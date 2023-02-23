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Senate Floor Calendar: Thursday, February 23, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
9TH LEGISLATIVE DAY
Thursday, February 23, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) *SENATE BILL 332/a/ec     NMFA PUBLIC PROJECT REVOLVING FUND
     PROJECTS/SFC AMENDED     (RODRIGUEZ)
(2) SENATE BILL 178     TOBACCO FUND NOT A STATE RESERVE FUND     (HICKEY)
(3) SENATE BILL 351     LEGISLATIVE COUNCIL MEMBERS IN INTERIM COMMS
     (STEWART/WIRTH)
(4) *SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 107/ec
     CUSTODY HEARINGS WITHIN 72 HOURS     (DIAMOND/IVEY-SOTO)
(5) SENATE BILL 206     FORESTRY DIVISION PROCUREMENT EXEMPTION
     (HAMBLEN/McQUEEN)
(6) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 80
     NURSE ANESTHETIST ROLE     (PADILLA/HICKEY)
(7) SENATE BILL 145     STATE POLICE RETIREMENT CHANGES     (MUÑOZ)
(8) SENATE BILL 180/a     ELECTION CHANGES/SRC AMENDED
     (DUHIGG/JARAMILLO)
(9) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 42
     CAMPAIGN FINANCE REPORTING CHANGES     (WIRTH/DUHIGG)
(10) SENATE BILL 68/aa     ELECTRONIC MOTOR VEHICLE DOCUMENTS/
     STBTC AMENDED/SJC AMENDED     (HEMPHILL)
(11) SENATE BILL 307/a     LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY/
    SEC AMENDED     (STEWART)
(12) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 247
     UNIFORM LICENSING ACT CHANGES     (IVEY-SOTO/MUÑOZ)
(13) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 132     STI PREVENTION & TREATMENT     (STEWART/ORTEZ)
(14) SENATE BILL 242     MEDICAL CANNABIS ID AND RENEWAL     (ORTIZ y PINO)
(15) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 92
     PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE     (ORTIZ y PINO)
(16) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 192
     ADDITIONAL APPROPRIATIONS & CONFIDENTIALITY     (MUÑOZ)
(17) SENATE BILL 48/a     CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE
     INSPECTIONS/SJC AMENDED     (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(18) SENATE BILL 188     OFFICIAL STATE AROMA     (SOULES)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
     IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
     EDUCATION     (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
      (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 21     “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC. DAY”     (BRANDT)
(5) SENATE MEMORIAL 35     “CITY OF SANTA FE DAY”    (STEFANICS/STEWART)
(6) SENATE MEMORIAL 45     LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO     (PADILLA/LOPEZ)
(7) SENATE MEMORIAL 46     MESCALERO RESERVATION 150TH ANNIVERSARY     (PIRTLE)
(8) SENATE MEMORIAL 53     “NEW MEXICO HIGHLANDS DAY”     (CAMPOS)
(9) SENATE MEMORIAL 56     “NEW MEXICO ARCHITECTS DAY”     (CERVANTES)

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