STYLE, VISION, ET MUSIQUE IVOIRIENNE SONT AU RENDEZ -VOUS AU NEW POP-VENUE

Le Highball bar fait son retour tant attendu

Le Highball est un excellent partenariat et une merveilleuse occasion de mettre en valeur les artistes locaux et la musique ivoirienne d'une manière aussi distinguée - ce qu'elle mérite vraiment.” — Paola Audrey, ambassadrice de la marque Johnnie Walker

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, February 21, 2023 / EINPresswire.com / -- Avec les performances de Magic Diezel, DJ Baddest, Elow’N, DJ Seny D et DJ African Diplomat, la musique et le whisky étaient à l'ordre du jour lors de l'ouverture très attendue du Highball pop-up bar à Abidjan ce week-end.Organisé au Vista Lounge, avec son toit panoramique surplombant la Riviera Palmeraie, et avec une vue exceptionnelle sur la ville le soir, en collaboration avec Johnnie Walker, Boomplay et Trace, Le Highball sera le rendez-vous de tous les branchés d'Abidjan jusqu'au 10 mars.Dans un décor noir et or emblématique de Johnnie Walker, Le Highball Bar crée une expérience unique du whisky tout en offrant un divertissement sur mesure aux Abidjanais. D'autres artistes ivoiriens populaires se produiront tout au long de cette période, notamment Yilim (23/2), Kerozen (24/2), Remi Adan (3/3) et Serge Beynaud (10/3)."Le Highball est un excellent partenariat et une merveilleuse occasion de mettre en valeur les artistes locaux et la musique ivoirienne d'une manière aussi distinguée - ce qu'elle mérite vraiment. C'est un pop-up fantastique pour Abidjan", a déclaré Paola Audrey, directrice générale de Boomplay et ambassadrice de la marque Johnnie Walker.Présenté par le célèbre mixologue, blogueur et auteur de récits, Sylvain Gauze, diverses expériences seront également présentées chaque jour et chaque nuit."Attendez-vous à des karaokés "Old School" de Johnnie Walker, à un Comedy Club, des projections de cinéma à la terrasse de son toit, au Flavour Studio avec des ateliers de dégustation du whisky, et, parce que je suis un gastronome, à des expos sur l'art et la mode avec de superbes déjeuners ! Tout est question d'ambiance et Le Highball sera un lieu incontournable de la ville jusqu'au 10 mars", déclare Sylvain Gauze.Adrian De Wet, Responsable de la marque House of Walker ajoute : " Nous sommes ravis d'avoir pu ramener cette expérience créative de whisky et de divertissement à Abidjan pour la troisième fois. Avec son ambiance glamour sur la terrasse, Le Vista Lounge est le cadre parfait pour Le Highball où, en plus de l'expérience, les gens pourront simplement profiter de la compagnie des autres, avec un bon whisky ou un cocktail Highball bien sûr."