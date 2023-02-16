Senate Floor Calendar: Thursday, February 16, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
8TH LEGISLATIVE DAY
Thursday, February 16, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 120/a OPEN ENROLLMENT FOR MILITARY CHILDREN/
SEC AMENDED (POPE)
(2) SENATE BILL 26 EXCESS OIL & GAS FUNDS TO SEVERANCE TAX FUND
(GONZALES)
(3) SENATE BILL 43 INTIMIDATION OF ELECTION OFFICIALS (DUHIGG)
(4) SENATE BILL 96 PUBLIC SAFETY OFFICER PENSIONS
(MUÑOZ/LANE)
(5) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 58
INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS (WIRTH/McQUEEN)
(6) SENATE BILL 73/a PRIMARY ELECTION VOTING REQUIREMENTS /
SJC AMENDED (O’NEILL/HEMPHILL)
(7) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 42
CAMPAIGN FINANCE REPORTING CHANGES (WIRTH/DUHIGG)
(8) SENATE BILL 188 OFFICIAL STATE AROMA (SOULES)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 9 “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”
(MUÑOZ)
(5) SENATE MEMORIAL 15 LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION
(HEMPHILL)
(6) SENATE MEMORIAL 21 “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING
ASSOC. DAY” (BRANDT)
(7) SENATE MEMORIAL 24 “FFA DAY’ (DIAMOND)
(8) SENATE MEMORIAL 31 NM SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
NETWORK (CAMPOS)
(9) SENATE MEMORIAL 32 “NM ATHLETIC TRAINER DAY” (HEMPHILL)
(10) SENATE MEMORIAL 35 “CITY OF SANTA FE DAY”
(STEFANICS/STEWART)
(11) SENATE MEMORIAL 40 “SOIL & WATER CONSERVATION DAY”
(NEVILLE)
(12) SENATE MEMORIAL 41 “SANDOVAL COUNTY 120TH ANNIVERSARY
DAY” (SHENDO)
(13) SENATE MEMORIAL 45 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO
(PADILLA/LOPEZ)
(14) SENATE MEMORIAL 46 MESCALERO RESERVATION 150TH
ANNIVERSARY (PIRTLE)
(15) SENATE MEMORIAL 47 SEN. CYNTHIA NAVA, IN RECOGNITION
(CAMPOS)
(16) SENATE MEMORIAL 48 “MISSING & UNIDENTIFIED PERSONS DAY”
(SCHMEDES/CAMPOS)
(17) SENATE MEMORIAL 50 “SARAH GRACE DURAN DAY”
(WIRTH/RODRIGUEZ)
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