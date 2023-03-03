Senate Floor Calendar: Friday, March 3, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
10TH LEGISLATIVE DAY
Friday, March 3, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 392 GAME & FISH OUTDOOR YOUTH PROGRAMS
(SANCHEZ/PIRTLE)
(2) SENATE BILL 2 JUDICIAL SALARY INCREASES (CERVANTES/MUÑOZ)
(3) SENATE BILL 223/a CHILD SUPPORT SCHEDULE CHANGES/
SHPAC AMENDED (SEDILLO LOPEZ/NIBERT)
(4) SENATE BILL 378/a SEVERANCE TAX FUND MINIMUM
DISTRIBUTION/STBTC AMENDED (RODRIGUEZ)
(5) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 111/a TEMPORARY SUSPENSION OF LICENSING FEES/SFC AMENDED (SOULES)
(6) SENATE BILL 383/a PUBLIC ED. BACKGROUND CHECK PROCESS/
SJC AMENDED (STEWART/SARIÑANA)
(7) SENATE BILL 202/aa SUSTAINABLE POST-SECONDARY FUNDING/
SEC AMENDED/SFC AMENDED (MUÑOZ)
(8) SENATE BILL 168/aa DEATH PRONOUNCEMENTS BY NURSES/
SHPAC AMENDED/SJC AMENDED (STEFANICS/CHANDLER)
(9) SENATE BILL 310/a CRISIS TRIAGE CENTERS / SHPAC AMENDED
(ORTIZ y PINO/GALLEGOS)
(10) SENATE BILL 327 APPROVAL OF ECON DEVELOPMENT PROJECTS (PADILLA)
(11) SENATE EDUCATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 4/a
HEALTHY UNIVERSAL SCHOOL MEALS / SFC AMENDED
(PADILLA/JARAMILLO)
(12) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 69
ELECTRIC-ASSISTED BICYCLE DEFINITIONS
(SEDILLO LOPEZ/STEINBORN)
(13) SENATE BILL 16 CREATE HEALTH CARE AUTHORITY DEPARTMENT
(STEFANICS/THOMSON)
(14) SENATE BILL 494/a HIGHER ED FUNDING AFTER BUDGET PASSES/
SFC AMENDED (MUÑOZ)
(15) SENATE BILL 329 NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP
(STEWART)
(16) SENATE BILL 474/a/ec SCHOOL DISTRICT IN-LIEU-OF TAXES
PAYMENTS/SFC AMENDED (SHENDO)
(17) SENATE BILL 11/aa PAID FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT/
STBTC AMENDED/SFC AMENDED (STEWART/PADILLA)
(18) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 275
MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES (GONZALES)
(19) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE INSPECTIONS/SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(20) SENATE MEMORIAL 58 ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
AUTHORITY DAY (PADILLA)
(21) HOUSE BILL 9/aa UNLAWFUL ACCESS TO FIREARM BY MINOR/
H/FLOOR AMENDED/SJC AMENDED (HERNDON/STEWART)
(22) HOUSE BILL 181 NATIONAL BOARD CERTIFIED PROGRAM UNITS
(SARIÑANA/FERRARY)
(23) HOUSE BILL 148 EARLY CHILDHOOD DEPT. TRIBAL AGREEMENTS
(LENTE)
(24) HOUSE BILL 126/a SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/
H/FLOOR AMENDED (ROMERO, GA/LANE)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 59 ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION
(HICKEY)
(5) SENATE MEMORIAL 60 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATION (GONZALES)
(6) SENATE MEMORIAL 61 “ST. PATRICK’S & GOOD FRIDAY AGREEMENT
DAY” (McKENNA/O’NEILL)
(7) SENATE MEMORIAL 62 TED TURNER & TURNER FOUNDATION,
RECOGNITION (CERVANTES)
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