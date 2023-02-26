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Senate Floor Calendar: Monday, February 27, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
10TH LEGISLATIVE DAY
Monday, February 27, 2023
Senate Convenes at 11:30 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 68/aa     ELECTRONIC MOTOR VEHICLE DOCUMENTS/
     STBTC AMENDED/SJC AMENDED     (HEMPHILL)
(2 SENATE BILL 224     MEDICAID AS MANDATORY MEDICAL CHILD SUPPORT     (SEDILLO LOPEZ/NIBERT)
(3) SENATE BILL 150/aa     CYFD PLAN OF CARE FAILURE ASSESSMENTS/
    SHPAC AMENDED / SJC AMENDED     (KERNAN)
(4) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR     SENATE BILL 132     STI PREVENTION & TREATMENT
   (STEWART/ORTEZ)
(5) SENATE BILL 70     NM UNIT FUND PROJECTS     (MUÑOZ)
(6) SENATE BILL 160     TRANSFER TRANSPORTATION FUNCTIONS FROM PRC     (NEVILLE/WIRTH)
(7) SENATE BILL 397/a     SCHOOL-BASED HEALTH CENTERS / SEC AMENDED     (RODRIGUEZ/TRUJILLO)
(8) SENATE EDUCATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 24
     SCHOOL REPORTING ON USE OF FEDERAL FUNDS     (DIAMOND)
(9) SENATE BILL 83     TELECOMM ACT “CRAMMING” DEFINITION
     (TALLMAN/DIAMOND)
(10) SENATE BILL 324     COUNTY ASSESSOR CERTIFICATION PAY
     (GONZALES/BORREGO)
(11) SENATE BILL 182/aa     RECYCLING & LITTER REDUCTION/
     SCONC AMENDED/SFC AMENDED    (STEINBORN/DIAMOND)
(12) SENATE BILL 301     FREE-ROAMING HORSES     (McKENNA/McQUEEN)
(13) SENATE BILL 226/a     DIVERSITY ACT/SFC AMENDED     (LOPEZ/POPE)
(14) SENATE BILL 210/aa/ec     NAT’L GUARD DEATH BENEFIT ACT/
     SHPAC AMENDED/SFC AMENDED     (PADILLA/POPE)
(15) SENATE BILL 20/a     EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD CHANGES/
     SFC AMENDED     (KERNAN)
(16) SENATE BILL 106/a/ec     PHARMACISTS & PAS AS HEALTH CARE
      PRACTIONERS/SJC AMENDED     (STEFANICS/THOMSON)
(17) SENATE BILL 271/a     EQUINE DEFINITION / SJC AMENDED
     (HAMBLEN)
(18) SENATE BILL 297     MLK COMMISSION FUNDING     (INGLE/POPE)
(19) SENATE BILL 381/ec     NM HOUSING TRUST FUND BONDING
     (RODRIGUEZ/SMALL)
(20) ) SENATE BILL 48/a     CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE
     INSPECTIONS/SJC AMENDED     (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(21) SENATE BILL 307/a     LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY/
    SEC AMENDED     (STEWART)
(22) SENATE BILL 254/a     GAME & FISH LICENSING FEES /
SCONC AMENDED     (NEVILLE/CAMPOS)
(23) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 92
     PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE     (ORTIZ y PINO)
(24) SENATE BILL 11/aa     PAID FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT/
STBTC AMENDED/SFC AMENDED     (STEWART/PADILLA)
(25) SENATE JOINT MEMORIAL 11     VETERANS AFFAIRS DISABILITY
     RATING SYSTEM     (BRANDT)
(26) SENATE MEMORIAL 58     ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
      AUTHORITY DAY     (PADILLA)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
     IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
     EDUCATION     (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
      (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 35     “CITY OF SANTA FE DAY”    (STEFANICS/STEWART)
(5) SENATE MEMORIAL 56     “NEW MEXICO ARCHITECTS DAY”
     (CERVANTES)
(6) SENATE MEMORIAL 57     “RECOGNITION OF FALLEN FIREFIGHTERS
DAY”     (O’NEILL)
(7) SENATE MEMORIAL 58     ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
      AUTHORITY DAY     (PADILLA)
(8) SENATE MEMORIAL 59     ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION     (HICKEY)


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Senate Floor Calendar: Monday, February 27, 2023

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