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Senate Floor Calendar: Friday, March 3, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
10TH LEGISLATIVE DAY
Friday, March 3, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 392      GAME & FISH OUTDOOR YOUTH PROGRAMS
      (SANCHEZ/PIRTLE)
(2) SENATE BILL 2 JUDICIAL SALARY INCREASES      (CERVANTES/MUÑOZ)
(3) SENATE BILL 223/a     CHILD SUPPORT SCHEDULE CHANGES/
SHPAC AMENDED     (SEDILLO LOPEZ/NIBERT)
(4) SENATE BILL 378/a     SEVERANCE TAX FUND MINIMUM
DISTRIBUTION/STBTC AMENDED     (RODRIGUEZ)
(5) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
     SENATE BILL 111/a      TEMPORARY SUSPENSION OF LICENSING FEES/SFC AMENDED     (SOULES)
(6) SENATE BILL 383/a    PUBLIC ED. BACKGROUND CHECK PROCESS/
SJC AMENDED     (STEWART/SARIÑANA)
(7) SENATE BILL 202/aa     SUSTAINABLE POST-SECONDARY FUNDING/
     SEC AMENDED/SFC AMENDED     (MUÑOZ)
(8) SENATE BILL 168/aa     DEATH PRONOUNCEMENTS BY NURSES/
     SHPAC AMENDED/SJC AMENDED     (STEFANICS/CHANDLER)
(9) SENATE BILL 310/a     CRISIS TRIAGE CENTERS / SHPAC AMENDED
     (ORTIZ y PINO/GALLEGOS)
(10) SENATE BILL 327 APPROVAL OF ECON DEVELOPMENT PROJECTS     (PADILLA)
(11) SENATE EDUCATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 4/a
     HEALTHY UNIVERSAL SCHOOL MEALS / SFC AMENDED
    (PADILLA/JARAMILLO)
(12) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 69
     ELECTRIC-ASSISTED BICYCLE DEFINITIONS
     (SEDILLO LOPEZ/STEINBORN)
(13) SENATE BILL 16     CREATE HEALTH CARE AUTHORITY DEPARTMENT
     (STEFANICS/THOMSON)
(14) SENATE BILL 494/a     HIGHER ED FUNDING AFTER BUDGET PASSES/
     SFC AMENDED     (MUÑOZ)
(15) SENATE BILL 329     NM TECH WATER LEADERS WORKSHOP
     (STEWART)
(16) SENATE BILL 474/a/ec     SCHOOL DISTRICT IN-LIEU-OF TAXES
PAYMENTS/SFC AMENDED     (SHENDO)
(17) SENATE BILL 11/aa     PAID FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT/
     STBTC AMENDED/SFC AMENDED     (STEWART/PADILLA)
(18) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 275
     MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES     (GONZALES)
(19) SENATE BILL 48/a     CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE INSPECTIONS/SJC AMENDED     (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(20) SENATE MEMORIAL 58     ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
     AUTHORITY DAY     (PADILLA)
(21) HOUSE BILL 9/aa     UNLAWFUL ACCESS TO FIREARM BY MINOR/
      H/FLOOR AMENDED/SJC AMENDED     (HERNDON/STEWART)
(22) HOUSE BILL 181     NATIONAL BOARD CERTIFIED PROGRAM UNITS
      (SARIÑANA/FERRARY)
(23) HOUSE BILL 148     EARLY CHILDHOOD DEPT. TRIBAL AGREEMENTS
     (LENTE)
(24) HOUSE BILL 126/a     SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/
     H/FLOOR AMENDED     (ROMERO, GA/LANE)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
     IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
     EDUCATION     (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
      (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 59     ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION
     (HICKEY)
(5) SENATE MEMORIAL 60     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATION     (GONZALES)
(6) SENATE MEMORIAL 61     “ST. PATRICK’S & GOOD FRIDAY AGREEMENT
DAY”     (McKENNA/O’NEILL)
(7) SENATE MEMORIAL 62     TED TURNER & TURNER FOUNDATION,
RECOGNITION      (CERVANTES)

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