Senate Floor Calendar: Monday, February 13, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
8TH LEGISLATIVE DAY
Monday, February 13, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 200/a REGIONAL WATER PROJECT PROCUREMENT
(INGLE/MUÑOZ)
(2) *SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 53/a/ec
STORAGE OF CERTAIN RADIOACTIVE WASTE (STEINBORN/MCQUEEN)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 133 CATALYTIC CONVERTER SALES RECORDS (STEWART/JARAMILLO)
(4) SENATE BILL 47/a DRIVER’S LICENSE SUSPENSION PENALTIES/SJC AMENDED (WIRTH/CHANDLER)
(5) SENATE BILL 56 DISTRIBUTED GENERATION FACILITY
SUPPLY CAP (SOULES)
(6) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 9 CREATE LEGACY
PERMANENT FUNDS (NEVILLE/WIRTH)
(7) SENATE BILL 102/a IMPROPER USE OF TRAVEL LANE / SJC AMENDED (MUÑOZ)
(8) SENATE BILL 81 IMMUNIZATION INFO CERTIFICATION (HICKEY)
(9) SENATE BILL 44 PROHIBIT FIREARMS AT POLLING PLACES
(WIRTH/SZCZEPANSKI)
(10) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH
AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 84
PROBATION & PAROLE VIOLATION CHANGES (O’NEILL/MAESTAS)
(11) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 58 INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS (WIRTH/McQUEEN)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN
RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 9 “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”
(MUÑOZ)
(5) SENATE MEMORIAL 10 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHERS
DAY (JARAMILLO)
(6) SENATE MEMORIAL 15 LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION
(HEMPHILL)
(7) SENATE MEMORIAL 21 “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC.
DAY” (BRANDT)
(8) SENATE MEMORIAL 22 “NEW MEXICO MESA DAY” (CAMPOS)
(9) SENATE MEMORIAL 24 “FFA DAY’ (DIAMOND)
(10) SENATE MEMORIAL 26 “NMSU AGGIES FOOTBALL TEAM DAY”
(MUÑOZ)
(11) SENATE MEMORIAL 28 “SENATOR JOHN PINTO DAY” (PINTO)
(12) SENATE MEMORIAL 31 NM SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER NETWORK (CAMPOS)
(13) SENATE MEMORIAL 32 “NM ATHLETIC TRAINER DAY” (HEMPHILL
(14) SENATE MEMORIAL 34 “CHILE DAY” (DIAMOND)
(15) SENATE MEMORIAL 35 “CITY OF SANTA FE DAY” (STEFANICS/STEWART)
(16) SENATE MEMORIAL 36 “COMMUNITY COLLEGE DAY” (SOULES)
(17) SENATE MEMORIAL 39 “4-H DAY” (PIRTLE/DIAMOND)
(18) SENATE MEMORIAL 40 “SOIL & WATER CONSERVATION DAY” (NEVILLE)
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