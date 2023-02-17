Senate Floor Calendar: Friday, February 17, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
8TH LEGISLATIVE DAY
Friday, February 17, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 96 PUBLIC SAFETY OFFICER PENSIONS
(MUÑOZ/LANE)
(2) SENATE BILL 131/aa PUBLIC SCHOOL FUNDING CHANGES/SEC AMENDED/SFC AMENDED (STEWART/BRANDT)
(3) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 292 CARLSBAD/ EDDY COUNTY
GROSS RECEIPTS (KERNAN/BROWN)
(4) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 58
INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS (WIRTH/McQUEEN)
(5) SENATE BILL 3/a FAMILY INCOME INDEX DISTRIBUTIONS FLEXIBILITY/SFC AMENDED (STEWART/HEMPHILL)
(6) SENATE BILL 94/a TRANSFER RIO GRANDE TRAIL ADMINISTRATION/
SFC AMENDED (STEINBORN/DIAMOND)
(7) SENATE BILL 73/a PRIMARY ELECTION VOTING REQUIREMENTS / SJC AMENDED (O’NEILL/HEMPHILL)
(8) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 42
CAMPAIGN FINANCE REPORTING CHANGES (WIRTH/DUHIGG)
(9) SENATE BILL 307/a LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY/SEC AMENDED (STEWART)
(10) SENATE BILL 144/a SANTA FE STATE OFFICE BUILDING/SFC AMENDED (MUÑOZ)
(11) SENATE BILL 188 OFFICIAL STATE AROMA (SOULES)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE JOINT MEMORIAL 13 “SURVIVORS OF SUICIDE DAY”
(O’NEILL)
(4) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(5) SENATE MEMORIAL 9 “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”
(MUÑOZ)
(6) SENATE MEMORIAL 21 “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC. DAY” (BRANDT)
(7) SENATE MEMORIAL 32 “NM ATHLETIC TRAINER DAY” (HEMPHILL)
(8) SENATE MEMORIAL 35 “CITY OF SANTA FE DAY”
(STEFANICS/STEWART)
(9) SENATE MEMORIAL 40 “SOIL & WATER CONSERVATION DAY”
(NEVILLE)
(10) SENATE MEMORIAL 41 “SANDOVAL COUNTY 120TH ANNIVERSARY
DAY” (SHENDO)
(11) SENATE MEMORIAL 45 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO
(PADILLA/LOPEZ)
(12) SENATE MEMORIAL 46 MESCALERO RESERVATION 150TH
ANNIVERSARY (PIRTLE)
(13) SENATE MEMORIAL 48 “MISSING & UNIDENTIFIED PERSONS DAY”
(SCHMEDES/CAMPOS)
(14) SENATE MEMORIAL 50 “SARAH GRACE DURAN DAY”
(WIRTH/RODRIGUEZ)
(15) SENATE MEMORIAL 51 “MILITARY & VETERANS DAY” (POPE)
###