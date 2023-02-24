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Senate Floor Calendar: Friday, February 24, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
9TH LEGISLATIVE DAY
Friday, February 24, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 242     MEDICAL CANNABIS ID AND RENEWAL
     (ORTIZ y PINO)
(2) SENATE BILL 136/a     PRC COMMISSIONER SALARIES / SHPAC AMENDED     (NEVILLE)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 247
     UNIFORM LICENSING ACT CHANGES     (IVEY-SOTO/MUÑOZ)
(4) SENATE BILL 180/a     ELECTION CHANGES/SRC AMENDED
     (DUHIGG/JARAMILLO)
(5) SENATE BILL 250     FIREFIGHTER SURVIVOR BENEFITS     (BURT)
(6) SENATE BILL 187     CERTAIN DRUG POSSESSION & HABITUAL OFFENDER     (JARAMILLO/CADENA)
(7) SENATE BILL 245     RURAL EMERGENCY HOSPITAL LICENSURE
     (STEFANICS/INGLE)
(8) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 42
     CAMPAIGN FINANCE REPORTING CHANGES     (WIRTH/DUHIGG)
(9) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR  SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR     SENATE BILL 132     STI PREVENTION & TREATMENT
     (STEWART/ORTEZ)
(10) SENATE BILL 68/aa     ELECTRONIC MOTOR VEHICLE DOCUMENTS/
     STBTC AMENDED/SJC AMENDED     (HEMPHILL)
(11) SENATE BILL 150/aa     CYFD PLAN OF CARE FAILURE ASSESSMENTS/
    SHPAC AMENDED / SJC AMENDED     (KERNAN)
(12) SENATE BILL 83     TELECOMM ACT “CRAMMING” DEFINITION
     (TALLMAN/DIAMOND)
(13) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 192
     ADDITIONAL APPROPRIATIONS & CONFIDENTIALITY     (MUÑOZ)
(14) SENATE BILL 70     NM UNIT FUND PROJECTS     (MUÑOZ)
(15) SENATE BILL 224     MEDICAID AS MANDATORY MEDICAL
CHILD SUPPORT     (SEDILLO LOPEZ/NIBERT)
(16) SENATE BILL 254/a     GAME & FISH LICENSING FEES /
SCONC AMENDED     (NEVILLE/CAMPOS)
(17) SENATE BILL 397/a     SCHOOL-BASED HEALTH CENTERS / SEC AMENDED     (RODRIGUEZ/TRUJILLO)
(18) SENATE BILL 48/a     CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE
     INSPECTIONS/SJC AMENDED     (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(19) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 92
     PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE     (ORTIZ y PINO)
(20) SENATE BILL 307/a     LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY/
    SEC AMENDED     (STEWART)
(21) SENATE BILL 188     OFFICIAL STATE AROMA     (SOULES)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
     IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
     EDUCATION     (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
      (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 21     “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC. DAY”     (BRANDT)
(5) SENATE MEMORIAL 35     “CITY OF SANTA FE DAY”
    (STEFANICS/STEWART)
(6) SENATE MEMORIAL 46     MESCALERO RESERVATION 150TH
ANNIVERSARY     (PIRTLE)
(7) SENATE MEMORIAL 56     “NEW MEXICO ARCHITECTS DAY”
     (CERVANTES)
(8) SENATE MEMORIAL 57     “RECOGNITION OF FALLEN FIREFIGHTERS
DAY”     (O’NEILL)
(9) SENATE MEMORIAL 58     ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
      AUTHORITY DAY     (PADILLA)

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