HYPERVSN auf dem Weg zur Euroshop 2023

LONDON, UNITED KINGDOM, February 22, 2023 / EINPresswire.com / -- nach dem großen Erfolg auf den internationalen Fachmessen CES, NRF und ISE im Januar und Februar dieses Jahres ist das HYPERVSN -Team nun auf dem Weg zur Euroshop 2023 in Düsseldorf. Die Euroshop ist die größte Retail-Fachmesse der Welt. Sie findet vom 26.02.23 bis zum 02.03.23 dieses Jahres statt. HYPERVSN ist dort einer von hunderten hochkarätigen Ausstellern. Auf der Messe zeigen diese inspirierende Ideen und Innovationen, die die Grenzen dessen verschieben, was wir heute als Retail kennen.HYPERVSN präsentiert auf seinem HYPERVSN Phygital Experience Hub (Stand 4D07 in Halle 4) eine Vielzahl von HYPERVSN SmartV-Lösungen, darunter das digitale Stirnregal, der Produktkonfigurator, der 3D-Modeller und der berühmte 5 Meter hohe holografische Mensch. Diese Phygital-Lösungen bieten eine nahtlose und berührungsfreie Interaktivität und machen so die Möglichkeiten der Verschmelzung der physischen und der digitalen Welt erlebbar.Zusätzlich präsentiert HYPERVSN das völlig neue HYPERVSN SmartV Window Display mit interaktiven, gestengesteuerten 3D-Darstellungen. Besonders im Retail gibt es für Marken einen großen Bedarf an aufmerksamkeitsstarken Technologien. Hier bietet diese branchenspezifische Lösung Marken die Chance, sich in überfüllten Phygitalräumen abzuheben und so die eigene Markenbekanntheit zu steigern.Auf den jüngsten Messen, die HYPERVSN besucht hat, haben die neuen Produkte und Lösungen große Begeisterung hervorgerufen. Nun werden sie der deutschen Retail-Branche präsentiert und HYPERVSN ist gespannt auf die Reaktionen."Das Schaffen einzigartiger und ansprechender Erlebnisse, die Kunden zum Wiederkommen bewegen, hat für viele führende Marken oberste Priorität. HYPERVSN hilft diesen Marken, digitale Erlebnisse in die reale Welt zu bringen - mit unseren neuesten Phygital Experience-Lösungen für den Einzelhandel. Mit den jüngsten Ergänzungen zu unseren branchenspezifischen Lösungen können diese Marken nun dynamische und fesselnde Einkaufserlebnisse schaffen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die es vorher so einfach nicht gab.", so Kiryl Chykeyuk - CEO und Mitbegründer von HYPERVSN.Überzeugen Sie sich selbst von den brandneuen Phygital-Lösungen von HYPERVSN auf der Euroshop 2023, Halle 4, Stand 4D07.Über HYPERVSN: Das prämierte britische Unternehmen HYPERVSN ist der Entwickler des disruptiven und integrierten holografischen 3D-Display-Systems. Dieses System bietet Betrachtern eine immersive, magische Erfahrung.Seit seiner offiziellen Markteinführung 2017 wurde das HYPERVSN System von Yahoo!, USA Today und dem Inc. Magazine zu den Top-10-Technologien gezählt. Unterstützt von Mark Cuban und Richard Branson wurde die Technologie von über 25 % der Fortune-500 Unternehmen in über 900 Ländern erfolgreich eingesetzt.Die proprietäre HYPERVSN Hardware bietet mit ihrer Software-Suite für Kunden eine vollintegrierte Geschäftslösung. Die holografischen Displays von HYPERVSN sind ideal für Digital-Signage-Kampagnen, holografische Anzeigetafeln, digitale Out-of-Home-Medien, Promotion-Aktionen, Empfangsbereiche in Unternehmen und 3D-Point-of-Sale-Displays.Erfahren Sie mehr auf www.hypervsn.com