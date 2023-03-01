Senate Floor Calendar: Wednesday, March 1, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
10TH LEGISLATIVE DAY
Wednesday, March 1, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 308/a/ec CONSTITUTIONAL REVISION COMMISSION/SJC AMENDED (CERVANTES/STEWART)
(2) SENATE BILL 248/aa PROBATE COURT CHANGES/SHPAC AMENDED/
SJC AMENDED (IVEY-SOTO/GARCIA, H.)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 92
PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE (ORTIZ y PINO)
(4) SENATE BILL 302 JUDICIAL STANDARDS COMMISSION OVERSIGHT
(STEWART) 2
(5) SENATE BILL 20/a EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD CHANGES/
SFC AMENDED (KERNAN)
(6) SENATE BILL 271/a EQUINE DEFINITION/SJC AMENDED (HAMBLEN)
(7) SENATE BILL 381/ec NM HOUSING TRUST FUND BONDING
(RODRIGUEZ/SMALL)
(8) SENATE BILL 335/ec DELAY PART OF LOCAL ELECTION ACT
(ORTIZ y PINO/DUHIGG)
(9) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 7
RURAL HEALTH CARE DELIVERY FUND (STEFANICS/ARMSTRONG)
(10) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE TAX,
BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 147/a/ec TAX CHANGES SFC AMENDED (SHENDO/HARPER)
(11) SENATE BILL 182/aa RECYCLING & LITTER REDUCTION/SCONC AMENDED/SFC AMENDED (STEINBORN/DIAMOND)
(12) SENATE BILL 168/aa DEATH PRONOUNCEMENTS BY NURSES/
SHPAC AMENDED/SJC AMENDED (STEFANICS/CHANDLER)
(13) SENATE BILL 202/aa SUSTAINABLE POST-SECONDARY FUNDING/
SEC AMENDED/SFC AMENDED (MUÑOZ)
(14) SENATE BILL 223/a CHILD SUPPORT SCHEDULE CHANGES /
SHPAC AMENDED (SEDILLO LOPEZ/NIBERT)
(15) SENATE BILL 391/a WATER TRUST BOARD MEMBERS & APPTS./SRC AMENDED (CERVANTES)
(16) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 246/a UNIFORM LAW ON NOTARIAL ACTS/SJC AMENDED
(IVEY-SOTO/HOCHMAN-VIGIL)
(17) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE RULES COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 280 CYBERSECURITY ACT (PADILLA/SARIÑANA)
(18) SENATE BILL 310/a CRISIS TRIAGE CENTERS / SHPAC AMENDED
(ORTIZ y PINO)
(19) SENATE BILL 383/a PUBLIC ED. BACKGROUND CHECK PROCESS/SJC AMENDED (STEWART/SARIÑANA)
(20) SENATE BILL 222/a RETENTION OF WATER RIGHTS ORIGINAL DOCUMENTS/SJC AMENDED (PIRTLE)
(21) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE INSPECTIONS/SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(22) SENATE BILL 11/aa PAID FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT/STBTC AMENDED/SFC AMENDED (STEWART/PADILLA)
(23) SENATE BILL 378/a SEVERANCE TAX FUND MINIMUM DISTRIBUTION/
STBTC AMENDED (RODRIGUEZ)
(24) SENATE BILL 494/a HIGHER ED FUNDING AFTER BUDGET PASSES/
SFC AMENDED (MUÑOZ)
(25) SENATE BILL 270 NATIONAL HISTORY DAY PROGRAM SCHOOLS
(HEMPHILL)
(26) SENATE RULES COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE JOINT RESOLUTION 1/a STATE BOARD OF EDUCATION CA/
SRC AMENDED (NEVILLE/STEWART)
(27) SENATE MEMORIAL 58 ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
AUTHORITY DAY (PADILLA)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 57 “RECOGNITION OF FALLEN
FIREFIGHTERS DAY” (O’NEILL)
(5) SENATE MEMORIAL 59 ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION
(HICKEY)
(6) SENATE MEMORIAL 60 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(7) SENATE MEMORIAL 61 “ST. PATRICK’S & GOOD FRIDAY
AGREEMENT DAY” (McKENNA/O’NEILL)
(8) SENATE MEMORIAL 62 TED TURNER & TURNER FOUNDATION,
RECOGNITION
(CERVANTES)
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