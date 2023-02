SpaceCatch arrive avec un modèle Move-to-earn innovant

SpaceCatch Game

LONDON, UNITED KINGDOM, February 24, 2023 / EINPresswire.com / -- SpaceCatch , nouveau jeu innovant combinant un environnement de jeu classique sur mobile avec des technologies de réalité augmentée, la Blockchain et les NFT, est arrivé avec un modèle Move-to-earn (« bouger pour gagner ») novateur.Modèles Move-to-earn en généralDans le monde des crypto-monnaies, le modèle Move-to-earn permettant aux joueurs de gagner de l’argent en se déplaçant et en étant physiquement actifs est devenu populaire au cours de l’année écoulée aux côtés du modèle Play-to-earn (« jouer pour gagner »). Ce modèle a rapidement fortement convaincu. Il oblige de manière inconsciente les gens à être physiquement actifs et les récompense dans ce cas.La faiblesse majeure de ces modèles réside cependant dans le fait que les récompenses, basées sur un jeton inflationniste, peuvent voir leur valeur rapidement dépréciée. Ces jeux et leurs jetons ne peuvent être rentables que si l’afflux de nouveaux joueurs et leurs investissements contrecarrent cette forte pression commerciale.Modèle Move-to-earn de SpaceCatchSpaceCatch a longtemps développé un concept Move-to-earn ne dépendant pas de l’afflux des nouveaux joueurs et de leur capital. Il a également fallu s’assurer que les nouveaux joueurs ne soient pas obligés d’investir un seul centime dans le jeu. Ils pourraient ainsi profiter du concept Move-to-earn, même sans investissement initial.L’équipe de SpaceCatch a réussi cette tâche apparemment impossible. Les joueurs pourront dans le jeu bouger et avoir une activité physique pour acquérir divers objets, dont ils pourront ensuite se servir pour créer des potions et d’autres boosters, pouvant eux-mêmes ensuite être vendus à d’autres joueurs.Potions artisanales et boostersComme mentionné dans le paragraphe ci-dessus, les joueurs gagneront divers objets lors de leurs activités physiques et les utiliseront pour créer des potions et des boosters (non NFT). Ces objets auront un impact significatif sur le jeu, car les bonus aideront grandement la progression du joueur. Les potions les plus rares aux niveaux artisanaux les plus élevés seront fabriquées sous forme de NFT. Les joueurs pourront ainsi vendre et acheter ces NFT sur le marché pour de l’argent sonnant et trébuchant.Le concept permet non seulement d’inciter les gens à bouger plus souvent, mais aussi de les motiver à être aussi actifs physiquement que possible. Les joueurs les plus habiles seront au début du jeu récompensés en étant les premiers à créer les potions les plus rares, qui pourront ensuite être vendues sur le marché à d’autres joueurs.Dans les jeux classiques, l’argent réel peut servir à reconstituer directement sa santé, son énergie ou à obtenir des objets bonus. Dans chacun de ces cas, le jeu lui-même est le grand gagnant. SpaceCatch renonce cependant totalement à ces avantages. Le concept Play-to-earn permettra aux joueurs de se répartir les gains entre eux.RésuméLes jeux Play-to-earn et Move-to-earn ont acquis une réputation plutôt négative ces derniers mois du fait de jetons de jeu super inflationnistes prétendant être une récompense, mais qui ne sont en réalité qu’un camouflage faisant que le jeton s’effondre progressivement jusqu’à ne plus rien valoir. SpaceCatch cherche à reconstruire complètement ces concepts afin que la durabilité et l’expérience de jeu ultime soient les principales priorités, suivies ensuite par le profit.