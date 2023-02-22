Senate Floor Calendar: Wednesday, February 22, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
8TH LEGISLATIVE DAY
Wednesday, February 22, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 35
ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS CHANGES (HICKEY/DIXON)
(2) SENATE BILL 63 APPOINTED EXECUTIVE OFFICE FINALISTS LISTS
(TALLMAN/CADENA)
(3) SENATE BILL 64/a NO LIFE SENTENCE FOR JUVENILES/
SJC AMENDED (SEDILLO LOPEZ/CHASEY)
(4) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 42
CAMPAIGN FINANCE REPORTING CHANGES (WIRTH/DUHIGG)
(5) SENATE BILL 72/a CREATE WILDLIFE CORRIDORS FUND (STEWART)
(6) SENATE BILL 144/a SANTA FE STATE OFFICE BUILDING/
SFC AMENDED (MUÑOZ)
(7) SENATE BILL 180/a ELECTION CHANGES/SRC AMENDED
(DUHIGG/JARAMILLO)
(8) SENATE BILL 77/a NEW HOME BUILD RENEWABLE REQUIREMENTS/
STBTC AMENDED (SOULES)
(9) SENATE BILL 307/a LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY/
SEC AMENDED (STEWART)
(10) SENATE BILL 351 LEGISLATIVE COUNCIL MEMBERS
IN INTERIM COMMS (STEWART/WIRTH)
(11) SENATE BILL 145 STATE POLICE RETIREMENT CHANGES (MUÑOZ)
(12) SENATE BILL 68/aa ELECTRONIC MOTOR VEHICLE DOCUMENTS/
STBTC AMENDED/SJC AMENDED (HEMPHILL)
(13) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 80
NURSE ANESTHETIST ROLE (PADILLA/HICKEY)
(14) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 92
PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE (ORTIZ y PINO)
(15) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 107
CUSTODY HEARINGS WITHIN 72 HOURS (DIAMOND/IVEY-SOTO)
(16) SENATE BILL 206 FORESTRY DIVISION PROCUREMENT EXEMPTION
(HAMBLEN/McQUEEN)
(17) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 247
UNIFORM LICENSING ACT CHANGES (IVEY-SOTO/MUÑOZ)
(18) ) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY
VEHICLE INSPECTIONS/SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(19) SENATE BILL 188 OFFICIAL STATE AROMA (SOULES)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE JOINT MEMORIAL 13 “SURVIVORS OF SUICIDE DAY”
(O’NEILL)
(4) SENATE JOINT MEMORIAL 12 J. PAUL TAYLOR, IN MEMORY
(CERVANTES)
(5) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(6) SENATE MEMORIAL 21 “NM SPEECH-LANGUAGE &
HEARING ASSOC. DAY” (BRANDT)
(7) SENATE MEMORIAL 35 “CITY OF SANTA FE DAY”
(STEFANICS/STEWART)
(8) SENATE MEMORIAL 45 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO (PADILLA/LOPEZ)
(9) SENATE MEMORIAL 46 MESCALERO RESERVATION
150TH ANNIVERSARY (PIRTLE
(10) SENATE MEMORIAL 53 “NEW MEXICO HIGHLANDS DAY”
(CAMPOS)
(11) SENATE MEMORIAL 55 “FENTANYL AWARENESS DAY”
(ORTIZ y PINO)
(12) SENATE MEMORIAL 56 “NEW MEXICO ARCHITECTS DAY” (CERVANTES)
###