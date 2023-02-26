Senate Floor Calendar: Monday, February 27, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
10TH LEGISLATIVE DAY
Monday, February 27, 2023
Senate Convenes at 11:30 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 68/aa ELECTRONIC MOTOR VEHICLE DOCUMENTS/
STBTC AMENDED/SJC AMENDED (HEMPHILL)
(2 SENATE BILL 224 MEDICAID AS MANDATORY MEDICAL CHILD SUPPORT (SEDILLO LOPEZ/NIBERT)
(3) SENATE BILL 150/aa CYFD PLAN OF CARE FAILURE ASSESSMENTS/
SHPAC AMENDED / SJC AMENDED (KERNAN)
(4) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 132 STI PREVENTION & TREATMENT
(STEWART/ORTEZ)
(5) SENATE BILL 70 NM UNIT FUND PROJECTS (MUÑOZ)
(6) SENATE BILL 160 TRANSFER TRANSPORTATION FUNCTIONS FROM PRC (NEVILLE/WIRTH)
(7) SENATE BILL 397/a SCHOOL-BASED HEALTH CENTERS / SEC AMENDED (RODRIGUEZ/TRUJILLO)
(8) SENATE EDUCATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 24
SCHOOL REPORTING ON USE OF FEDERAL FUNDS (DIAMOND)
(9) SENATE BILL 83 TELECOMM ACT “CRAMMING” DEFINITION
(TALLMAN/DIAMOND)
(10) SENATE BILL 324 COUNTY ASSESSOR CERTIFICATION PAY
(GONZALES/BORREGO)
(11) SENATE BILL 182/aa RECYCLING & LITTER REDUCTION/
SCONC AMENDED/SFC AMENDED (STEINBORN/DIAMOND)
(12) SENATE BILL 301 FREE-ROAMING HORSES (McKENNA/McQUEEN)
(13) SENATE BILL 226/a DIVERSITY ACT/SFC AMENDED (LOPEZ/POPE)
(14) SENATE BILL 210/aa/ec NAT’L GUARD DEATH BENEFIT ACT/
SHPAC AMENDED/SFC AMENDED (PADILLA/POPE)
(15) SENATE BILL 20/a EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD CHANGES/
SFC AMENDED (KERNAN)
(16) SENATE BILL 106/a/ec PHARMACISTS & PAS AS HEALTH CARE
PRACTIONERS/SJC AMENDED (STEFANICS/THOMSON)
(17) SENATE BILL 271/a EQUINE DEFINITION / SJC AMENDED
(HAMBLEN)
(18) SENATE BILL 297 MLK COMMISSION FUNDING (INGLE/POPE)
(19) SENATE BILL 381/ec NM HOUSING TRUST FUND BONDING
(RODRIGUEZ/SMALL)
(20) ) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE
INSPECTIONS/SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(21) SENATE BILL 307/a LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY/
SEC AMENDED (STEWART)
(22) SENATE BILL 254/a GAME & FISH LICENSING FEES /
SCONC AMENDED (NEVILLE/CAMPOS)
(23) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 92
PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE (ORTIZ y PINO)
(24) SENATE BILL 11/aa PAID FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT/
STBTC AMENDED/SFC AMENDED (STEWART/PADILLA)
(25) SENATE JOINT MEMORIAL 11 VETERANS AFFAIRS DISABILITY
RATING SYSTEM (BRANDT)
(26) SENATE MEMORIAL 58 ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
AUTHORITY DAY (PADILLA)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 35 “CITY OF SANTA FE DAY” (STEFANICS/STEWART)
(5) SENATE MEMORIAL 56 “NEW MEXICO ARCHITECTS DAY”
(CERVANTES)
(6) SENATE MEMORIAL 57 “RECOGNITION OF FALLEN FIREFIGHTERS
DAY” (O’NEILL)
(7) SENATE MEMORIAL 58 ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
AUTHORITY DAY (PADILLA)
(8) SENATE MEMORIAL 59 ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION (HICKEY)
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