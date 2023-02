Le CCDI Parmi les Organisations Qui Ont Lancé la Global Inclusion & Diversity Alliance – GIDA

Canadian Centre for Diversity and Inclusion Les dirigeants des quatre membres fondateurs du GIDA

La GIDA est le premier effort mondial visant à créer des lieux de travail plus diversifiés et inclusifs

Les entreprises canadiens, y compris nos employeurs affiliés, bénéficient de l’accès à ce centre international pour l’apprentissage et pour soutenir les personnes qu’ils ont dans diverses juridictions” — Anne-Marie Pham, chef de la direction du CCDI

TORONTO, ONTARIO, CANADA, February 16, 2023 / EINPresswire.com / -- La Global Inclusion & Diversity Alliance ( GIDA ) (trad : l'Alliance mondiale pour l'inclusion et la diversité) a été présentée en Nouvelle-Zélande lors de la conférence internationale Whiria Ngā Kaha Workplace Inclusion Aotearoa 2023.Agissant comme une communauté de pratique pour les organismes de diversité, d’équité et d’inclusion (DÉI), cette Alliance cherche à rendre les lieux de travail du monde entier plus équitables.Les membres fondateurs de GIDA sont le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI), Community Business, Diversity Council Australia (DCA) et Diversity Works New Zealand , qui a accueilli la conférence.Anne-Marie Pham, chef de la direction du CCDI, a participé à un panel avec les leaders des autres membres fondateurs de l'Alliance. Elle et les autres leaders ont partagé leur enthousiasme de faire partie de GIDA, et ont expliqué comment l'Alliance s'est formée et comment les partenaires travailleront ensemble pour s'attaquer à certains des problèmes urgents de DÉI dans le monde.« L’apprentissage de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans différentes parties du monde nous permet de renforcer notre compréhension et nos compétences culturelles et nous prépare à un avenir meilleur. Les lieux de travail canadiens, y compris nos employeurs affiliés précieux, bénéficient également de l’accès à ce centre international pour l’apprentissage mutuel et le partage, et pour soutenir les personnes et les opérations qu’ils ont dans diverses juridictions, » a commenté Mme Pham.Au cours des 12 prochains mois, GIDA travaille à la mise en place d'initiatives au profit des membres des partenaires fondateurs et continuera à rechercher des partenaires du monde entier qui répondent à ses critères.###À PROPOS DU CCDILe Centre canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI) est un organisme de bienfaisance national tourné vers l’avenir, où la recherche et l’apprentissage sont inscrits dans notre ADN. Fondé par des praticien.ne.s chevronné.e.s en matière de diversité et d’inclusion, le CCDI a pour mission d'aider les lieux de travail, les écoles et les communautés à être inclusifs et exempts de préjugés et de discrimination. Le CCDI offre l'éducation et les ressources nécessaires pour générer une prise de conscience, un dialogue et de l'action afin d'aider les gens à reconnaître la diversité comme un atout et non un obstacle.À PROPOS DE LA GIDALa Global Inclusion & Diversity Alliance (GIDA) (trad : l'Alliance mondiale pour l'inclusion et la diversité) est une communauté de pratique pour les organisations de pointe en matière de DÉI à travers le monde qui agissent ensemble pour rendre les lieux de travail du monde entier plus équitables. Les membres fondateurs de la GIDA sont des organismes à but non lucratif qui travaillent sur l’ensemble des dimensions de la diversité et qui se concentrent plus précisément sur l’inclusion au travail. Les membres fondateurs comprennent le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI), Community Business (Hong Kong), Diversity Council Australia (DCA) et Diversity Works New Zealand. https://ccdi.ca/gida/

Global Inclusion & Diversity Alliance - GIDA