Globalsat reforça seu compromisso com o desenvolvimento das mulheres nas TICs

No contexto da comemoração do Dia Internacional da Mulher, Globalsat reforça o seu compromisso e no desenvolvimento das mulheres no local de trabalho.

SãO PAULO, BRASIL, March 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- No contexto da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o consórcio de serviços de satélite Globalsat reforça o seu compromisso em diminuir com a lacuna de gênero no campo digital e no desenvolvimento das mulheres no local de trabalho.

Apesar dos esforços realizados nos últimos anos, a América Latina ainda precisa trabalhar em uma maior paridade de gênero, especialmente em termos de acesso, uso e apropriação das tecnologias de informação e telecomunicações (TICs).

Dadas as condições atuais, a América Latina seria capaz de acabar com sua lacuna de gênero em 67 anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Além disso, entre 2021 e 2022, apenas seis dos 22 países estudados conseguiram melhorar sua pontuação em pelo menos um ponto percentual.

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/digest

Para reduzir a lacuna digital entre homens e mulheres e melhorar a inserção de trabalho das mulheres no domínio das TIC, é necessário abordar as causas subjacentes a esta desigualdade. É importante promover o acesso das mulheres a tecnologia e a educação em domínios relacionados com as TIC, bem como promover a igualdade de gênero no local de trabalho.

Na maioria dos países da região, a porcentagem de mulheres graduadas em carreiras relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) não excede 40%, enquanto as matriculadas no ensino superior no campo das TIC mal chegaram a 18%, de acordo com dados compartilhados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

https://www.cepal.org/es/comunicados/instan-cerrar-la-brecha-digital-genero-lograr-la-autonomia-mujeres-la-igualdad

Em termos de acesso às tecnologias, estima-se que 4 em cada 10 mulheres na América Latina e no Caribe não estão conectadas ou não podem pagar por uma conectividade efetiva.

A menor renda das mulheres é um dos fatores mais relevantes para explicar a exclusão digital.

A disparidade salarial entre homens e mulheres deve-se tanto a diferenças salariais dentro das organizações, como também pelas mulheres realizarem empregos de tempo parcial, de menor valor ou de salários mais baixos.

No terceiro trimestre de 2022, a taxa regional de participação feminina no trabalho foi de 51,8%, 23 pontos percentuais inferior à dos homens (74,5%), de acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A taxa de emprego das mulheres foi de 47,5%, quase 23 pontos percentuais inferior à dos homens (70,3%).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_867497.pdf

A Globalsat foi o primeiro grupo de telecomunicações da América do Sul a se comprometer com os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas com o objetivo de criar uma economia mais justa e igualitária.

Como parte desse compromisso, a Globalsat mantém a paridade salarial entre homens e mulheres.

A empresa também se destaca por ter 50% de seu conselho formado por mulheres. Como referência, a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, ONU Mulheres estimou em 2022 que apenas um em cada três gerentes ou supervisores em todo o mundo são mulheres.

Como parte das iniciativas para agregar habilidades digitais, a Globalsat desenvolveu um projeto de empoderamento feminino em tecnologias básicas que consistiu na implementação de uma série de treinamentos em vídeo sobre conhecimentos básicos em redes, IoT (internet das coisas) e telefonia.

A iniciativa, proposta pelos próprios colaboradores da empresa e fortemente apoiada pela direção, foi um sucesso e permitiu a muitas colaboradoras que nunca tinham tido contato com estas questões, estimular esse conhecimento, realizar avaliações e resolver todas as suas preocupações com especialistas nas diversas áreas.

Além disso, desde 2021, a Globalsat realiza uma Política de Inclusão que visa promover um ambiente de trabalho livre de discriminação e que promova equipes plurais e que garanta a igualdade de oportunidades.

Esse esforço permitiu que, em 2022, a empresa recebesse no Brasil, pelo quinto ano consecutivo, a distinção Great Place to Work e, pela primeira vez, fosse classificada em 12º lugar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil.