وزيرلنفط والبيئة البحريني والأمينالعام لمنظمة أوبك يلقيان لمة أمام أكبر مؤتمر في البحرينلقطاع النفط والغاز فيالشرقالأوسط
EINPresswire.com/ -- كشفت شركة إنفورما ماركتس، أضخم جهة مختصة بتنظيم الفعاليات العالمية، أنًّ الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو 2023)، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، تمثل بداية لعصر جديد في القطاع، حيث استضافت أكثر من 15 ألف مختص في مركز البحرين العالمي للمعارض المتطور حتى الثلاثاء 21 فبراير.
وشارك في المعرض 180 شركة مع أكثر من 800 عرض تقني، ما يجعله الفعالية الأكبر في قطاع النفط والغاز في البحرين على الإطلاق. وجاء المعرض، الذي افتتحه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بعد دمج معرض الشرق الأوسط للنفط والغاز ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية.
وحظيت الفعالية، التي تُعقد كل عامين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين حفظه الله ، بدعم كامل رسمي من كل من وزارة النفط والبيئة البحرينية والشركة القابضة للنفط والغاز، ذراع مملكة البحرين للاستثمار في قطاع الطاقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض بإنفورما ماركتس، أثناء افتتاح المعرض الاستقصائي التابع للفعالية والذي يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف المعارض السابقة، إن دمج المعرضين يمثل مرحلة جديدة لقطاعي النفط والغاز والعلوم الجيولوجية في المنطقة.
وأضاف: "يشهد عصرنا تغييرات سريعة وكبيرة، ما يجعل الحاجة إلى منهجية مبتكرة واعتماد نمط تفكير جديد أمراً ضرورياً. ويقام مؤتمر ومعرض ميوس وجيو 2023 هذا العام تحت شعار واقع اليوم وطاقة الغد لتسليط الضوء على التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع".
وقال إبراهيم إن المؤتمر بشكله الجديد يركز على الحاجة إلى مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة.
وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ في مملكة البحرين كلمة الافتتاح، وكذلك سعادة السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوابك الى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات تحت شعار " العرض والطلب وأسعار النفط : سبل تحقيق التوازن في السوق المتقلبة "
من جانبه، رفع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفضل سموه برعاية هذه الفعالية المهمة، الأمر الذي يجسد حرص الحكومة على رفد المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية، وتكريس مبدأ تبادل المعلومات والتجارب والمشاركة الإيجابية في بناء المهارات الإبداعية الرامية إلى تطوير هذا القطاع المهم.
وأكد الوزير بن دينه أن الشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز حفظه الله، تسعى دائماً بكل طاقتها للعمل الجاد نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة، وذلك من خلال تأسيس العديد من المشاريع التطويرية على جميع الأصعدة.
وثمن سعادته مشاركة العديد من الاختصاصيين في قطاع النفط والغاز والصناعة النفطية في هذا الحدث العالمي الذي سيعزز النقاشات التي ستسهم في تدارس التحديات التي تواجه صناعة النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي ستعرض في المؤتمر لتعزيز المعرفة والتنمية وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات، وصقل مهارات العنصر البشري.
وقال: "تواجه دول العالم اليوم تحديات مناخية تتطلب تعاوناً جاداً لتحقيق المبادرات البيئية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتبني تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامه وتدويره؛ وتحرص مملكة البحرين في هذا الصدد على تنفيذ تلك المبادرات من خلال المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات الإقليمية والعالمية؛ لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات والقوانين المتفق عليها".
كما تقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس المؤتمر واللجان المنظمة لهذه الفعالية المهمة، وإلى الداعمين والمتحدثين والشركات المشاركة من مختلف دول العالم، على ما بذلوه من جهود مقدرة ترمي إلى إنجاح هذا الحدث وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف مرجوة.
وفازت أرامكو السعودية وكونسورتيوم ياباني من شركة إنبيكس كوربوريشن وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو) وشركة نيسان الكيميائية وأويل مايند بجوائز قطاع الطاقة في مؤتمر ومعرض ميوس وجيو 2023، والتي ركزت على التطبيقات الصناعية والتكنولوجيا وتنفيذ المشاريع لسد الفجوة بين المفهوم والممارسة.
وحصل الكونسورتيوم الياباني على جائزة "الابتكار والتكنولوجيا" للتقنية المبتكرة للحد من إنتاج المياه الكيميائية المرافقة لاستخراج النفط، في حين حصلت أرامكو السعودية على جائزتين في الفئات الثلاث، حيث حصلت إدارة هندسة الإنتاج في منطقة الأعمال على وسام "التحول والأداء التنظيمي" عن مشروع مركز مراقبة عمليات الإنتاج 4.0: بوابة التحول الرقمي، وفازت إدارة مشروع أرامكو السعودية بجائزة "الاستدامة" لمشاريع الميناء الجاف في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).
وقال إبراهيم: "تُبرز هذه التطبيقات والتقنيات الفائزة التطورات التي تحققت في قطاع النفط والغاز، والإنجازات الجديدة التي يتم تحقيقها الآن، والابتكار الذي يصبح جزءاً من جميع مفاصل القطاع".
ومن ناحية أخرى، تضمّن المؤتمر الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول والرابطة الأمريكية لجيولوجي البترول على مدار ثلاثة أيام، جلسة عامة على مستوى الرؤساء التنفيذيين للبحث في المجالات التي ينطوي عليها شعار المؤتمر، وست جلسات حوارية، ناقشت المسائل ذات الأهمية العالمية، بما في ذلك الاستدامة والاستثمارات وسلسلة التوريد والشؤون الجيوسياسية والتكامل والثورة الصناعية الرابعة والمواهب، إضافة إلى 120 جلسة تقنية.
Pragati Malik
وشارك في المعرض 180 شركة مع أكثر من 800 عرض تقني، ما يجعله الفعالية الأكبر في قطاع النفط والغاز في البحرين على الإطلاق. وجاء المعرض، الذي افتتحه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بعد دمج معرض الشرق الأوسط للنفط والغاز ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية.
وحظيت الفعالية، التي تُعقد كل عامين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين حفظه الله ، بدعم كامل رسمي من كل من وزارة النفط والبيئة البحرينية والشركة القابضة للنفط والغاز، ذراع مملكة البحرين للاستثمار في قطاع الطاقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض بإنفورما ماركتس، أثناء افتتاح المعرض الاستقصائي التابع للفعالية والذي يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف المعارض السابقة، إن دمج المعرضين يمثل مرحلة جديدة لقطاعي النفط والغاز والعلوم الجيولوجية في المنطقة.
وأضاف: "يشهد عصرنا تغييرات سريعة وكبيرة، ما يجعل الحاجة إلى منهجية مبتكرة واعتماد نمط تفكير جديد أمراً ضرورياً. ويقام مؤتمر ومعرض ميوس وجيو 2023 هذا العام تحت شعار واقع اليوم وطاقة الغد لتسليط الضوء على التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع".
وقال إبراهيم إن المؤتمر بشكله الجديد يركز على الحاجة إلى مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة.
وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ في مملكة البحرين كلمة الافتتاح، وكذلك سعادة السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوابك الى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات تحت شعار " العرض والطلب وأسعار النفط : سبل تحقيق التوازن في السوق المتقلبة "
من جانبه، رفع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفضل سموه برعاية هذه الفعالية المهمة، الأمر الذي يجسد حرص الحكومة على رفد المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية، وتكريس مبدأ تبادل المعلومات والتجارب والمشاركة الإيجابية في بناء المهارات الإبداعية الرامية إلى تطوير هذا القطاع المهم.
وأكد الوزير بن دينه أن الشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز حفظه الله، تسعى دائماً بكل طاقتها للعمل الجاد نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة، وذلك من خلال تأسيس العديد من المشاريع التطويرية على جميع الأصعدة.
وثمن سعادته مشاركة العديد من الاختصاصيين في قطاع النفط والغاز والصناعة النفطية في هذا الحدث العالمي الذي سيعزز النقاشات التي ستسهم في تدارس التحديات التي تواجه صناعة النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي ستعرض في المؤتمر لتعزيز المعرفة والتنمية وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات، وصقل مهارات العنصر البشري.
وقال: "تواجه دول العالم اليوم تحديات مناخية تتطلب تعاوناً جاداً لتحقيق المبادرات البيئية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتبني تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامه وتدويره؛ وتحرص مملكة البحرين في هذا الصدد على تنفيذ تلك المبادرات من خلال المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات الإقليمية والعالمية؛ لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات والقوانين المتفق عليها".
كما تقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس المؤتمر واللجان المنظمة لهذه الفعالية المهمة، وإلى الداعمين والمتحدثين والشركات المشاركة من مختلف دول العالم، على ما بذلوه من جهود مقدرة ترمي إلى إنجاح هذا الحدث وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف مرجوة.
وفازت أرامكو السعودية وكونسورتيوم ياباني من شركة إنبيكس كوربوريشن وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو) وشركة نيسان الكيميائية وأويل مايند بجوائز قطاع الطاقة في مؤتمر ومعرض ميوس وجيو 2023، والتي ركزت على التطبيقات الصناعية والتكنولوجيا وتنفيذ المشاريع لسد الفجوة بين المفهوم والممارسة.
وحصل الكونسورتيوم الياباني على جائزة "الابتكار والتكنولوجيا" للتقنية المبتكرة للحد من إنتاج المياه الكيميائية المرافقة لاستخراج النفط، في حين حصلت أرامكو السعودية على جائزتين في الفئات الثلاث، حيث حصلت إدارة هندسة الإنتاج في منطقة الأعمال على وسام "التحول والأداء التنظيمي" عن مشروع مركز مراقبة عمليات الإنتاج 4.0: بوابة التحول الرقمي، وفازت إدارة مشروع أرامكو السعودية بجائزة "الاستدامة" لمشاريع الميناء الجاف في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).
وقال إبراهيم: "تُبرز هذه التطبيقات والتقنيات الفائزة التطورات التي تحققت في قطاع النفط والغاز، والإنجازات الجديدة التي يتم تحقيقها الآن، والابتكار الذي يصبح جزءاً من جميع مفاصل القطاع".
ومن ناحية أخرى، تضمّن المؤتمر الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول والرابطة الأمريكية لجيولوجي البترول على مدار ثلاثة أيام، جلسة عامة على مستوى الرؤساء التنفيذيين للبحث في المجالات التي ينطوي عليها شعار المؤتمر، وست جلسات حوارية، ناقشت المسائل ذات الأهمية العالمية، بما في ذلك الاستدامة والاستثمارات وسلسلة التوريد والشؤون الجيوسياسية والتكامل والثورة الصناعية الرابعة والمواهب، إضافة إلى 120 جلسة تقنية.
Pragati Malik
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