Notre maison commune

L’air pur est un droit fondamental pour tous. Pourtant, dans le monde, neuf personnes sur dix respirent un air qui contient des niveaux élevés de polluants. La pollution atmosphérique contribue au réchauffement de la planète et nuit à la nature. Et ce sont les pauvres qui en subissent les pires effets, en particulier dans les villes. Nombre des mesures que nous pouvons prendre pour réduire la pollution de l’air n’amélioreraient pas seulement la santé, mais auraient également des effets bénéfiques sur le climat, la biodiversité et la qualité de vie.

La pollution de l’air tue plus de 4 millions de personnes chaque année

Les principales pollutions de l’air sont le smog et la suie. Ils proviennent des combustibles fossiles utilisés par les véhicules thermiques, l’industrie, la production d’électricité, et de la combustion des déchets à ciel ouvert.

Respirer les particules émises par ces activités nuit à la santé, causant maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, cancers du poumon. Les pays à faible ou moyen revenu sont particulièrement exposés. De plus, certains polluants atmosphériques contribuent de manière importante au réchauffement climatique.

La pollution de l’air dans les habitations cause des maladies, en particulier chez les pauvres

Au moins 3 millions de personnes meurent chaque année de la pollution de l’air à l’intérieur des habitations, principalement à cause de la fumée provenant du charbon, du bois ou du fumier utilisés pour cuisiner ou se chauffer.

Des polluants dangereux sont alors libérés, tels que des particules fines et du monoxyde de carbone. Femmes et enfants sont les plus touchés, car souvent les plus présents à la maison. Les maladies respiratoires, le cancer et les problèmes oculaires figurent parmi les maladies les plus courantes.

Qu’est-ce qui doit changer ?

Des technologies sont disponibles pour réduire les émissions dans l’industrie, et nous devons modifier nos systèmes de transport, d’énergie et de gestion des déchets. Dans les villes, l’amélioration des transports publics et les réseaux piétons et cyclistes, ainsi que le passage aux voitures électriques, permettent de réduire la pollution. Il est essentiel d’abandonner les combustibles fossiles pour produire de l’électricité.

Il est possible d’éviter la combustion à ciel ouvert des déchets en les réduisant, en les triant et en les recyclant. Enfin, les gens doivent avoir accès à des sources d’énergie renouvelables pour chauffer et éclairer leur foyer.