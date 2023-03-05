Senate Floor Calendar: Monday, March 6, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
12TH LEGISLATIVE DAY
Monday, March 6, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 16 CREATE HEALTH CARE AUTHORITY DEPARTMENT
(STEFANICS/THOMSON)
(2) SENATE BILL 474/a/ec SCHOOL DISTRICT IN-LIEU OF-TAXES
PAYMENTS/SFC AMENDED (SHENDO)
(3) SENATE BILL 334 BLACK FIRE RECOVERY (DIAMOND/HEMPHILL)
(4) SENATE BILL 494/a HIGHER ED FUNDING AFTER BUDGET PASSES/SFC AMENDED (MUÑOZ)
(5) SENATE BILL 251/aa METRO DEVELOPMENT ACT CHANGES/STBTC AMENDED/SFC AMENDED (HAMBLEN/ORTEZ)
(6) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 273/a HEALTH INSURANCE MENTAL HEALTH COVERAGE/SFC AMENDED (HICKEY/HEMPHILL)
(7) SENATE BILL 430/a MCBRIDE FIRE RECOVERY/SFC AMENDED
(BURT/STEFANICS)
(8) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH AND
PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 425
COUNTY DETENTION FACILITY TREATMENT PROGRAMS
(ORTIZ y PINO/ROMERO, A)
(9) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 215
ESTABLISH CRIME OF BESTIALITY (MOORES/McKENNA)
(10) SENATE BILL 396/a MOTORCYCLE REGISTRATION FEE & FUND/
SFC AMENDED (SHENDO)
(11) SENATE BILL 327 APPROVAL OF ECON DEVELOPMENT PROJECTS (PADILLA)
(12) SENATE BILL 468/a DOLORES HUERTA DAY / SIRC AMENDED
(LOPEZ/SEDILLO LOPEZ)
(13) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 117/a PRESCRIBING PSYCHOLOGIST PRACTICE ACT/
SJC AMENDED (SOULES)
(14) SENATE BILL 198/aa ANONYMITY OF LOTTERY WINNERS/
SHPAC AMENDED/SJC AMENDED (WOODS)
(15) SENATE BILL 216/a BANKRUPTCY EXEMPTIONS/SHPAC AMENDED
(O’NEILL/CHASEY)
(16) SENATE BILL 314/ec WATER PROJECT FUND PROJECTS (CERVANTES)
(17) SENATE BILL 389 TOURISM DEPT. SPORTS AUTHORITY DIVISION
(MAESTAS)
(18) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 368
LAW ENFORCEMENT BODY CAM EXCEPTIONS (POPE)
(19) SENATE BILL 286 DISCRIMINATORY RESTRICTIVE COVENANTS
(IVEY-SOTO/ORTIZ y PINO)
(20) SENATE BILL 260/a DEVELOPMENTAL DISABILITY REFERENCES/
SHPAC AMENDED (LOPEZ/SHARER)
(21) SENATE BILL 240 TAX EXEMPT ORGANIZATION TAX AUDITS
(O’NEILL/DE LA CRUZ)
(22) SENATE BILL 181 OPIOID ANTAGONIST WARNING
REQUIREMENTS (SOULES)
(23) SENATE BILL 398 HOUSING AUTHORITY COMMISSIONER EMPLOYMENT (RODRIGUEZ)
(24) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 275
MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES (GONZALES/PADILLA)
(25) SENATE BILL 143 NONPROFIT GAMING MACHINE PAYOUTS (MUÑOZ)
(26) SENATE BILL 75 SALE OF UNLEADED FUEL AT AIRPORTS (SOULES)
(27) SENATE BILL 142 NM MINERS LICENSE PLATE (MUÑOZ)
(28) SENATE BILL 276 MAKE-A-WISH LICENSE PLATE
(GALLEGOS/HEMPHILL)
(29) SENATE BILL 284 SPECIAL OLYMPICS LICENSE PLATE
(LOPEZ/SHARER)
(30) SENATE BILL 305 ROUTE 66 LICENSE PLATE (CAMPOS)
(31) SENATE BILL 439 LEG. APPROVAL FOR CERTAIN LAND PURCHASES
(SHARER/MUÑOZ)
(32) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE
INSPECTIONS/SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(33) SENATE BILL 329 NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP (STEWART)
(34) SENATE JOINT RESOLUTION 12 MAGISTRATE COURT PROPERTY
(RODRIGUEZ)
(35) SENATE MEMORIAL 58 ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
AUTHORITY DAY (PADILLA)
(36) HOUSE BILL 7/aa REPRODUCTIVE & GENDER[1]AFFIRMING HEALTH
CARE/ HJC AMENDED/SJC AMENDED (SERRATO/LITTLE)
(37) HOUSE BILL 181 NATIONAL BOARD CERTIFIED PROGRAM UNITS
(SARIÑANA/FERRARY)
(38) HOUSE BILL 148 EARLY CHILDHOOD DEPT. TRIBAL AGREEMENTS
(LENTE)
(39) HOUSE BILL 126/a SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/
H/FLOOR AMENDED (ROMERO, GA/LANE)
(40) HOUSE JOINT MEMORIAL 3/a “YEAR OF BILINGUAL
MULTICULTURAL EDUCATION”/HEC AMENDED (LENTE/GURROLA)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 59 ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION
(HICKEY)
(5) SENATE MEMORIAL 61 “ST. PATRICK’S & GOOD FRIDAY AGREEMENT
DAY” (McKENNA/O’NEILL)
(6) SENATE MEMORIAL 62 TED TURNER & TURNER FOUNDATION,
RECOGNITION (CERVANTES)
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