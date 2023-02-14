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Senate Floor Calendar: Tuesday, February 14, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
8TH LEGISLATIVE DAY
Tuesday, February 14, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 9     CREATE LEGACY PERMANENT FUNDS     (NEVILLE/WIRTH)
(2) SENATE BILL 81     IMMUNIZATION INFO CERTIFICATION     (HICKEY)
(3) SENATE BILL 102/a     IMPROPER USE OF TRAVEL LANE/
SJC AMENDED     (MUÑOZ)
(4) SENATE BILL 44     PROHIBIT FIREARMS AT POLLING PLACES
     (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(5) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH
AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 84
PROBATION & PAROLE VIOLATION CHANGES    (O’NEILL/MAESTAS
(6) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 58
     INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS     (WIRTH/McQUEEN)
(7) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 41
    LOCAL TELECOMM CARRIER CHANGES    (PADILLA)
(8) SENATE BILL 73/a     PRIMARY ELECTION VOTING REQUIREMENTS /
SJC AMENDED     (O’NEILL/HEMPHILL)
(9) SENATE BILL 219/a     COLLEGE STUDENT ATHLETE ENDORSEMENTS /
SEC AMENDED     (MOORES/MAESTAS)
(10) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 42
     CAMPAIGN FINANCE REPORTING CHANGES     (WIRTH/DUHIGG)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION     (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
      (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 9      “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”
     (MUÑOZ)
(5) SENATE MEMORIAL 15     LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION
     (HEMPHILL)
(6) SENATE MEMORIAL 21     “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC.
DAY”     (BRANDT)
(7) SENATE MEMORIAL 24     “FFA DAY’     (DIAMOND)
(8) SENATE MEMORIAL 28     “SENATOR JOHN PINTO DAY” (PINTO)
(9) SENATE MEMORIAL 31     NM SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
      NETWORK     (CAMPOS)
(10) SENATE MEMORIAL 32     “NM ATHLETIC TRAINER DAY”     (HEMPHILL
(11) SENATE MEMORIAL 34     “CHILE DAY”     (DIAMOND)
(12) SENATE MEMORIAL 35     “CITY OF SANTA FE DAY”
     (STEFANICS/STEWART)
(13) SENATE MEMORIAL 36     “COMMUNITY COLLEGE DAY”     (SOULES)
(14) SENATE MEMORIAL 39     “4-H DAY”     (PIRTLE/DIAMOND)
(15) SENATE MEMORIAL 40    “SOIL & WATER CONSERVATION DAY”
     (NEVILLE)
(16) SENATE MEMORIAL 41     “SANDOVAL COUNTY 120TH ANNIVERSARY
DAY”     (SHENDO)
(17) SENATE MEMORIAL 42     “KIT CARSON ENERGY INDEPENDENCE DAY”
     (GONZALES)
(18) SENATE MEMORIAL 45     LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO
     (PADILLA/LOPEZ)
(19) SENATE MEMORIAL 46     MESCALERO RESERVATION 150TH
ANNIVERSARY     (PIRTLE)

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