Senate Floor Calendar: Saturday, March 4, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
12TH LEGISLATIVE DAY
Saturday, March 4, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 310/a CRISIS TRIAGE CENTERS/SHPAC AMENDED
(ORTIZ y PINO/GALLEGOS)
(2) SENATE EDUCATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 4/a
HEALTHY UNIVERSAL SCHOOL MEALS / SFC AMENDED (PADILLA/JARAMILLO)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 69
ELECTRIC-ASSISTED BICYCLE DEFINITIONS
(SEDILLO LOPEZ/STEINBORN)
(4) SENATE BILL 450/a SCHOOL COACH CPR & AED TRAINING/SFC AMENDED (PIRTLE/MOORES)
(5) SENATE BILL 11/aa PAID FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT/STBTC AMENDED/SFC AMENDED (STEWART/PADILLA)
(6) SENATE BILL 16 CREATE HEALTH CARE AUTHORITY DEPARTMENT
(STEFANICS/THOMSON)
(7) SENATE BILL 474/a/ec SCHOOL DISTRICT IN-LIEU-OF[1]TAXES PAYMENTS/ SFC AMENDED (SHENDO)
(8) SENATE BILL 327 APPROVAL OF ECON DEVELOPMENT PROJECTS
(PADILLA)
(9) SENATE BILL 334 BLACK FIRE RECOVERY (DIAMOND/HEMPHILL)
(10) SENATE BILL 494/a HIGHER ED FUNDING AFTER BUDGET PASSES/
SFC AMENDED (MUÑOZ)
(11) SENATE BILL 251/aa METRO DEVELOPMENT ACT CHANGES/
STBTC AMENDED/SFC AMENDED (HAMBLEN/ORTEZ)
(12) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 273/a HEALTH INSURANCE MENTAL
HEALTH COVERAGE/SFC AMENDED (HICKEY/HEMPHILL)
(13) SENATE BILL 396/a MOTORCYCLE REGISTRATION FEE & FUND/
SFC AMENDED (SHENDO)
(14) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH
AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 425
COUNTY DETENTION FACILITY TREATMENT PROGRAMS
(ORTIZ y PINO/ROMERO, A)
(15) SENATE BILL 430/a MCBRIDE FIRE RECOVERY/SFC AMENDED
(BURT/STEFANICS)
(15) SENATE BILL 430/a MCBRIDE FIRE RECOVERY/SFC AMENDED
(BURT/STEFANICS)
(16) SENATE BILL 468/a DOLORES HUERTA DAY/SIRC AMENDED
(LOPEZ/SEDILLO LOPEZ)
(17) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 275 MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES
(GONZALES/PADILLA)
(18) SENATE BILL 329 NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP (STEWART)
(19) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE
INSPECTIONS/SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(20) SENATE JOINT RESOLUTION 12 MAGISTRATE COURT PROPERTY
(RODRIGUEZ)
(21) SENATE MEMORIAL 58 ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
AUTHORITY DAY (PADILLA)
(22) HOUSE BILL 181 NATIONAL BOARD CERTIFIED PROGRAM UNITS
(SARIÑANA/FERRARY)
(23) HOUSE BILL 148 EARLY CHILDHOOD DEPT. TRIBAL AGREEMENTS
(LENTE)
(24) HOUSE BILL 126/a SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/
H/FLOOR AMENDED (ROMERO, GA/LANE)
(25) HOUSE JOINT MEMORIAL 3/a “YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION”/HEC AMENDED (LENTE/GURROLA)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 59 ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION
(HICKEY)
(5) SENATE MEMORIAL 61 “ST. PATRICK’S & GOOD FRIDAY
AGREEMENT DAY” (McKENNA/O’NEILL)
(6) SENATE MEMORIAL 62 TED TURNER & TURNER FOUNDATION,
RECOGNITION (CERVANTES)
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