborazione con agenti immobiliari associati a numerose agenzie di intermediazione leader del settore, al fine di ospitare aste di lusso per i clienti. Sin dalla sua fondazione nel 2008, Sotheby's Concierge Auctions ha generato vendite per miliardi di dollari, ha battuto record mondiali delle proprietà più costose mai vendute all'asta e ha condotto aste in 46 stati americani e 34 paesi. La società possiede uno dei database più completi e intelligenti di acquirenti e venditori di immobili con un alto patrimonio del settore e si è impegnata a costruire oltre 300 case attraverso il programma di donazione Key For Key® in collaborazione con Giveback Homes™, garantendo che per ogni proprietà venduta dalla società venga finanziata una nuova casa per una famiglia bisognosa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito casothebys.com.