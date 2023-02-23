SpaceCatch将移动游戏与AR、NFT和区块链相结合
SpaceCatch是一种全新游戏类型，它将多种技术集一体。LONDON, LONDON, UNITED KINGDOM, February 23, 2023 /EINPresswire.com/ -- 什么是SpaceCatch
SpaceCatch是一款新游戏，有志于成为基本不存在的领域中最出色的游戏之一，它将经典手机游戏与诸如增强现实（AR）、NFT和区块链等新技术相结合。连接这些技术将使玩家实现全新的游戏体验。
吸引人的故事情节和无穷乐趣
Spacecatch将在近期发生，地球被来自Dwingelo 1星系的外星人入侵。在一个星际论坛上，地球被卖给了一个智慧种族。他们想把地球作为一个孵化器，利用地球健康的光合作用发展新的碳基生命。然而，外星人遇到了来自人类的强烈抵抗，这是他们意料之外的事。更确切地说，他们根本就没有想到地球上会有人类。正如介绍中所述，这些外星人来自Dwingeloo 1星系，离我们大约900万光年远。他们使用虫洞旅行，这将他们的旅行时间缩短至一小部分。但问题是，由于距离太远，他们看到的地球年龄要比现在年轻900万年。所以他们看到的是只有原始灵长类动物生活在地球上的时代，因此他们没有想到会有任何抵抗。
愿景
SpaceCatch的目标是在Web2和Web3领域之间建立联系，让玩家探索全新的游戏体验。遗憾的是，现在大多数的区块链和“边玩边赚”游戏都是基于通货膨胀，其价值因高通胀而贬值，进而给玩家带来压力。第二类是游戏，它们在一开始就创造了自己的代币。然而，他们最多只能在几个月后交付游戏，最坏情况下也要几年，甚至根本不交付。
另一方面，SpaceCatch游戏的开发已经活跃了几个月，专业团队由30人组成。团队完全可起底。计划在SpaceCatch的可玩演示版本推出后，推出自己的CATCH代币。该游戏已经获得了外部融资，因此代币或NFT的销售将在最终产品（即游戏）推出后才进行。
社区
成功关键全在于一个庞大的支持性社区和粉丝群，SpaceCatch团队充分了解这点。奖励社区的方法诸多。SpaceCatch带给玩家的其中一个解决方案是一个真正的“边动边赚”模式。玩家将能够将游戏与各种健身应用程序配对。根据他们的身体活动，玩家将获得装有不同物品的盒子和包裹。从这些物品中，他们可以炼制不同的非NFT魔药和具有各种奖励的加速器。最好、最稀有的魔药将可作为NFT炼制。这意味着玩家将能够在市场上把它们卖给另一个玩家，换取真钱。在经典游戏中，可以出售各种宝石或其他高级物品，你可以为其补充健康或能量。由于这个概念，SpaceCatch将所有这些利润留给了玩家。另一方面 – 游戏激励玩家更身体力行，因为只有最积极锻炼身体的玩家才能创造NFT魔药，从而通过运动赚钱。
Lubomir Hedvigy
SpaceCatch
email us here
Visit us on social media:
Twitter
Instagram
Other