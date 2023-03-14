SCW.AI ve Optiyol Dijital Fabrika ve Dijital Lojistik Çözümlerini Bir Araya Getirmek İçin İş Birliği Yapıyor
SCW.AI ve Optiyol, üreticilere uçtan uca dijital tedarik zinciri çözümleri sunacak.
Otonom tedarik zincirlerinin önünü açarken ortak müşterilerimizin operasyonlarının daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve daha kârlı olmasını sağlayacağız.”IZMIR, TURKEY, March 14, 2023 /EINPresswire.com/ -- Tedarik zinciri teknolojileri üzerine çözümler geliştiren SCW.AI ve Optiyol, organizasyonların otonom tedarik zinciri vizyonlarına üretim ve lojistik operasyonlarını dijitalleştirerek ulaşmalarına yardımcı olmak için iş ortaklığı yaptığını duyurdu.
— Evren Ozkaya, Ph.D.
SCW.AI’ın Yeni Nesil Dijital Fabrika Platformu, üreticilere tüm veriye dayalı karar alma çözümlerini bir arada sunarak Dijital Dönüşüm Programlarına "Hız", "Sadelik" ve "Ölçeklenebilirlik" getirmek için özellikle regüle edilmiş sektörlere (ilaç, gıda ve içecek gibi) odaklanıyor. Optiyol ise geliştirdiği rota optimizasyonu motoru ile planlanan rotaları Optiyol mobil sürücü uygulaması aracılığıyla operasyon ekiplerine aktarıyor; canlı araç & operasyon takibi, tahmini varış saati ve son kullanıcılar için özelleştirilmiş takip ekranları ile firmaların verimlilik, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayarak müşteri deneyimini artırmalarına yardımcı oluyor.
Yapılan iş birliği SCW.AI’ın dijital fabrika dönüşümü uzmanlığı ile Optiyol’un lojistik ve taşımacılık optimizasyonu vizyonunu bir araya getiriyor. Optiyol ve SCW.AI, müşterilerinin tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarında uçtan uca tam görünürlük ve verimlilik elde etmek için birlikte çalışacak.
Tedarik zinciri izlenebilirliği, operasyonel mükemmellik ve verimlilik hedeflerine büyük katkı sağlayacak olan bu iş birliği sayesinde her iki şirket, üretim endüstrisinde bulunan müşterilerinin operasyonlarının değer üretimini artıracak daha kapsamlı çözümler sunabilecek. Temel olarak bu ortaklık:
(i) Üretimden son müşteriye kadar uzanan yolculukta verimliliği ve görünürlüğü artırma amacıyla eksiksiz dijital çözüm sunmak,
(ii) Yapay Zeka (AI) ve Gelişmiş Otomasyon, Son Teknoloji Nesnelerin İnterneti (IoT), Üretim Bulutu ve Makine Öğrenimi (ML) teknolojilerini bir araya getirerek üretim ve lojistik operasyonları için modern bir teknoloji üssü kurmak,
(iii) Son kullanıcılarının rolünü vurgulayan müşteri deneyimi ile uçtan uca tedarik zincirlerinde yüksek verimlilik, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik sağlamak için çalışmalarına son hızla devam ediyor.
SCW.AI'nin kurucusu ve CEO'su Evren Özkaya, yeni iş ortaklığı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Optiyol ile iş ortağı olarak fabrikaların üretim bantlarından lojistik ve taşımacılık operasyonlarına, son tüketicilere ya da sağlık hizmetleri alan kişilere uzanan tüm aşamalarında dijital dönüşüm programlarını hızlandıran yeni nesil uçtan uca tedarik zinciri çözümü sunma hedefiyle güçlerimizi birleştirdiğimizi duyurmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Üreticilerin tamamen dijital ve otonom fabrikalara ulaşmalarına yardımcı olma vizyonumuz doğrultusunda bu işbirliği, her iki şirketin de en yeni teknolojileri ve hizmetleri sunma noktasında güçlenmesini sağlayacak. Birlikte otonom tedarik zincirlerinin önünü açarken ortak müşterilerimizin operasyonlarının daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve daha kârlı olmasını sağlayacağız."
Optiyol CEO’su Ozan Gözbaşı ise "Optiyol ve SCW.AI olarak tedarik zincirlerini daha verimli ve görünür kılmak hedefiyle güçlerimizi birleştirdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Güçlü iş ortaklıklarını, global büyüme stratejimizin tepesinde konumlandırıyoruz. Ortaya koyduğumuz sinerjinin, kullanıcılarımızı yeni teknolojiler ile güçlendirme konusunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz. İki şirketin tedarik zinciri ve lojistik teknolojileri alanında birbirini tamamlayan tecrübeleri müşterilerimize daha fazla katma değer yaratacaktır" açıklamasında bulundu.
SCW.AI by Supply Chain Wizard hakkında:
İki kere Inc.5000 listesinde yer alan ve Gartner’ın Cool Vendor listesinde Supply Chain Execution Technologies kategorisinde gösterilen SCW.AI, inovatif bir yazılım (SaaS) ve teknoloji firması olarak dijital fabrika ve dijital tedarik zinciri çözümünde uzmanlaşmış bir dünya lideridir. SCW.AI; yaşam bilimleri, ilaç ve tüketim ürünleri sektörlerinde uçtan uca dijital tedarik zinciri dönüşümlerini mümkün kılmak için üreticilere yardımcı olur ve bulut platformu aracılığıyla Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi gibi en son teknolojileri kullanarak ölçeklenebilir dijital çözümler tasarlama, geliştirme ve uygulamada onlarla ortaklık kurar. SCW.AI, üretim alanlarından yönetim kurulu odalarına uzanan her alanda veriye dayalı karar verme yoluyla sürdürülebilir değer yaratmaya ve şirketlerin bünyesinde halihazırda var olan gizli üretim potansiyelini tamamen ortaya çıkarmaya kendini adamıştır. SCW.AI, Panoramic Ventures ve Sabancı Ventures gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmektedir.
www.scw.ai
Optiyol hakkında:
Optiyol kurulduğu 2015 yılından bu yana; gıda & içecek, lojistik, üretim ve e-ticaret sektörleri başta olmak üzere mikro ve makro lojistik operasyon yürüten firmalar için maliyetleri düşüren ve izlenebilirliği iyileştiren rota optimizasyonu temelli lojistik teknolojiler geliştirmektedir. Optiyol çözümleri yakıt maliyetlerinde %15-25, sefer sayılarında %5-10 oranlarında tasarruf sağlarken; zamanında teslimat oranlarını %20-30 oranında arttırmaktadır. Kullanıcılar, Optiyol mobil uygulaması sayesinde operasyonların anlık durumu takip ederken, gelişmiş raporlama sistemi ile operasyonlarının şeffaflık ve izlenebilirliğini sağlayarak müşteri deneyimlerini de iyileştirmektedir. Optiyol çözümleri bugün farklı özelliklere sahip coğrafyalarda 150'den fazla dağıtım operasyonunu optimize etmek ve yönetmek için kullanılmaktadır. Optiyol'un yatırımcıları arasında Driventure (Ford-Otosan), EIT Urban Mobility (Avrupa Birliği destekli), Fark Labs ve Türk Telekom gibi kurumsal firmalar bulunmaktadır.
https://www.optiyol.com/tr/
Sezen Ucuk
SCW.AI by Supply Chain Wizard
+90 232 415 81 69
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